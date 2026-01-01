Modèles Slack
Productivité modèles

Modèles pour Productivité

Des modèles pour lancer rapidement un projet, une réunion ou un processus. La meilleure manière de vous lancer, c’est de prendre une longueur d’avance.

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Il nous est difficile de trouver un modèle aussi précis. Réessayons avec moins de filtres.
Gardez un œil sur les tâches de votre équipe grâce à notre modèle gratuit de suivi de projet. Simplifiez la planification, suivez la progression et gérez les échéances en toute simplicité.
Modèle de suivi de projet
Optimisez les performances de votre équipe avec notre modèle d’objectifs et de résultats clés (OKR). Définissez des objectifs clairs et suivez les résultats clés pour stimuler la croissance et la réussite de votre organisation.
Modèle d’objectifs et de résultats clés (OKR)
Menez à bien vos projets de leur conception à leur lancement.
Modèle de gestion de projet
Transformez votre réunion hebdomadaire en point rapide et productif avec un modèle d'ordre du jour prêt à l'emploi.
Modèle d'ordre du jour de réunion hebdomadaire
Définissez les sujets de réunion, prenez des notes et consignez les éléments d’action avec notre modèle d’ordre du jour de réunion personnalisable, pour une collaboration d’équipe efficace.
Modèle d’ordre du jour de réunion
Concevez, suivez et réalisez vos actifs de façon centralisée, quel que soit votre type de partenaires externes : agences, clients et bien plus encore.
Kit de démarrage - partenaire externe
Coordonnez les tâches, suivez leur progression, et maintenez vos équipes alignées en temps réel.
Modèle de planification d’événement
Planifiez des événements, gérez les calendriers et suivez les tâches en toute facilité avec le modèle de planification d’événements de Slack.
Modèle de planification d’événements
Assurez la réussite de vos campagnes marketing grâce à notre modèle. Atteignez vos objectifs, ne perdez pas le cap et obtenez des résultats en toute fluidité.
Modèle de campagne marketing
Planifiez, collaborez et exécutez en toute simplicité.
Modèle de plan de campagne marketing
Centralisez vos ressources, accélérez l'intégration des nouveaux collaborateurs et aidez votre équipe à gagner des contrats plus vite.
Modèle d’activation des ventes
Organisez vos formations et vos outils au même endroit.
Centre de ressources commerciales

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