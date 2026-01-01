Modelli di Slack
Modelli Comunicazione

Modelli per Comunicazione

Come si suol dire: la comunicazione è fondamentale‭. Un modello di Slack ti permette di comunicare in maniera ancora più chiara.

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Stiamo avendo dei problemi a trovare un modello così preciso. Riproviamo, questa volta con meno filtri.
Trasforma la tua sincronizzazione settimanale in un check-in veloce e produttivo grazie a un modello di agenda pronto all’uso.
Modello di agenda per riunioni settimanali
Imposta gli argomenti della riunione, prendi appunti e cattura gli elementi d'azione con il nostro modello di agenda per riunioni personalizzabile per una collaborazione efficiente del team.
Modello di agenda per riunioni
Mantieni tutte le risorse e i link utili in un unico posto.
Modello di guida alle risorse
Semplifica le richieste di assistenza con un modello di modulo di assistenza.
Modello di modulo di richiesta di assistenza
Gestisci le tue richieste di assistenza in un unico posto.
Modulo di richiesta di assistenza
Ottieni un'esperienza di supporto senza problemi per i tuoi clienti raggruppando tutti i documenti e i tracker necessari in un modello centralizzato.
Modello di onboarding dei clienti
Diffondi le ultime novità e i migliori eventi con il nostro modello di newsletter aziendale.
Modello di newsletter aziendale
Gestisci le trattative e snellisci la pipeline.
Tracker delle trattative
Raccogli le domande, condividi le risposte e fai crescere le conoscenze del team in un unico posto.
Modello Chiedimi qualsiasi cosa
Pianifica, collabora ed esegui con facilità
Modello per pianificare le campagne marketing
Organizza la tua formazione e i tuoi strumenti in un unico posto.
Hub risorse di vendita
Semplifica la segnalazione di bug e migliora la collaborazione del team su Slack con uno spazio dedicato per segnalare, valutare e monitorare i bug.
Modello per la segnalazione dei bug

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