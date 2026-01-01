Slack의 모든 직원을 위한 에이전트 생산성
Slack 내 Agentforce를 사용하면 에이전트가 팀원이 됩니다. Slack의 관련도 높은 대화와 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 데이터를 기반으로 구동되는 Agentforce는 업무 흐름에서 바로 작업을 제안하고 조치를 취합니다.
모든 채널에 전문가를 배치하세요.
현재 일하고 있는 공간, 바로 Slack 채널에서 채널 전문가가 일합니다. 즉시 이용 가능한 이 Agentforce 에이전트는 자주 묻는 질문에 답변하고 올바른 리소스로 안내하여, 팀 전체를 상시 지원합니다.데모 시청하기
에이전트를 팀원으로 전환하세요
직원이 새로운 에이전트와 기술 세트에 참여하면, 채널, DM 및 스레드에서 에이전트와 원활하게 상호 작용할 수 있습니다. 다른 팀원과 이야기하듯 에이전트를 @멘션하여 추가 정보를 확인하고 자율적으로 작업을 수행하게 할 수 있습니다.
Slack 에이전트 템플릿으로 빠르게 시작해 보세요
Slack 에이전트 템플릿을 사용하면 온보딩, 지원, 고객 인사이트 등과 같이 주제에 대한 설정 가이드를 제공하여 맞춤형 솔루션을 쉽게 배포할 수 있습니다. 필요에 따라 맞춤 설정하고 데이터를 연결해서 지능적인 팀원에게 활기를 불어넣으세요.
모든 에이전트를 위해 대화형 정보를 활용하세요
대화형 데이터는 에이전트의 맥락상 관련도를 더 높여줍니다. Slack에서 조직의 공개 대화 데이터를 활용하고 엔터프라이즈 검색을 통해 연계된 타사 앱을 이용하여 더 정확하고 강력한 에이전트를 구축하세요.
Agentforce를 통해 Slack 작업을 자동화하세요
에이전트가 채널을 생성하고, 캔버스를 업데이트하고, DM을 보낼 수 있게 만드세요. Slack에서 작업을 수행할 수 있는 권한을 에이전트에게 부여하면 업무가 중단되는 일 없이 계속 진행될 수 있습니다.
생성형 AI는 오늘날 회사들에게 엄청난 잠재력을 펼쳐줍니다
60%
인적 자본 예산1
대부분의 예산은 직원들에게 사용됩니다. AI 에이전트로 직원들의 역량을 강화하여 투자를 극대화하세요.
40%
성과 증대2
직원들은 Slack의 생성형 AI의 도움을 받아 큰 성과를 경험할 수 있습니다.
4.4T
잠재적 수익3
생성형 AI는 향상된 직원 생산성 덕분에 엄청난 가치를 창출할 잠재력을 지니고 있습니다.
에이전트는 모든 직군에 있는 전 직원의 역량을 강화합니다
에이전트는 모든 직군에 있는 전 직원의 역량을 강화합니다
성공을 달성하기 위한 모든 유형의 에이전트
Slack은 모든 에이전트와 어시스턴트의 중앙 허브입니다. 귀사의 맞춤형 Slack AI 어시스턴트를 데려오거나 타사 AI 어시스턴트를 활용하여 업무를 진행하는 작업을 추진하세요.
“저희는 Slack 채널에서 가장 중요한 질문을 관리하도록 클라이언트를 위한 IT 지원 에이전트를 개발하여, 사람의 손이 필요한 업무 지점을 줄이고 문제가 해결되기까지의 전반적인 속도를 높였습니다.”
“Writer에서는 업무 흐름에 에이전트를 포함하면 직원 생산성에 혁신을 가져온다는 점을 잘 알고 있습니다. Slack의 대화형 데이터와 구조화된 엔터프라이즈 데이터를 합치면 맥락이 더해져 에이전트를 더 지능적이고 작업 수행에 더 탁월하게 만들어 줍니다.”
“Slack에서 하나의 대화형 인터페이스로 이동하면 사람 및 AI와 상호 작용할 수 있습니다. 에이전트가 작업을 해주며, 컴퓨팅 분야에서 수십 년 동안 꿈꿔왔던 일이 이제 드디어 실현된 것입니다.”
자주 묻는 질문
AI 에이전트는 사람의 도움 없이 고객의 질문을 모두 스스로 처리할 수 있는 지능형 시스템입니다. 머신 러닝과 자연어 처리를 사용하여 쉬운 질문부터 까다로운 문제에 이르기까지 모든 것을 처리하며, 여러 작업을 한꺼번에 다룰 수도 있습니다. 특정 작업을 위해서는 사람의 개입이 필요한 기존 AI와 다르게, AI 에이전트는 시간이 지나면서 학습하며 향상됩니다. AI 에이전트는 직원을 대신하여 작업을 수행할 수 있습니다.
채널, 스레드, 캔버스 및 대화에 포함된 Slack 데이터는 연결된 엔터프라이즈 데이터 소스를 보완하고 보강하여, 에이전트가 응답 및 작업을 더 효과적으로 할 수 있도록 만들어 줍니다.
모든 Slack 워크스페이스에는 풍부한 조직 내 지식이 포함되었으며, 회사가 장기적으로 사용할 수 있는 메모리 저장소 역할을 합니다. AI가 유용하게 활용되려면 하나의 앱이나 시스템에 있는 데이터가 아닌 팀 대화 내 비정형 데이터를 비롯하여 모든 시스템에 있는 데이터에 접근해야 합니다. 이 맥락적 데이터는 관련성 높은 고품질의 AI 출력 결과 및 실시간으로 새로운 맥락적 단서에 적응하는 데 핵심적인 역할을 합니다.
사용자가 생성한 콘텐츠, 자연어 텍스트, 오디오 및 비디오 파일을 포함하여, 모든 회사의 아직 활용되지 않은 비정형 데이터는 더 관련성 높은 결과를 위해 에이전트 추론 및 의사 결정 능력을 향상합니다. Slack에 에이전트를 추가하면 고객은 에이전트에게 조직의 Slack 인스턴스에 있는 공개 대화 데이터를 활용할 권한을 제공하여 정밀하고 강력하게 만들 수 있습니다. 사용자의 데이터는 절대로 Slack의 제품이 아니기 때문에, 에이전트가 Slack에서 접근할 수 있는 데이터는 고객이 제어합니다. Slack은 절대로 고객 데이터를 기반으로 LLM을 훈련시키지 않으며, 비정형 대화 데이터에 대해 첨단 검색-증강 생성(RAG) 기술을 사용함으로써 사람을 지원하기 위해 필요한 정보를 필요한 그 순간에만 에이전트에게 제공합니다.
Slack에서 사용할 수 있는 에이전트 및 어시스턴트에는 세 가지 유형이 있습니다.
1. Agentforce: Slack의 가장 관련도 높은 대화형 데이터와 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 데이터를 기반으로 구동되는 Agentforce는 사용자를 대신해 작업을 제안하고 자동화합니다. 업무 흐름에서 바로 에이전트를 통한 생산성을 직원들에게 제공하는 맞춤형 에이전트를 구축해 보세요. 인사 팀에서 IT, 서비스 및 영업 팀에 이르기까지, Agentforce는 Slack에서 채널, 리스트 및 캔버스의 생성 및 업데이트 등의 작업을 수행할 수 있습니다. Slack 내 Agentforce를 곧 사용할 수 있습니다. 자세히 알아보려면 영업 팀과 대화하세요.
2. Slack 플랫폼에 포함된 맞춤형 구축 AI 어시스턴트: Slack의 전용 UI에서 목적에 맞게 구축된 API를 사용하여 여러분이 만든 AI 어시스턴트를 바로 포함할 수 있습니다. 이러한 맞춤형 AI 어시스턴트가 사용자가 일하는 방식과 동일하게 일하도록 구축할 수 있으므로, 티켓부터 요청 건 등에 이르기까지 작업 부담을 덜고 완료해야 하는 중요한 작업에 집중할 수 있습니다. 이러한 API들은 지금 Slack 개발자 센터에서 사용 가능합니다.
3. 타사 AI 어시스턴트: 타사 AI 어시스턴트에게 이야기하여 콘텐츠 초안 작성, 시장 조사 결과 표시 또는 파일 검색 및 요약 등 도움을 받아보세요. 현재 Adobe Express 및 Cohere와 같이 Slack Marketplace에서 다운로드하여 바로 사용할 수 있는 여러 AI 앱들이 있습니다.
타사 AI 어시스턴트의 경우, Slack Marketplace에 게시되기 전에 Slack은 품질 및 보안에 대한 가이드라인을 제공하거나 검토합니다. Slack Marketplace에 대해 타사 AI 어시스턴트를 구축하는 회사는 Slack의 앱 가이드라인을 준수하는 데 동의해야 합니다. 이 가이드라인에는 고객 Slack 데이터를 사용하여 LLM을 훈련시키는 데 대한 금지 사항이 포함되며, 회사가 앱에 대해 중요한 보안 및 규정 준수 세부 정보를 공유하도록 요구합니다. 또한 Slack 소유자 및 관리자는 워크스페이스에 추가될 수 있는 에이전트 앱을 제어할 수 있습니다.
Salesforce의 Einstein Trust Layer는 비즈니스 전반에서 AI를 안전하게 배포하도록 돕기 위해 만들어졌습니다. 모든 Agentforce 상호 작용에 대해, Einstein Trust Layer는 데이터의 개인정보 보호 및 보안을 지키고 모든 응답의 안전 및 정확성을 향상하기 위해 보이지 않는 곳에서 열심히 일하고 있습니다.
- 고객 데이터: Slack은 LLM을 훈련시키는 데 절대로 고객 데이터를 사용하지 않습니다.
- 에이전트 보호 장치: 고객은 데이터 에이전트가 Slack에서 접근할 수 있는 데이터를 제어하고, 에이전트가 시킨 작업만 하되 원치 않는 행동을 하지 못하도록 방지할 보호 장치를 만듭니다.
- 안전한 LLM 관문: 타사 LLM이 고객 및 엔터프라이즈 데이터를 보유하거나 모니터링하는 것을 방지하여 기본 LLM을 안전하게 사용하세요.
- 데이터 비보존: LLM이 응답을 생성하고 Agentforce로 다시 보낸 후에는 데이터 비보존 계약에 따라 그 모든 데이터에 대해 잊습니다. 사용자의 데이터는 Slack의 제품이 아니기 때문입니다. Slack의 데이터 마스킹 기술은 LLM이 회사 및 사람 이름과 같은 민감한 데이터를 보거나 처리하는 것을 방지합니다.
- AI 모니터링: Agentforce는 응답에 포함된 유해한 표현을 지속적으로 모니터링, 분석 및 감지합니다. 잠재적으로 유해한 콘텐츠를 식별하기 위해 백그라운드에서 유해성 점수 모델을 실행하고 있습니다.
2 출처: Harvard Business School, “Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality”, 2024
3 출처: McKinsey Global Institute, “The economic potential of generative AI: The next productivity frontier”, 2023