面向销售的 Slack 视频
面向销售团队的 Slack

斩获显著成果，效率远超以往

更有效地增加收入。Slack 助力你的团队连接客户、整合工具与数据，大幅加速交易达成。

获得团队成功

缩短销售周期，达成更多交易

  • 将销售代表、合作伙伴、专家和销售数据汇集在一个中央帐户频道中

  • 将你的销售工具直接连接到 Slack，这样只需点击一下，你就可以使用 CRM、合同、项目管理等功能

  • 使用抱团剪辑与团队成员联系，分享快速反馈，提供最新信息，或一起协同工作

了解 Box 如何以团队形式赢得更多交易

27%

赢得比率的平均增幅*

26%

销售效率的平均增幅*

*资料来源：2023 财年客户成功指标，Salesforce，对 115-755 位同时使用 Slack 和 Salesforce 的用户进行的调查，2022 年 7 月
实现行政工作自动化

减少工作时间，把更多时间投入到销售上

  • 通过自动化入职流程并提供即时的文件访问权限，让新的销售代表更快进入工作状态

  • 基于 Salesforce 销售云提供的交易见解，进行更准确的预测

  • 使用工作流程将常规任务自动化，以实现快速交易周期

了解 Lyft 如何将行政工作自动化以专注于销售

“现在，我们把更多时间花在发掘潜在客户上，而像更新 Salesforce 中的交易这样的管理任务，花费的时间变少了。毫无疑问，销售代表能够找到更多业务来源，还能更快地达成交易。”

Lyft Logo
Lyft 业务部 高级战略客户经理 Tyler Lefeber
与你的客户建立联系

通过 Slack Connect 巩固关系

  • 在安全的 Slack Connect 频道中与客户建立更深层次、差异化的关系

  • 通过将外部销售团队带入你的频道，将 Slack 的强大功能延伸到合作伙伴身上

  • 在你工作的频道中用实时数据培养客户关系

“以往，销售领域深度客户关系的黄金标准是让客户参与文字沟通。如今，这一黄金标准已变为让客户加入 Slack 频道。”

Stripe Logo
Stripe 美洲地区营收和增长主管 Jeanne DeWitt Grosser

如此快速促成交易，意义非凡。

在 Slack 中使用现成的模板，让你的销售团队更有条理地工作，并加快步伐。

赋能中心
跟踪交易
销售资源
一对一销售辅导

销售支持中心

在统一的平台上分享技巧并进行协作。

查看模板
赋能中心

销售交易跟踪

轻松跟踪当前正在进行的交易

查看模板
跟踪交易

销售资源

让团队取得重大成功所需的一切。

查看模板
销售资源

一对一辅导

通过更有效的一对一沟通设定目标、跟踪成长并共享资源。

查看模板
一对一销售辅导

工作效率始于你喜欢的工具

从 Salesforce、DocuSign 和 Highspot 等应用调取帐户数据和文件，减少环境切换，并把它们加入工作流程以自动执行日常任务。

查看所有销售集成

常见问题

适合！Slack 能促进企业内跨职能团队与决策者之间无缝、高效的协作，让销售成为一项“团队协作项目”。具体体现在以下方面：

  • 快速邀请同事、合作伙伴和专家加入沟通，实时推进决策。
  • 与你的 CRM 集成，让组织内的所有人都能在 Slack 中查看重要客户的详细信息。
  • 设置关键字通知，激发协作并让专家参与其中，从而更快达成交易。
  • 即使不是频道成员也能查看其中的对话，从中获得有助于赢得交易的见解及相关知识。

不是，但它可与你的 CRM 集成，包括 Salesforce、HubSpot 和 Zoho。

将 Slack 与 CRM 搭配使用，团队可在 Slack 内轻松掌握潜在客户、客户详情等信息，从而更快响应新机遇，并与企业内各部门同事实现无缝协作。

Salesforce 是 Slack 最早的合作伙伴之一，他们让团队可在 Slack 内轻松掌握最新的 Salesforce 记录。

目前有两款应用可用于关联 Salesforce 和 Slack。要使用适用于 Slack 的 Salesforce 应用，Salesforce 系统管理员需要安装并配置适用于 Salesforce 的 Slack 应用。这两款应用的功能不同。

适用于 Salesforce 的 Slack 应用

  • 查看与某条记录关联的 Slack 消息
  • 将 Salesforce 记录发送至 Slack
  • 在 Slack 频道中设置记录提醒

 

适用于 Slack 的 Salesforce 应用

  • 可在 Slack Marketplace 中找到
  • 搜索并预览所有标准对象的 Salesforce 记录
  • 将相关的提醒转发至频道
  • 将 Slack 消息添加至 Salesforce 记录

 

详细了解如何通过 Slack + Salesforce 集成来增强销售能力及其运作方式。

频道是 Slack 中开展工作的平台。频道是团队共享消息、工具和文件的单一位置。人员通常为公司公告、客户支援分类、寻求信息技术或人力资源帮助及共享社会利益等创建频道。

频道可以是公共频道（向组织的所有人员开放），也可以是私人频道（仅向获得邀请的人员开放）。此外，采用 Slack 付费套餐的组织可使用 Slack Connect 与外部合作伙伴（如代理商、客户和供应商等）共享频道。了解更多有关频道如何提高日常工作效率的信息。

Slack 协助组织将人员和工具汇集于一处，确保他们无论身在何处都能齐心协力高效地工作。每天有超过 75 万个企业使用 Slack 进行团队消息传递、文件共享和视频/语音通话。你可以集成的工具多达数千种，例如 Google 云端硬盘、Zoom 和 Salesforce，也可以专为你的组织创建自定义机器人或应用。详细了解 Slack 如何助力工作