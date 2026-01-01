Modelli di Slack
Modelli Risorse umane

Modelli per Risorse umane

Costruisci altre strutture e sostegni per il tuo team.

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Stiamo avendo dei problemi a trovare un modello così preciso. Riproviamo, questa volta con meno filtri.
Raccogli tutte le informazioni importanti e le attività da svolgere nella prima settimana in un unico posto facilmente accessibile con il nostro modello di elenco di controllo per l'onboarding.
Modello di elenco di controllo per l’onboarding
Dai il benvenuto ai dipendenti con un modello intuitivo che include attività, riunioni e risorse.
Modello di onboarding per i dipendenti
Gestisci le tue richieste di assistenza in un unico posto.
Modulo di richiesta di assistenza
Snellisci le comunicazioni dei benefit e collabora in tempo reale.
Modello per una guida ai benefit per i dipendenti
Il punto di riferimento unico in cui i dipendenti possono trovare informazioni sui benefit offerti dall’organizzazione e ricevere risposte alle loro domande.
Modello di hub sui benefit per i dipendenti
Una singola semplice destinazione per inviare e approvare le richieste relative al permesso retribuito.
Modello di modulo di richiesta di permesso:
Crea e condividi un piano di copertura per le tue ferie.
Modello Piano per fuori ufficio
Mantieni il controllo sui compiti del tuo team con il nostro modello gratuito di tracker del progetto. Semplifica la pianificazione, monitora i progressi e gestisci le scadenze con facilità.
Modello di tracker del progetto
Con il nostro modello di pianificazione trimestrale puoi organizzare, dare priorità, monitorare i progressi e semplificare il tuo processo di pianificazione trimestrale.
Modello di pianificazione trimestrale
Ottimizza le prestazioni del team con il nostro modello OKR. Stabilisci obiettivi chiari e monitora i risultati chiave per promuovere la crescita e il successo della tua organizzazione.
Modello obiettivi e risultati chiave (OKR)
Gestisci progetti di successo dall'inizio fino al momento del rilascio.
Modello di gestione del progetto
Trasforma la tua sincronizzazione settimanale in un check-in veloce e produttivo grazie a un modello di agenda pronto all’uso.
Modello di agenda per riunioni settimanali

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