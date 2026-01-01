Atendimento ao cliente com o Slack

Torne o atendimento ao cliente simples e produtivo

Disponibilize aos agentes os especialistas, as ferramentas e as informações de que eles precisam para prestar um excelente atendimento ao cliente.

Mais agilidade para resolver problemas

Reúna as equipes certas para acelerar os tempos de resolução

  • Resolva incidentes em tempo real informando os especialistas em toda a empresa com o app Service Cloud para Slack

  • Colabore e resolva problemas por áudio com  círculos do Slack

  • Pesquise em arquivos, mensagens e canais para encontrar respostas com facilidade e rapidez

Veja como o Salesforce resolve casos com mais agilidade no Slack

“Ao resolver problemas com mutirões no Slack, podemos reunir os especialistas adequados para o caso no momento certo, eliminar níveis e encaminhamentos e encontrar a melhor pessoa disponível para ajudar a solucionar o problema rapidamente.”

Salesforce logo
Tamara Carpenter, Gerente sênior de operações
Melhore a integração e a produtividade dos agentes

Capacite seus agentes a resolver problemas num piscar de olhos

  • Aumente a produtividade dos agentes com fluxos de trabalho sem código e facilite a colaboração entre clientes e especialistas

  • Crie uma central de conhecimento para os agentes passarem menos tempo pesquisando e mais ajudando os clientes

  • Deixe os novos membros da equipe por dentro de tudo num piscar de olhos com a integração automatizada e interativa

Saiba como a Intuit aumenta a satisfação do cliente com o Slack

36%

de redução no tempo de resolução dos casos de atendimento ao cliente1

12%

de aumento na satisfação do cliente2

1Fonte: Intuit, 2020
2Fonte: Intuit, 2020
Desenvolva relacionamentos com os clientes

Aumente a satisfação do cliente com o suporte priorizado

  • Reúna os clientes no seu workspace com o Slack Connect e garanta a satisfação deles com um atendimento completo

  • Resolva problemas com parceiros e especialistas, usando ferramentas em um lugar só para reduzir a complexidade

  • Aumente a fidelidade do cliente compartilhando atualizações em tempo real

Veja como a Fastly amplia o atendimento ao cliente de ótima qualidade

"Nossos clientes dizem que somos como uma extensão da equipe deles. Sem dúvida, parte desse sentimento vem do fato de que usamos o Slack."

Kami Richey, Diretora de experiência do cliente

A produtividade começa com as suas ferramentas preferidas

Resolva os problemas dos clientes com mais rapidez e colabore diretamente no Slack usando plataformas como o Salesforce e muito mais.

Ver todas as integrações de atendimento ao cliente

Logo of Service Cloud for Slack
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Veja como o Slack funciona para equipes de atendimento ao cliente

Webinar

Aumente a produtividade da sua equipe de atendimento com o Slack

Ícone da ficha técnica do GovSlack
E-book

O manual digital de atendimento ao cliente

Blog

Descobrindo o poder dos mutirões para resolver casos com o Slack e o Salesforce

Ilustração de uma mulher trabalhando em um computador.
Webinar

Melhore o serviço colaborativo com os mutirões

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Melhore o serviço colaborativo com os mutirões

Perguntas frequentes

Ótima pergunta. O Slack é um meio de comunicação interna e externa para toda a sua organização. Em vez de vários e-mails, toda a comunicação é organizada em canais, que são fáceis de criar, participar e pesquisar. Quando há um canal para tudo, todos sabem exatamente aonde ir para fazer o trabalho. Além disso, atender os clientes sem interrupções é mais fácil quando todas as ferramentas e informações necessárias estão na ponta dos dedos dos agentes. Para ler mais sobre o assunto, recomendamos que você confira nossa Biblioteca de recursos.

Não, mas o Slack se integra à sua solução preferida de atendimento ao cliente, incluindo o Salesforce, o Freshdesk e muito mais. Combinando o Slack e sua principal solução de atendimento ao cliente, os agentes podem colaborar imediatamente com especialistas sem mudar de ferramenta, o que permite resolver os problemas dos clientes com mais agilidade e oferecer ótimas experiências para eles.

Sim. Você pode usar o Slack Connect para acelerar o trabalho e fortalecer relacionamentos em todo o seu ecossistema de varejo. Esse recurso conecta, de modo seguro, suas equipes com parceiros externos, incluindo fornecedores, fabricantes e provedores de logística. Ele está disponível em todas as assinaturas pagas.

Sim! Ao contrário de e-mails, o Slack não é vulnerável a spam nem a phishing, que causam 90% das violações de dados. Além disso, não é possível vender seu identificador do Slack para anunciantes nem colocá-lo em uma lista de e-mails. Você só receberá mensagens no Slack de outras pessoas da sua organização ou de parceiros de confiança que usam o Slack Connect. Também é possível receber notificações de apps integrados ao seu workspace, como o Asana, o Google Docs ou o Jira.

O Slack oferece proteção de dados e privacidade de nível empresarial. Com os controles detalhados, os administradores podem personalizar a segurança para cada usuário. Assim, ninguém tem acesso ao que não deve. Saiba como o Slack pode substituir o e-mail com segurança na sua empresa.