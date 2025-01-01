面向销售团队的 Slack

缩短销售周期，达成更多交易
将销售代表、合作伙伴、专家和销售数据汇集在一个中央帐户频道中
将你的销售工具直接连接到 Slack，这样只需点击一下，你就可以使用 CRM、合同、项目管理等功能
27%
赢得比率的平均增幅*
26%
销售效率的平均增幅*
减少工作时间，把更多时间投入到销售上
通过自动化入职流程并提供即时的文件访问权限，让新的销售代表更快进入工作状态
基于 Salesforce 销售云提供的交易见解，进行更准确的预测
使用工作流程将常规任务自动化，以实现快速交易周期
“现在，我们把更多时间花在发掘潜在客户上，而像更新 Salesforce 中的交易这样的管理任务，花费的时间变少了。毫无疑问，销售代表能够找到更多业务来源，还能更快地达成交易。”
通过 Slack Connect 巩固关系
在安全的 Slack Connect 频道中与客户建立更深层次、差异化的关系
通过将外部销售团队带入你的频道，将 Slack 的强大功能延伸到合作伙伴身上
在你工作的频道中用实时数据培养客户关系
“以往，销售领域深度客户关系的黄金标准是让客户参与文字沟通。如今，这一黄金标准已变为让客户加入 Slack 频道。”
工作效率始于你喜欢的工具
从 Salesforce、DocuSign 和 Highspot 等应用调取帐户数据和文件，减少环境切换，并把它们加入工作流程以自动执行日常任务。
常见问题
适合！Slack 能促进企业内跨职能团队与决策者之间无缝、高效的协作，让销售成为一项“团队协作项目”。具体体现在以下方面：
- 快速邀请同事、合作伙伴和专家加入沟通，实时推进决策。
- 与你的 CRM 集成，让组织内的所有人都能在 Slack 中查看重要客户的详细信息。
- 设置关键字通知，激发协作并让专家参与其中，从而更快达成交易。
- 即使不是频道成员也能查看其中的对话，从中获得有助于赢得交易的见解及相关知识。
不是，但它可与你的 CRM 集成，包括 Salesforce、HubSpot 和 Zoho。
将 Slack 与 CRM 搭配使用，团队可在 Slack 内轻松掌握潜在客户、客户详情等信息，从而更快响应新机遇，并与企业内各部门同事实现无缝协作。
Salesforce 是 Slack 最早的合作伙伴之一，他们让团队可在 Slack 内轻松掌握最新的 Salesforce 记录。
目前有两款应用可用于关联 Salesforce 和 Slack。要使用适用于 Slack 的 Salesforce 应用，Salesforce 系统管理员需要安装并配置适用于 Salesforce 的 Slack 应用。这两款应用的功能不同。
适用于 Salesforce 的 Slack 应用
- 查看与某条记录关联的 Slack 消息
- 将 Salesforce 记录发送至 Slack
- 在 Slack 频道中设置记录提醒
适用于 Slack 的 Salesforce 应用
- 可在 Slack Marketplace 中找到
- 搜索并预览所有标准对象的 Salesforce 记录
- 将相关的提醒转发至频道
- 将 Slack 消息添加至 Salesforce 记录
详细了解如何通过 Slack + Salesforce 集成来增强销售能力及其运作方式。
频道是 Slack 中开展工作的平台。频道是团队共享消息、工具和文件的单一位置。人员通常为公司公告、客户支援分类、寻求信息技术或人力资源帮助及共享社会利益等创建频道。
频道可以是公共频道（向组织的所有人员开放），也可以是私人频道（仅向获得邀请的人员开放）。此外，采用 Slack 付费套餐的组织可使用 Slack Connect 与外部合作伙伴（如代理商、客户和供应商等）共享频道。了解更多有关频道如何提高日常工作效率的信息。
Slack 协助组织将人员和工具汇集于一处，确保他们无论身在何处都能齐心协力高效地工作。每天有超过 75 万个企业使用 Slack 进行团队消息传递、文件共享和视频/语音通话。你可以集成的工具多达数千种，例如 Google 云端硬盘、Zoom 和 Salesforce，也可以专为你的组织创建自定义机器人或应用。详细了解 Slack 如何助力工作。