Vídeo do Slack para vendas
Slack para equipes de vendas

Grandes conquistas, mais rápido do que nunca

Aumente sua receita com mais eficiência. O Slack conecta seu pessoal a clientes, ferramentas e dados para acelerar significativamente os negócios.

Seja uma equipe de sucesso

Reduza o ciclo de vendas e acumule mais acordos

  • Reúna representantes, parceiros, especialistas e dados de vendas em um canal central da conta

  • Conecte suas ferramentas de venda diretamente ao Slack e para ter acesso rápido a CRM, contratos, gestão de projetos, entre outros.

  • Conecte-se com colegas de equipe para compartilhar feedbacks rápidos, entregar atualizações ou trabalhar lado a lado usando círculos e clipes

Saiba como o Box fecha mais negócios como equipe

27%

de aumento médio na taxa de ganho*

26%

de aumento médio na produtividade de vendas*

*Fonte: Fonte: “FY23 Customer Success Metrics”, Salesforce, pesquisa com 115 a 755 usuários do Slack e do Salesforce, julho de 2022.
Automatize tarefas administrativas

Gaste menos tempo trabalhando e mais tempo vendendo

  • Automatize o processo de integração e tenha acesso instantâneo à documentação para agilizar a contratação de representantes

  • Aproveite os insights de negócios do Salesforce Sales Cloud para obter previsões mais precisas

  • Use fluxos de trabalho para automatizar tarefas de rotina e acelerar os ciclos de negócios

Saiba como o Lyft automatiza administradores para focar em vendas

“Agora, passamos mais tempo dedicados a prospectar clientes e menos tempo em tarefas administrativas, como atualizar contratos no Salesforce. Sem dúvida, os representantes de vendas conseguem fazer mais negócios e fechar contratos mais rápido."

Lyft Logo
Tyler Lefeber, Executivo sênior de contas estratégicasLyft Business
Conecte-se com seus clientes

Fortaleça os relacionamentos usando o Slack Connect

  • Construa relacionamentos mais profundos e diferenciados com clientes em canais seguros do Slack Connect

  • Expanda o poder do Slack para parceiros, levando as equipes de vendas externas para dentro de seus canais

  • Cultive o relacionamento com o cliente usando dados em tempo real nos mesmos canais em que você trabalha externamente

“Antes, o melhor indicador de um relacionamento sólido com o cliente era se comunicar com ele por texto. Agora, é se comunicar por um canal do Slack.”

Stripe Logo
Jeanne DeWitt Grosser, Diretora de receita e crescimento das AméricasStripe

Fechar negócio tão rápido assim é importante.

Adicione organização e velocidade à sua equipe de vendas com modelos pré-criados no Slack.

Espaço de Capacitação
Acompanhamento de negócios
Recursos de vendas
Treinamento individual em vendas

Espaço de capacitação de vendas

Compartilhe dicas e colabore em um único lugar.

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Espaço de Capacitação

Acompanhamento de negócios de vendas

Fique de olho em negócios ativos

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Acompanhamento de negócios

Recursos de vendas

Tudo o que sua equipe precisa para ganhar muito.

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Recursos de vendas

Treinamento individual

Defina metas, monitore o crescimento e compartilhe recursos com reuniões individuais mais eficientes.

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Treinamento individual em vendas

A produtividade começa com as suas ferramentas preferidas

Para reduzir a troca de contexto, extraia dados e documentos de plataformas como Salesforce, DocuSign e Highspot e conecte-os a fluxos de trabalho para automatizar tarefas diárias.

Veja todas as integrações de vendas

Logo of Sales Cloud for Slack
Logo of Xactly Incent
Logo of Highspot
Logo of Apttus Max
Logo of Docusign
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Logo of Salesloft
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Logo of Zoom
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Perguntas frequentes

Sim! Com o Slack, as vendas se tornam um trabalho em conjunto por meio de uma colaboração direta e rápida entre as equipes multifuncionais e os responsáveis pela tomada de decisões de uma organização. Veja como isso acontece:

  • Mantenha colegas, parceiros e especialistas informados para tomar decisões em tempo real.
  • Integre o CRM para que todos os membros da organização no Slack possam ver detalhes importantes da conta.
  • Defina notificações por palavra-chave para promover a colaboração e convidar especialistas para fechar negócios em menos tempo.
  • Participe de conversas em canais sem precisar ser membro deles para ter acesso a informações e conhecimentos e fechar negócios.

Não, mas pode ser integrado a um CRM, como Salesforce, HubSpot e Zoho.

Usando o Slack e o CRM juntos, as equipes podem se manter informadas sobre clientes potenciais, detalhes da conta e muito mais com facilidade e diretamente no Slack. Assim, elas podem responder a novas oportunidades com mais rapidez e colaborar com colegas da organização sem interrupções.

A Salesforce foi uma das primeiras parceiras do Slack, possibilitando que as equipes acompanhem os registros da Salesforce com facilidade diretamente no Slack.

Existem dois apps que conectam o Salesforce ao Slack. Para usar o app Salesforce para Slack, um administrador de sistemas do Salesforce precisa instalar e configurar o app Slack para Salesforce. Cada app oferece uma funcionalidade diferente.

O app do Slack para Salesforce

  • Ver mensagens do Slack associadas a um registro
  • Enviar registros da Salesforce para o Slack
  • Configurar alertas de registro em canais do Slack

 

O app Salesforce para Slack

  • Disponível no Slack Marketplace.
  • Pesquisar e visualizar registros do Salesforce para todos os objetos padrão
  • Direcionar alertas relevantes aos canais
  • Adicionar mensagens do Slack a registros do Salesforce

 

Saiba mais sobre como potencializar as vendas com a integração entre Slack e Salesforce e veja como funciona.

No Slack, o trabalho acontece nos canais. Eles são locais únicos em que uma equipe pode compartilhar mensagens, ferramentas e arquivos. As pessoas costumam criar canais para comunicados da empresa, triagem de atendimento ao cliente, auxílio dos setores de TI ou RH e compartilhamento de interesses sociais.

Os canais podem ser públicos (abertos para todos da empresa) ou privados (apenas convidados podem acessá-los). Além disso, organizações que têm um plano pago do Slack podem usar o Slack Connect para compartilhar um canal com parceiros externos, como agências, clientes e fornecedores. Saiba mais sobre como os canais podem agilizar suas tarefas diárias.

O Slack ajuda organizações a reunir funcionários e ferramentas em um só lugar para que permaneçam produtivos e alinhados em qualquer lugar. Mais de 750 mil empresas usam o Slack todos os dias para envio de mensagens entre equipes, compartilhamento de arquivos e chamada de vídeo e de voz. Você pode integrar milhares de ferramentas, como Google Drive, Zoom e Salesforce, ou criar bots e apps personalizados exclusivos da sua organização. Saiba mais sobre como os recursos do Slack funcionam.