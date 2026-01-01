Torne o atendimento ao cliente simples e produtivo
Disponibilize aos agentes os especialistas, as ferramentas e as informações de que eles precisam para prestar um excelente atendimento ao cliente.
Reúna as equipes certas para acelerar os tempos de resolução
Resolva incidentes em tempo real informando os especialistas em toda a empresa com o app Service Cloud para Slack
Colabore e resolva problemas por áudio com círculos do Slack
Pesquise em arquivos, mensagens e canais para encontrar respostas com facilidade e rapidez
“Ao resolver problemas com mutirões no Slack, podemos reunir os especialistas adequados para o caso no momento certo, eliminar níveis e encaminhamentos e encontrar a melhor pessoa disponível para ajudar a solucionar o problema rapidamente.”
Capacite seus agentes a resolver problemas num piscar de olhos
Aumente a produtividade dos agentes com fluxos de trabalho sem código e facilite a colaboração entre clientes e especialistas
Crie uma central de conhecimento para os agentes passarem menos tempo pesquisando e mais ajudando os clientes
Deixe os novos membros da equipe por dentro de tudo num piscar de olhos com a integração automatizada e interativa
36%
de redução no tempo de resolução dos casos de atendimento ao cliente1
12%
de aumento na satisfação do cliente2
Aumente a satisfação do cliente com o suporte priorizado
Reúna os clientes no seu workspace com o Slack Connect e garanta a satisfação deles com um atendimento completo
Resolva problemas com parceiros e especialistas, usando ferramentas em um lugar só para reduzir a complexidade
Aumente a fidelidade do cliente compartilhando atualizações em tempo real
"Nossos clientes dizem que somos como uma extensão da equipe deles. Sem dúvida, parte desse sentimento vem do fato de que usamos o Slack."
A produtividade começa com as suas ferramentas preferidas
Resolva os problemas dos clientes com mais rapidez e colabore diretamente no Slack usando plataformas como o Salesforce e muito mais.
Veja como o Slack funciona para equipes de atendimento ao cliente
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Descobrindo o poder dos mutirões para resolver casos com o Slack e o Salesforce
Melhore o serviço colaborativo com os mutirões
Perguntas frequentes
Ótima pergunta. O Slack é um meio de comunicação interna e externa para toda a sua organização. Em vez de vários e-mails, toda a comunicação é organizada em canais, que são fáceis de criar, participar e pesquisar. Quando há um canal para tudo, todos sabem exatamente aonde ir para fazer o trabalho. Além disso, atender os clientes sem interrupções é mais fácil quando todas as ferramentas e informações necessárias estão na ponta dos dedos dos agentes. Para ler mais sobre o assunto, recomendamos que você confira nossa Biblioteca de recursos.
Não, mas o Slack se integra à sua solução preferida de atendimento ao cliente, incluindo o Salesforce, o Freshdesk e muito mais. Combinando o Slack e sua principal solução de atendimento ao cliente, os agentes podem colaborar imediatamente com especialistas sem mudar de ferramenta, o que permite resolver os problemas dos clientes com mais agilidade e oferecer ótimas experiências para eles.
Sim. Você pode usar o Slack Connect para acelerar o trabalho e fortalecer relacionamentos em todo o seu ecossistema de varejo. Esse recurso conecta, de modo seguro, suas equipes com parceiros externos, incluindo fornecedores, fabricantes e provedores de logística. Ele está disponível em todas as assinaturas pagas.
Sim! Ao contrário de e-mails, o Slack não é vulnerável a spam nem a phishing, que causam 90% das violações de dados. Além disso, não é possível vender seu identificador do Slack para anunciantes nem colocá-lo em uma lista de e-mails. Você só receberá mensagens no Slack de outras pessoas da sua organização ou de parceiros de confiança que usam o Slack Connect. Também é possível receber notificações de apps integrados ao seu workspace, como o Asana, o Google Docs ou o Jira.
O Slack oferece proteção de dados e privacidade de nível empresarial. Com os controles detalhados, os administradores podem personalizar a segurança para cada usuário. Assim, ninguém tem acesso ao que não deve. Saiba como o Slack pode substituir o e-mail com segurança na sua empresa.