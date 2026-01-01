Slack 範本
專案管理 範本

專案管理主題範本

從推出產品到追蹤程式異常，我們有各種範本可用來推進所有類型專案的進度。

使用我們免費的專案追蹤範本，隨時掌握團隊工作狀況。簡化規劃、追蹤進度，輕鬆管理截止日期。
專案追蹤工具範本
確定目標、功能和成功指標，然後直接在 Slack 中協作並完善詳細資料。
產品概要範本
從構思到發佈，成功執行專案。
專案管理範本
可直接使用的議程範本在手，將每週同步跟進會議變得快速有效率。
每週會議議程範本
使用我們的行銷範本推動活動成功。達成目標、保持團隊一致，並順利交付成果。
行銷活動範本
在 Slack 上建立專屬空間來回報、分類與追蹤程式異常，簡化程式異常回報流程並提升團隊協作效率。
程式異常回報範本
使用 Slack 的意見回饋範本來收集、排定優先順序、保持一致並更快速回應。
意見回饋範本
使用 Slack 的待辦事項範本來擷取、優先排序、儲存並追蹤專案，以提升團隊的工作效率。
待辦事項範本
簡化工作管理流程，讓日常工作有條不紊。
待辦清單範本
協助團隊熟悉頻道的基本資訊。
頻道概覽

