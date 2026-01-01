Plantillas de Slack
Plantillas de Recursos Humanos

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Crea más estructura y apoyo para tu equipo.

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Estamos teniendo problemas para encontrar una plantilla tan precisa. Vamos a intentarlo de nuevo con menos filtros.
Reúne toda la información importante y las tareas de la primera semana en un lugar de fácil acceso con nuestra plantilla de lista de verificación de incorporación.
Plantilla de lista de verificación de incorporación
Da la bienvenida a los nuevos empleados con una plantilla sencilla que incluye las tareas, las reuniones y los recursos.
Plantilla de incorporación de empleados
Gestiona tus solicitudes de ayuda en un solo lugar.
Formulario de solicitud de ayuda
Optimiza la comunicación de prestaciones y colabora en tiempo real.
Plantilla de guía de prestaciones para empleados
El lugar donde los empleados pueden encontrar información sobre la oferta de beneficios de tu organización y obtener respuestas a sus preguntas.
Plantilla del centro de beneficios para empleados
Un servicio optimizado para enviar y aprobar solicitudes de vacaciones y permisos remunerados.
Plantilla de formularios de solicitud de vacaciones y permisos
Crea y comparte un plan de cobertura para los periodos “fuera de la oficina”.
Plantilla de plan de ausencia
Mantente al día con las tareas de tu equipo usando nuestra plantilla gratuita de seguimiento de proyectos. Simplifica la planificación, lleva un seguimiento del progreso y gestiona las fechas de entrega con facilidad.
Plantilla de seguimiento de proyectos
Con nuestra plantilla de planificación trimestral, puedes organizar, priorizar, optimizar tu proceso de planificación trimestral y monitorizar el progreso.
Plantilla de planificación trimestral
Optimiza el rendimiento de tu equipo con nuestra plantilla de objetivos y resultados clave. Establece objetivos claros y monitoriza los resultados clave para impulsar el crecimiento y el éxito de tu organización.
Plantilla de objetivos y resultados clave
Ejecuta proyectos exitosos desde la concepción hasta el lanzamiento.
Plantilla de gestión de proyectos
Convierte las puestas en común semanales en reuniones rápidas y productivas con una plantilla de programa lista para usar.
Plantilla de programa para reuniones semanales

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