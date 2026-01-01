Slack-Vorlagen
Human Resources Vorlagen

Vorlagen für Human Resources

Schaffe mehr Struktur und unterstütze dein Team.

0
Wir haben ein paar Schwierigkeiten, eine so präzise Vorlage zu finden. Versuchen wir es noch einmal, dieses Mal mit weniger Filtern.
Sammle alle wichtigen Informationen und To-dos der ersten Woche an einem leicht zugänglichen Ort mit unserer Vorlage für eine Onboarding-Checkliste.
Vorlage für Onboarding-Checkliste
Begrüße Mitarbeitende mit einer benutzerfreundlichen Vorlage aus Aufgaben, Meetings und Ressourcen.
Onboarding-Vorlage für Mitarbeitende
Verwalte deine Supportanfragen an einem Ort.
Formular für Supportanfragen
Optimiere deine Kommunikation zu Zusatzleistungen und arbeitet in Echtzeit zusammen.
Vorlage für einen Leitfaden zu Mitarbeiterzusatzleistungen
Die zentrale Anlaufstelle für Mitarbeitende, um Informationen über die Mitarbeiterleistungen deiner Organisation zu finden und Antworten auf ihre Fragen zu erhalten.
Vorlage zu Hub für Mitarbeiterleistungen
Ein zentraler, optimierter Ort für die Einreichung und Genehmigung von Anträgen für bezahlte Urlaubstage
Vorlage für Urlaubsanträge
Erstelle und teile einen Vertretungsplan für deine Abwesenheit.
Vorlage für die Abwesenheitsplanung
Behalte die Aufgaben deines Teams im Blick mit unserer kostenlosen Projekt-Tracker-Vorlage. Vereinfache die Planung, verfolge Fortschritte und verwalte Fälligkeitsdaten mühelos.
Projekt-Tracker-Vorlage
Mit unserer Vorlage für die vierteljährliche Planung kannst du deinen Quartalsplanungsprozess organisieren, priorisieren, optimieren sowie Fortschritte verfolgen.
Vorlage für die Quartalsplanung
Optimiere die Leistung deines Teams mit unserer OKR-Vorlage. Setze klare Ziele und verfolge wichtige Ergebnisse, um Wachstum und Erfolg für deine Organisation zu fördern.
Vorlage für Objectives and Key Results (OKR)
Führe erfolgreiche Projekte von der Konzeption bis zur Veröffentlichung durch.
Projektmanagement-Vorlage
Verwandle die wöchentliche Abstimmung in ein schnelles, produktives Check-in mit einer gebrauchsfertigen Agenda-Vorlage.
Vorlage für die wöchentliche Meeting-Agenda

Weitere Kategorien entdecken

Teamkultur
Team-Management
Kommunikation
Kundensupport