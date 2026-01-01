Plantillas de Slack
Administración de proyectos plantillas

Plantillas para Administración de proyectos

Tenemos plantillas para hacer avanzar todos los tipos de proyectos, desde el lanzamiento de un producto hasta el seguimiento de errores.

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Es algo difícil encontrar una plantilla con tantos detalles. Volvamos a intentarlo, pero con menos filtros.
Mantente al día con las tareas de tu equipo con nuestra plantilla gratuita de seguimiento de proyectos. Simplifica la planificación, monitorea el progreso y gestiona fechas límite con facilidad.
Plantilla de seguimiento de proyectos
Define objetivos, funciones y métricas de éxito, y luego colabora y perfecciona los detalles directamente en Slack.
Plantilla de informe del producto
Ejecuta proyectos exitosos desde su concepción hasta el lanzamiento.
Plantilla de gestión de proyecto
Convierte tu reunión de sincronización semanal en una reunión rápida y productiva con una plantilla de agenda lista para usar.
Plantilla de agenda para reuniones semanales
Impulsa el éxito de la campaña con nuestra plantilla de marketing. Alcanza objetivos, mantén la sincronización y entrega resultados sin problemas.
Plantilla de campaña de marketing
Optimiza los informes de errores y mejora la colaboración del equipo en Slack con un lugar dedicado para informar, clasificar y monitorear errores.
Plantilla para informar errores
Recopila, prioriza, mantén la sincronización y responde más rápido con la plantilla de comentarios de Slack.
Plantilla de comentarios
Organiza tareas y prioriza respuestas.
Plantilla del rastreador de comentarios
Captura, prioriza, guarda y monitorea proyectos para mejorar la productividad del equipo con la plantilla de tareas pendientes de Slack.
Plantilla de tareas pendientes
Simplifica la administración de tareas y organiza tu jornada laboral.
Plantilla de lista de tareas pendientes
Familiariza a tu equipo con información básica de un canal.
Información general del canal

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