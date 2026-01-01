A Salesforce foi uma das primeiras parceiras do Slack, possibilitando que as equipes acompanhem os registros da Salesforce com facilidade diretamente no Slack.

Existem dois apps que conectam o Salesforce ao Slack. Para usar o app Salesforce para Slack, um administrador de sistemas do Salesforce precisa instalar e configurar o app Slack para Salesforce. Cada app oferece uma funcionalidade diferente.

O app do Slack para Salesforce

Ver mensagens do Slack associadas a um registro

Enviar registros da Salesforce para o Slack

Configurar alertas de registro em canais do Slack

O app Salesforce para Slack

Disponível no Slack Marketplace.

Pesquisar e visualizar registros do Salesforce para todos os objetos padrão

Direcionar alertas relevantes aos canais

Adicionar mensagens do Slack a registros do Salesforce

Saiba mais sobre como potencializar as vendas com a integração entre Slack e Salesforce e veja como funciona.