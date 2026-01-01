고객 서비스를 위한 Slack

좋은 질문이에요. Slack은 조직 전체가 내외부적으로 소통하는 하나의 업무 방식입니다. 끊임없는 일회성 이메일 대신, 쉽게 만들고, 참여하고, 검색할 수 있는 채널에 모든 소통 내역이 정리됩니다. 업무에 필요한 모든 것이 모여 있는 채널이 있다면 업무를 처리하기 위해 어디로 가야 할지 누구나 알게 됩니다. 고객의 경우, 필요한 모든 도구와 정보를 고객 담당자가 즉시 사용할 수 있어 고객을 대상으로 원활한 서비스를 제공하기가 더 수월해집니다. 이 주제에 대해 좀 더 읽어 보시려면 리소스 라이브러리를 확인하세요.