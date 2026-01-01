Slack 템플릿
프로젝트 관리 템플릿

제품 출시부터 버그 추적에 이르는 모든 유형의 프로젝트를 순조롭게 진행하는 데 도움이 되는 템플릿이 마련되어 있습니다.

무료 프로젝트 추적기 템플릿으로 팀의 작업을 체계적으로 관리하세요. 계획을 단순화하고, 진행 상황을 추적하며, 마감일을 쉽게 관리할 수 있습니다.
프로젝트 추적기 템플릿
목표, 기능, 성공 지표를 정의하고 Slack에서 직접 협업하며 세부 사항을 다듬어 보세요.
제품 브리프 템플릿
구상부터 출시까지 성공적인 프로젝트를 진행하세요.
프로젝트 관리 템플릿
바로 사용할 수 있는 안건 템플릿으로 주간 회의를 빠르고 생산적인 업무 확인 회의로 바꿔보세요.
주간 회의 안건 템플릿
마케팅 템플릿으로 캠페인 성공을 이끌어 보세요. 목표를 달성하고, 조율된 상태를 유지하며, 원활하게 결과를 제공하세요.
마케팅 캠페인 템플릿
버그 신고를 간소화하고 Slack에서 팀 협업을 강화하여 버그 신고, 분류 및 추적을 위한 전용 공간을 제공하세요.
버그 신고 템플릿
Slack의 피드백 템플릿으로 수집하고, 우선순위를 지정하며, 정렬을 유지하고, 더 빠르게 응답하세요.
피드백 템플릿
Slack의 백로그 템플릿으로 팀 생산성 향상을 위해 프로젝트를 파악하고, 우선순위를 지정하며, 저장하고, 추적하세요.
백로그 템플릿
작업 관리를 간소화하고 업무 일정을 정리하세요.
할 일 리스트 템플릿
채널의 기본 사항에 대해 팀을 숙지시키세요.
채널 개요

