커뮤니케이션 템플릿

바로 사용할 수 있는 안건 템플릿으로 주간 회의를 빠르고 생산적인 업무 확인 회의로 바꿔보세요.
주간 회의 안건 템플릿
사용자 지정 회의 주제 템플릿으로 회의 주제를 설정하고, 간단한 메모를 작성하며, 작업 항목을 기록하고, 효율적인 팀 협업을 실현하세요.
회의 주제 템플릿
모든 유용한 리소스와 링크를 한곳에 보관하세요.
리소스 가이드 템플릿
필요한 모든 문서와 추적기를 하나의 중앙 집중식 템플릿에 패키징하여 고객에게 원활한 지원 경험을 제공하세요.
고객 온보딩 템플릿
회사 뉴스레터 템플릿으로 최신 소식과 주요 이벤트를 알리세요.
회사 뉴스레터 템플릿
거래를 관리하고 파이프라인을 간소화하세요.
거래 추적기
수월하게 기획하고 협업하며 실행하세요.
마케팅 캠페인 기획 템플릿
버그 신고를 간소화하고 Slack에서 팀 협업을 강화하여 버그 신고, 분류 및 추적을 위한 전용 공간을 제공하세요.
버그 신고 템플릿
규정을 준수하면서 직장 내에서 발생한 문제에 대한 사실을 보존하세요.
문제 보고서 템플릿
Slack의 피드백 템플릿으로 수집하고, 우선순위를 지정하며, 정렬을 유지하고, 더 빠르게 응답하세요.
피드백 템플릿
통합된 브랜드 커뮤니케이션으로, Slack 브랜드 가이드라인 템플릿은 조직 내에서 브랜드 표준을 만들고 공유하기 위한 간단한 솔루션입니다.
브랜드 가이드라인 템플릿
채널의 기본 사항에 대해 팀을 숙지시키세요.
채널 개요

