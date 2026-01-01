Agente de RR. HH. Da apoyo a los empleados durante su incorporación, ayuda con preguntas sobre beneficios y proporciona orientación en preguntas sobre desarrollo profesional

Agente de TI Soluciona los problemas que puedan surgir, como resolver tickets del servicio de asistencia y comunicaciones referentes a incidencias de ejecución

Agente de servicio Identifica expertos y analiza el historial de conocimientos para solucionar problemas de clientes

Agente de ventas Prepara informes ejecutivos, crea propuestas y ponte en contacto con los clientes de forma proactiva

Agente de marketing Trabaja con agentes para optimizar campañas, generar contenido, crear planes, y mucho más.

Agente jurídico Simplifica y automatiza los procesos de cumplimiento y las aprobaciones con los agentes

Agente de producto e ingeniería Dale más agilidad a los equipos con la ayuda de agentes que ayudan a planificar, diseñar, desarrollar y garantizar la calidad