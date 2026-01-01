Modèles pour Productivité
Des modèles pour lancer rapidement un projet, une réunion ou un processus. La meilleure manière de vous lancer, c’est de prendre une longueur d’avance.
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Il nous est difficile de trouver un modèle aussi précis. Réessayons avec moins de filtres.
Modèle de suivi de projet
Modèle d’objectifs et de résultats clés (OKR)
Modèle de gestion de projet
Modèle d'ordre du jour de réunion hebdomadaire
Modèle d’ordre du jour de réunion
Kit de démarrage - partenaire externe
Modèle de planification d’événement
Modèle de planification d’événements
Modèle de campagne marketing
Modèle de plan de campagne marketing
Modèle d’activation des ventes
Centre de ressources commerciales