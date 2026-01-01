Modelos para Comunicação
Como as pessoas costumam dizer, “a comunicação é fundamental”. E um modelo do Slack pode ajudar você a se comunicar com mais clareza.
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Nós estamos com dificuldade para encontrar um modelo tão específico. Vamos tentar de novo, mas agora com menos filtros.
Modelo de pauta da reunião semanal
Modelo de pauta de reunião
Modelo de guia de recursos
Modelo de formulário de solicitação de atendimento
Formulário de solicitação de ajuda
Modelo de integração de clientes
Modelo de boletim informativo empresarial
Rastreador de negócios
Modelo para sessões de perguntas e respostas
Modelo de plano de campanha de marketing
Central de recursos de vendas
Modelo de relatório de bug