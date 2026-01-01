Modelli di Slack
Modelli Gestione dei progetti

Modelli per Gestione dei progetti

Abbiamo dei modelli per qualsiasi tipo di progetto, dal lancio di un prodotto al monitoraggio dei bug.

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Stiamo avendo dei problemi a trovare un modello così preciso. Riproviamo, questa volta con meno filtri.
Mantieni il controllo sui compiti del tuo team con il nostro modello gratuito di tracker del progetto. Semplifica la pianificazione, monitora i progressi e gestisci le scadenze con facilità.
Modello di tracker del progetto
Stabilisci obiettivi, funzioni e metriche di successo, poi collabora e rifinisci i dettagli direttamente su Slack.
Modello per brief di progetto
Gestisci progetti di successo dall'inizio fino al momento del rilascio.
Modello di gestione del progetto
Trasforma la tua sincronizzazione settimanale in un check-in veloce e produttivo grazie a un modello di agenda pronto all’uso.
Modello di agenda per riunioni settimanali
Promuovi il successo delle campagne con il nostro modello di marketing. Raggiungi gli obiettivi, rimani allineato e ottieni risultati in maniera facile.
Modello di campagna di marketing
Semplifica la segnalazione di bug e migliora la collaborazione del team su Slack con uno spazio dedicato per segnalare, valutare e monitorare i bug.
Modello per la segnalazione dei bug
Raccogli, dai la priorità, mantieni l'allineamento e rispondi più velocemente con il modello di feedback di Slack.
Modello di feedback
Organizza le attività e assegna priorità alle risposte.
Modello di tracker di feedback
Cattura, dai priorità, salva e monitora i progetti per migliorare la produttività del team con il modello di backlog di Slack.
Modello di backlog
Semplifica le gestione delle attività e organizza la tua giornata lavorativa.
Modello di elenco di cose da fare
Aiuta il tuo team a familiarizzare con le basi di un canale.
Panoramica del canale

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