채널, 스레드, 캔버스 및 대화에 포함된 Slack 데이터는 연결된 엔터프라이즈 데이터 소스를 보완하고 보강하여, 에이전트가 응답 및 작업을 더 효과적으로 할 수 있도록 만들어 줍니다.



모든 Slack 워크스페이스에는 풍부한 조직 내 지식이 포함되었으며, 회사가 장기적으로 사용할 수 있는 메모리 저장소 역할을 합니다. AI가 유용하게 활용되려면 하나의 앱이나 시스템에 있는 데이터가 아닌 팀 대화 내 비정형 데이터를 비롯하여 모든 시스템에 있는 데이터에 접근해야 합니다. 이 맥락적 데이터는 관련성 높은 고품질의 AI 출력 결과 및 실시간으로 새로운 맥락적 단서에 적응하는 데 핵심적인 역할을 합니다.



사용자가 생성한 콘텐츠, 자연어 텍스트, 오디오 및 비디오 파일을 포함하여, 모든 회사의 아직 활용되지 않은 비정형 데이터는 더 관련성 높은 결과를 위해 에이전트 추론 및 의사 결정 능력을 향상합니다. Slack에 에이전트를 추가하면 고객은 에이전트에게 조직의 Slack 인스턴스에 있는 공개 대화 데이터를 활용할 권한을 제공하여 정밀하고 강력하게 만들 수 있습니다. 사용자의 데이터는 절대로 Slack의 제품이 아니기 때문에, 에이전트가 Slack에서 접근할 수 있는 데이터는 고객이 제어합니다. Slack은 절대로 고객 데이터를 기반으로 LLM을 훈련시키지 않으며, 비정형 대화 데이터에 대해 첨단 검색-증강 생성(RAG) 기술을 사용함으로써 사람을 지원하기 위해 필요한 정보를 필요한 그 순간에만 에이전트에게 제공합니다.