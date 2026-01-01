Modèles Slack
Communication modèles

Modèles pour Communication

Tout le monde le dit : « la communication est essentielle », et un modèle Slack peut vous aider à communiquer plus clairement.

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Il nous est difficile de trouver un modèle aussi précis. Réessayons avec moins de filtres.
Transformez votre réunion hebdomadaire en point rapide et productif avec un modèle d'ordre du jour prêt à l'emploi.
Modèle d'ordre du jour de réunion hebdomadaire
Définissez les sujets de réunion, prenez des notes et consignez les éléments d’action avec notre modèle d’ordre du jour de réunion personnalisable, pour une collaboration d’équipe efficace.
Modèle d’ordre du jour de réunion
Rassemblez l’ensemble de vos ressources utiles et de vos liens au même endroit.
Modèle de guide des ressources
Simplifiez les requêtes d’assistance avec un modèle de formulaire d'aide.
Modèle de formulaire de requête d’assistance
Gérez toutes vos demandes d'aide au même endroit.
Formulaire de demande d'aide
Assurez une expérience d’assistance fluide à vos clients, en regroupant au sein d’un seul modèle centralisé tous les documents et outils de suivi nécessaires.
Modèle d’intégration des clients
Diffusez les dernières nouvelles et les événements les plus importants avec notre modèle de newsletter d’entreprise.
Modèle de newsletter d’entreprise
Gérez vos contrats et optimisez votre pipeline de ventes.
Suivi des ventes
Recueillez les questions, partagez les réponses et créez une base de connaissances collectives au même endroit.
Modèle Ask Me Anything
Planifiez, collaborez et exécutez en toute simplicité.
Modèle de plan de campagne marketing
Organisez vos formations et vos outils au même endroit.
Centre de ressources commerciales
Simplifiez le signalement des bugs et améliorez la collaboration d’équipe sur Slack grâce à un espace dédié pour signaler, trier et suivre les bugs.
Modèle de rapport de bugs

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