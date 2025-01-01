Slack 模板
我们针对各类项目管理需求提供了多种模板，无论是产品发布还是程序错误追踪，你都能轻松应对。

借助这款免费的项目跟踪器模板，随时掌握团队任务动态。轻松简化规划流程、跟踪项目进度并管理截止日期。
项目跟踪器模板
明确目标、功能和成功指标，然后直接在 Slack 中协作并细化详情。
产品简介模板
从启动到发布，成功开展项目。
项目管理模板
使用现成的议程模板，将每周同步转变为快速、高效的汇报。
每周会议议程模板
使用我们的营销模板，推动营销活动获得成功。轻松实现目标，保持团队协同，无缝交付成果。
营销活动模板
在 Slack 上打造专门的程序错误报告、分类和跟踪空间，既可以简化程序错误报告流程，又可以提升团队协作效率。
程序错误报告模板
使用 Slack 的反馈模板，可以收集反馈、确定反馈优先级、保持信息同步，并更快速地响应反馈。
反馈模板
借助 Slack 的待办事项模板，对项目进行收集、排序优先级、存档和跟踪，从而提升团队工作效率。
待办事项模板
简化任务管理，让工作日井然有序。
待办事项列表模板
让你的团队熟悉频道的基本信息。
频道概述

