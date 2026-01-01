Modelos do Slack
Comunicação modelos

Modelos para Comunicação

Como as pessoas costumam dizer, “a comunicação é fundamental”. E um modelo do Slack pode ajudar você a se comunicar com mais clareza.

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Nós estamos com dificuldade para encontrar um modelo tão específico. Vamos tentar de novo, mas agora com menos filtros.
Transforme reuniões semanais de alinhamento em uma conversa rápida e produtiva com um modelo de pauta pronto para uso.
Modelo de pauta da reunião semanal
Defina os assuntos da reunião, faça anotações e registre itens de ação com nosso modelo personalizável de pauta de reunião para a colaboração eficiente da equipe.
Modelo de pauta de reunião
Mantenha todos os seus recursos e links úteis em um só lugar.
Modelo de guia de recursos
Simplifique solicitações de atendimento com a ajuda de um modelo de formulário.
Modelo de formulário de solicitação de atendimento
Gerencie suas solicitações de ajuda em um só lugar.
Formulário de solicitação de ajuda
Ofereça uma experiência de suporte perfeita para seus clientes reunindo todos os documentos e rastreadores necessários em um modelo centralizado.
Modelo de integração de clientes
Divulgue os acontecimentos mais recentes e importantes com nosso modelo de boletim informativo empresarial.
Modelo de boletim informativo empresarial
Controle os negócios e simplifique o pipeline.
Rastreador de negócios
Receba perguntas, compartilhe respostas e crie conhecimento da equipe em um só lugar.
Modelo para sessões de perguntas e respostas
Planeje, colabore e veicule com facilidade
Modelo de plano de campanha de marketing
Organize treinamentos e ferramentas em um só lugar.
Central de recursos de vendas
Simplifique os relatórios de bugs e melhore a colaboração da equipe no Slack com um local exclusivo para relatar, classificar e rastrear bugs.
Modelo de relatório de bug

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