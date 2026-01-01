Slack 範本
使用我們免費的專案追蹤範本，隨時掌握團隊工作狀況。簡化規劃、追蹤進度，輕鬆管理截止日期。
專案追蹤工具範本
使用我們的 OKR 範本來最佳化團隊績效。設定明確目標並追蹤關鍵成果，推動組織的成長與成功。
目標與關鍵成果 (OKR) 範本
從構思到發佈，成功執行專案。
專案管理範本
可直接使用的議程範本在手，將每週同步跟進會議變得快速有效率。
每週會議議程範本
使用我們可自訂的會議議程範本設定會議主題、記下筆記，並記錄行動項目，讓團隊有效率的協作。
會議議程範本
與代理商和客戶等任何類型的外部合作夥伴在同一處交談、追蹤並交付資產。
外部合作夥伴入門套件
協調工作、追蹤進度並讓團隊即時保持同調。
活動規劃範本
使用 Slack 的活動規劃範本，輕鬆規劃活動、管理時間表並追蹤任務進度。
活動規劃範本
使用我們的行銷範本推動活動成功。達成目標、保持團隊一致，並順利交付成果。
行銷活動範本
輕鬆規劃、協作和執行
行銷宣傳活動企劃範本
遵守規範並保存任何工作場所事件的事實。
事件報告範本
簡化工作管理流程，讓日常工作有條不紊。
待辦清單範本

