고객 서비스를 위한 Slack

문제 해결 시간을 단축하기 위해 관련 팀을 한곳에 모으세요
- Service Cloud for Slack 앱을 통해 문제를 실시간으로 해결하고 회사 전반의 전문가를 쉽게 참여시킵니다
- Slack 허들을 사용해 음성 대화로 협업하며 문제 해결
- 파일, 메시지, 채널을 모두 검색하며 쉽고 빠르게 문제에 대한 해답 발견
“Slack에서 문제를 스워밍하여 필요한 전문가를 적시에 참여시키고, 단계 및 에스컬레이션을 건너뛸 수 있습니다. 문제를 빠르게 해결하도록 도와줄 최적의 담당자를 찾을 수 있죠.”
고객 담당자가 문제를 신속히 해결하도록 지원하세요
- 노코드(No-Code) 워크플로로 고객 담당자의 생산성을 향상하고 고객과 전문가 간의 협업 과정 간소화
- 담당자가 검색에 할애하는 시간을 줄이고 고객을 지원하는 데 더 많은 시간을 사용할 수 있도록 중앙 허브 구축
- 자동화된 대화형 온보딩으로 새로운 팀원이 빠르게 업무에 적응하도록 지원
36%
더 신속해진 고객 지원 사례 해결 속도
12%
향상된 고객 만족도
우선화된 고객 지원으로 고객 만족도를 높이세요
- Slack Connect를 사용하여 고객을 바로 워크스페이스에 초대하고 고객 맞춤형 서비스로 만족도 향상
- 한곳에서 도구를 사용하여 업무의 복잡함을 줄이고, 파트너, 전문가와 함께 문제 해결
- 실시간 업데이트를 공유하여 고객 충성도 강화
“고객들은 우리가 마치 자기 팀의 일원처럼 느껴진다고 말합니다. 이런 성과를 거둔 건 Slack을 사용한 덕분이죠.”
즐겨찾는 도구들로부터 생산성은 시작됩니다
Salesforce 등 플랫폼을 사용하여 고객 문제를 빠르게 해결하고 Slack에서 바로 협업하세요.
자주 묻는 질문
좋은 질문이에요. Slack은 조직 전체가 내외부적으로 소통하는 하나의 업무 방식입니다. 끊임없는 일회성 이메일 대신, 쉽게 만들고, 참여하고, 검색할 수 있는 채널에 모든 소통 내역이 정리됩니다. 업무에 필요한 모든 것이 모여 있는 채널이 있다면 업무를 처리하기 위해 어디로 가야 할지 누구나 알게 됩니다. 고객의 경우, 필요한 모든 도구와 정보를 고객 담당자가 즉시 사용할 수 있어 고객을 대상으로 원활한 서비스를 제공하기가 더 수월해집니다. 이 주제에 대해 좀 더 읽어 보시려면 리소스 라이브러리를 확인하세요.
아니요. 하지만 Salesforce, Freshdesk 등을 포함한 선호하는 고객 서비스 소프트웨어 솔루션과 통합됩니다. Slack을 주요 서비스 솔루션과 함께 사용하면 담당자는 도구들을 오갈 필요 없이 전문가와 즉시 협업이 가능하여 고객 문제를 빠르게 해결하고 원활한 고객 경험을 제공할 수 있습니다.
네. Slack Connect를 사용해 작업 속도를 높이고 전체 소매 에코시스템 전반의 관계를 강화할 수 있습니다. Slack Connect는 팀을 벤더, 공급업체, 제3자 물류 제공업체 등 외부 파트너와 안전하게 연결해 줍니다. Slack Connect는 모든 유료 구독을 통해 사용할 수 있습니다.
물론이죠! 이메일과 달리 Slack은 데이터 침해의 90%를 야기하는 스팸이나 피싱에 취약하지 않습니다. Slack에서 사용하는 이름이나 직함은 광고주에게 판매되거나 메일링 리스트에 포함될 수 없습니다. 사용자는 같은 조직 내 사람 또는 Slack Connect를 사용하는 신뢰할 수 있는 파트너에게서만 Slack 메시지를 받게 됩니다. 그밖에 귀사의 워크스페이스와 통합된 Asana, Google Docs, Jira 등의 앱에서도 알림을 받을 수 있습니다.
Slack은 엔터프라이즈급 데이터 보호 및 개인정보 보호를 제공합니다. 관리자가 세분화된 제어로 각 사용자에 맞게 보안을 맞춤화할 수 있기 때문에, 사용자는 본인이 확인해도 되는 내용만 볼 수 있게 됩니다. Slack이 어떻게 안전하게 사내 이메일을 대체할 수 있는지 자세히 알아보세요.