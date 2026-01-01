Modèles pour Ressources humaines
Créez davantage de structures et d’aides pour votre équipe.
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Modèle de liste de tâches pour l’intégration
Modèle d'intégration des collaborateurs
Formulaire de demande d'aide
Modèle de guide des avantages sociaux
Modèle de centre de ressources sur les avantages sociaux du personnel
Modèle de formulaire de demande de congé
Modèle de plan de congé
Modèle de suivi de projet
Modèle de planning trimestriel
Modèle d’objectifs et de résultats clés (OKR)
Modèle de gestion de projet
Modèle d'ordre du jour de réunion hebdomadaire