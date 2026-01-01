Plantillas de Slack
Plantillas de Gestión de proyectos

Plantillas de Gestión de proyectos

Tenemos plantillas para cualquier tipo de proyecto, desde el lanzamiento de un producto hasta el seguimiento de errores.

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Estamos teniendo problemas para encontrar una plantilla tan precisa. Vamos a intentarlo de nuevo con menos filtros.
Mantente al día con las tareas de tu equipo usando nuestra plantilla gratuita de seguimiento de proyectos. Simplifica la planificación, lleva un seguimiento del progreso y gestiona las fechas de entrega con facilidad.
Plantilla de seguimiento de proyectos
Define objetivos, funciones y métricas de éxito y, después, colabora y perfecciona los detalles directamente en Slack.
Plantilla de informe del producto
Ejecuta proyectos exitosos desde la concepción hasta el lanzamiento.
Plantilla de gestión de proyectos
Convierte las puestas en común semanales en reuniones rápidas y productivas con una plantilla de programa lista para usar.
Plantilla de programa para reuniones semanales
Impulsa el éxito de tus campañas con nuestra plantilla de marketing. Consigue objetivos, mantén tu alineación y obtén resultados sin esfuerzo.
Plantilla de campaña de marketing
Optimiza la creación de informes de errores y mejora la colaboración del equipo en Slack con un lugar dedicado a reportar, clasificar y monitorizar errores.
Plantilla de reporte de errores
Recopila, prioriza, mantente alineado y responde más rápido con la plantilla de sugerencias de Slack.
Plantilla de sugerencias
Organiza las tareas y prioriza las respuestas.
Plantilla de seguimiento de comentarios
Captura, prioriza, guarda y monitoriza proyectos para mejorar la productividad del equipo con la plantilla de tareas atrasadas de Slack.
Plantilla de tareas atrasadas
Simplifica la gestión de tareas y organiza tu jornada laboral.
Plantilla de lista de tareas pendientes
Familiariza a tu equipo con los aspectos básicos de un canal.
Resumen del canal

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