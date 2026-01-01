Grandes conquistas, mais rápido do que nunca
Aumente sua receita com mais eficiência. O Slack conecta seu pessoal a clientes, ferramentas e dados para acelerar significativamente os negócios.
Reduza o ciclo de vendas e acumule mais acordos
Reúna representantes, parceiros, especialistas e dados de vendas em um canal central da conta
Conecte suas ferramentas de venda diretamente ao Slack e para ter acesso rápido a CRM, contratos, gestão de projetos, entre outros.
27%
de aumento médio na taxa de ganho*
26%
de aumento médio na produtividade de vendas*
Gaste menos tempo trabalhando e mais tempo vendendo
Automatize o processo de integração e tenha acesso instantâneo à documentação para agilizar a contratação de representantes
Aproveite os insights de negócios do Salesforce Sales Cloud para obter previsões mais precisas
Use fluxos de trabalho para automatizar tarefas de rotina e acelerar os ciclos de negócios
“Agora, passamos mais tempo dedicados a prospectar clientes e menos tempo em tarefas administrativas, como atualizar contratos no Salesforce. Sem dúvida, os representantes de vendas conseguem fazer mais negócios e fechar contratos mais rápido."
Fortaleça os relacionamentos usando o Slack Connect
Construa relacionamentos mais profundos e diferenciados com clientes em canais seguros do Slack Connect
Expanda o poder do Slack para parceiros, levando as equipes de vendas externas para dentro de seus canais
Cultive o relacionamento com o cliente usando dados em tempo real nos mesmos canais em que você trabalha externamente
“Antes, o melhor indicador de um relacionamento sólido com o cliente era se comunicar com ele por texto. Agora, é se comunicar por um canal do Slack.”
Fechar negócio tão rápido assim é importante.
Adicione organização e velocidade à sua equipe de vendas com modelos pré-criados no Slack.
Treinamento individual
Defina metas, monitore o crescimento e compartilhe recursos com reuniões individuais mais eficientes.Ver modelo
A produtividade começa com as suas ferramentas preferidas
Para reduzir a troca de contexto, extraia dados e documentos de plataformas como Salesforce, DocuSign e Highspot e conecte-os a fluxos de trabalho para automatizar tarefas diárias.
Perguntas frequentes
Sim! Com o Slack, as vendas se tornam um trabalho em conjunto por meio de uma colaboração direta e rápida entre as equipes multifuncionais e os responsáveis pela tomada de decisões de uma organização. Veja como isso acontece:
- Mantenha colegas, parceiros e especialistas informados para tomar decisões em tempo real.
- Integre o CRM para que todos os membros da organização no Slack possam ver detalhes importantes da conta.
- Defina notificações por palavra-chave para promover a colaboração e convidar especialistas para fechar negócios em menos tempo.
- Participe de conversas em canais sem precisar ser membro deles para ter acesso a informações e conhecimentos e fechar negócios.
Não, mas pode ser integrado a um CRM, como Salesforce, HubSpot e Zoho.
Usando o Slack e o CRM juntos, as equipes podem se manter informadas sobre clientes potenciais, detalhes da conta e muito mais com facilidade e diretamente no Slack. Assim, elas podem responder a novas oportunidades com mais rapidez e colaborar com colegas da organização sem interrupções.
A Salesforce foi uma das primeiras parceiras do Slack, possibilitando que as equipes acompanhem os registros da Salesforce com facilidade diretamente no Slack.
Existem dois apps que conectam o Salesforce ao Slack. Para usar o app Salesforce para Slack, um administrador de sistemas do Salesforce precisa instalar e configurar o app Slack para Salesforce. Cada app oferece uma funcionalidade diferente.
O app do Slack para Salesforce
- Ver mensagens do Slack associadas a um registro
- Enviar registros da Salesforce para o Slack
- Configurar alertas de registro em canais do Slack
O app Salesforce para Slack
- Disponível no Slack Marketplace.
- Pesquisar e visualizar registros do Salesforce para todos os objetos padrão
- Direcionar alertas relevantes aos canais
- Adicionar mensagens do Slack a registros do Salesforce
Saiba mais sobre como potencializar as vendas com a integração entre Slack e Salesforce e veja como funciona.
No Slack, o trabalho acontece nos canais. Eles são locais únicos em que uma equipe pode compartilhar mensagens, ferramentas e arquivos. As pessoas costumam criar canais para comunicados da empresa, triagem de atendimento ao cliente, auxílio dos setores de TI ou RH e compartilhamento de interesses sociais.
Os canais podem ser públicos (abertos para todos da empresa) ou privados (apenas convidados podem acessá-los). Além disso, organizações que têm um plano pago do Slack podem usar o Slack Connect para compartilhar um canal com parceiros externos, como agências, clientes e fornecedores. Saiba mais sobre como os canais podem agilizar suas tarefas diárias.
O Slack ajuda organizações a reunir funcionários e ferramentas em um só lugar para que permaneçam produtivos e alinhados em qualquer lugar. Mais de 750 mil empresas usam o Slack todos os dias para envio de mensagens entre equipes, compartilhamento de arquivos e chamada de vídeo e de voz. Você pode integrar milhares de ferramentas, como Google Drive, Zoom e Salesforce, ou criar bots e apps personalizados exclusivos da sua organização. Saiba mais sobre como os recursos do Slack funcionam.