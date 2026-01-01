Modelli per Gestione dei progetti
Abbiamo dei modelli per qualsiasi tipo di progetto, dal lancio di un prodotto al monitoraggio dei bug.
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Stiamo avendo dei problemi a trovare un modello così preciso. Riproviamo, questa volta con meno filtri.
Modello di tracker del progetto
Modello per brief di progetto
Modello di gestione del progetto
Modello di agenda per riunioni settimanali
Modello di campagna di marketing
Modello per la segnalazione dei bug
Modello di feedback
Modello di tracker di feedback
Modello di backlog
Modello di elenco di cose da fare
Panoramica del canale