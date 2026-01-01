Modèles Slack
Ressources humaines modèles

Modèles pour Ressources humaines

Créez davantage de structures et d’aides pour votre équipe.

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Il nous est difficile de trouver un modèle aussi précis. Réessayons avec moins de filtres.
Rassemblez toutes les informations importantes et les tâches de la première semaine à un emplacement facilement accessible grâce à notre modèle de liste de tâches pour l’intégration.
Modèle de liste de tâches pour l’intégration
Accueillez les collaborateurs avec un modèle facile à utiliser, comprenant des tâches, des réunions et des ressources.
Modèle d'intégration des collaborateurs
Gérez toutes vos demandes d'aide au même endroit.
Formulaire de demande d'aide
Optimisez la communication sur les avantages sociaux dans votre entreprise et collaborez en temps réel.
Modèle de guide des avantages sociaux
Un espace conçu pour fournir des informations au personnel sur les avantages sociaux qu’offre votre entreprise et pour répondre à leurs questions.
Modèle de centre de ressources sur les avantages sociaux du personnel
Un espace unique et simplifié où soumettre et approuver les demandes de congés payés.
Modèle de formulaire de demande de congé
Créez et partagez un plan de congé pour votre remplacement pendant votre absence.
Modèle de plan de congé
Gardez un œil sur les tâches de votre équipe grâce à notre modèle gratuit de suivi de projet. Simplifiez la planification, suivez la progression et gérez les échéances en toute simplicité.
Modèle de suivi de projet
Notre modèle de planning trimestriel vous permet d’organiser, de hiérarchiser, de suivre la progression et de simplifier votre processus de planification trimestrielle.
Modèle de planning trimestriel
Optimisez les performances de votre équipe avec notre modèle d’objectifs et de résultats clés (OKR). Définissez des objectifs clairs et suivez les résultats clés pour stimuler la croissance et la réussite de votre organisation.
Modèle d’objectifs et de résultats clés (OKR)
Menez à bien vos projets de leur conception à leur lancement.
Modèle de gestion de projet
Transformez votre réunion hebdomadaire en point rapide et productif avec un modèle d'ordre du jour prêt à l'emploi.
Modèle d'ordre du jour de réunion hebdomadaire

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