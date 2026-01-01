Productividad de los agentes para todos los empleados en Slack
Con Agentforce en Slack, los agentes se convierten en compañeros de equipo. Agentforce, que se ha nutrido de las conversaciones más relevantes de Slack y los datos empresariales de confianza, te sugerirá acciones y las llevará a cabo en el flujo de trabajo.
Incorpora un experto en cada canal.
El experto en el canal te estará esperando en tus canales de Slack. Este agente predeterminado de Agentforce responde a las preguntas frecuentes y te muestra los recursos adecuados, ofreciendo ayuda ininterrumpida a todo tu equipo.Ver demostración
Convierte a los agentes en compañeros de equipo.
A medida que el personal empiece a descubrir nuevos agentes y sus habilidades, podrá interactuar fácilmente con ellos en los canales, mensajes directos e hilos. @menciona a un agente como si se tratara de cualquier otro miembro del equipo para que te aclare el contexto y lleve a cabo acciones autónomas.
Ponte manos a la obra rápidamente con las plantillas de agentes de Slack.
Las plantillas de agentes de Slack facilitan la implementación de soluciones personalizadas, que te guían para la preparación de cuestiones tales como la incorporación, la asistencia y la información sobre clientes. Personalízalas a conveniencia, conecta tus datos y crea compañeros de equipo inteligentes.
Habilita el contexto de conversaciones para cada agente.
Los datos extraídos de las conversaciones hacen que los agentes tengan información contextual más pertinente. Aprovecha los datos de conversaciones públicas de tu organización en Slack (y las aplicaciones externas conectadas a través de la búsqueda empresarial) para aumentar la precisión y la eficacia de los agentes.
Automatiza las acciones de Slack a través de Agentforce.
Dales a los agentes la capacidad de crear canales, actualizar canvas, enviar mensajes directos y mucho más. Al permitir que tus agentes lleven a cabo acciones en Slack, tu trabajo nunca dejará de avanzar.
La IA generativa hará que se libere todo el potencial de las empresas actuales.
60 %
del presupuesto en capital humano 1
La mayor parte del presupuesto se destina al personal. Ayúdales con agentes de IA para aumentar al máximo tu inversión.
El 40 %
aumento del rendimiento2
Los empleados pueden experimentar un gran aumento en el rendimiento gracias a la IA generativa de Slack.
4,4 billones
en ingresos potenciales3
La IA generativa tiene el potencial de generar grandes cantidades de valor gracias al aumento que supone para la productividad de los empleados.
Los agentes ayudan a todos los empleados, tengan el rol que tengan.
Los agentes ayudan a todos los empleados, tengan el rol que tengan.
Todos los tipos de agentes para alcanzar el éxito.
Slack es el espacio central para todos tus agentes y asistentes. Reúne a todos tus asistentes de IA de Slack personalizados o aprovecha los asistentes de IA de terceros para que lleven a cabo acciones que saquen el trabajo adelante.
“Hemos desarrollado agentes para el equipo de asistencia informática de un cliente, de manera que pueda gestionar preguntas de nivel básico en un canal de Slack. Esto ha reducido el volumen de interacción humana y ha aumentado la rapidez global de las resoluciones”.
“En Writer, sabemos que integrar a los agentes en el flujo de trabajo transformará la productividad de nuestros empleados. Los datos de conversaciones de Slack, combinados con los datos empresariales estructurados, añaden el contexto que los agentes necesitan para llevar a cabo acciones de forma más inteligente”.
“En una sola interfaz en Slack, puedes interactuar y conversar tanto con humanos como con IA. Los agentes hacen su trabajo: es lo que llevamos soñando décadas en el ámbito tecnológico y ahora por fin lo estamos viendo”.
Preguntas frecuentes
Un agente de IA es un sistema inteligente que puede gestionar las preguntas de los clientes por sí solo, sin necesidad de intervención humana. Usa el aprendizaje automático y el procesamiento natural del lenguaje para resolver desde preguntas sencillas hasta problemas complejos, e incluso llevar a cabo varias tareas al mismo tiempo. Los agentes de IA pueden aprender y mejorar con el tiempo, lo que difiere de la IA tradicional, que necesita que una persona intervenga para determinadas tareas. Los agentes de IA pueden llevar a cabo acciones en nombre de los empleados.
Los datos de Slack en canales, hilos, canvas y conversaciones complementan y enriquecen las fuentes de datos empresariales conectadas, lo que favorece que las respuestas y las acciones de los agentes sean más eficientes.
Cada espacio de trabajo de Slack es un recurso de información sobre la empresa: el banco de memoria a largo plazo de tu empresa. Para que la IA sea de utilidad, necesita acceder a los datos, no solo a los de una aplicación o sistema, sino a los de todos los sistemas, incluidos aquellos que no están estructurados y que se encuentran en las conversaciones de los equipos. Estos datos contextuales son clave para que los resultados de la IA sean relevantes y de calidad, y para que se ajusten a las nuevas pistas contextuales en tiempo real.
Los datos no estructurados sin explotar de cada empresa, incluido el contenido generado por usuarios, el texto en lenguaje natural, los archivos de audio y de vídeo, etc., ayudan a mejorar el razonamiento de los agentes y su toma de decisiones, para poder ofrecer así resultados más exactos. Cuando añadas agentes a Slack, tus clientes podrán darles permiso para que accedan a los datos de conversaciones públicas del Slack de la organización, lo que les hará ser precisos y potentes. Los clientes controlan a qué tipo de datos pueden acceder los agentes en Slack, porque tus datos nunca son nuestro producto. Nunca entrenamos los LLM con los datos de los clientes. En su lugar, utilizamos técnicas de Generación aumentada por recuperación (Retrieval-Augmented Generation, RAG) en los datos no estructurados de conversaciones para que los agentes tengan el contexto que necesitan, justo cuando lo necesitan, y ayudar así a sus interlocutores humanos.
Hay tres tipos de agentes y asistentes que puedes usar en Slack:
1. Agentforce: Agentforce se nutre de datos que proceden de las conversaciones más relevantes en Slack, así como de datos empresariales de confianza para sugerir y automatizar acciones por ti. Crea agentes personalizados cuya productividad puedan aprovechar los empleados en el propio flujo de trabajo. Agentforce puede llevar a cabo varios tipos de acciones en Slack, como crear o actualizar canales, listas y canvas. Lo pueden usar desde los equipos de recursos humanos hasta los equipos de TI, servicios y ventas, y muchos más. Agentforce en Slack estará disponible muy pronto; habla con ventas para saber más.
2. Asistentes de IA con diseño personalizado incorporados a tu plataforma de Slack: Desde una interfaz de usuario exclusiva de Slack, puedes integrar los asistentes de IA que crees con las API específicas. Puedes crear estos asistentes de IA personalizados para trabajar como tú lo harías y así poder delegar ciertas tareas (tickets, solicitudes, etc.) y centrarte en el trabajo importante que haya que hacer. Estas API ya están disponibles en el Centro para desarrolladores de Slack.
3. Asistentes de IA de terceros: habla con los asistentes de IA de terceros para que te ayuden a elaborar contenido, analizar estudios de mercado o recuperar y resumir archivos. Ya puedes descargarte de Slack Marketplace unas cuantas aplicaciones de IA prediseñadas y listas para usar, como Adobe Express y Cohere.
En el caso de los asistentes de IA de terceros, Slack proporciona unas directivas y unos análisis sobre la calidad y la seguridad antes de que estos se publiquen en Slack Marketplace. Las empresas que adquieran asistentes de IA de terceros para Slack Marketplace deben aceptar que se regirán por las directrices de las aplicaciones de Slack, que incluye prohibiciones sobre el uso de datos de Slack de clientes para entrenar LLM y que obliga a las empresas a compartir datos importantes sobre seguridad y cumplimiento sobre sus aplicaciones. Además, los propietarios y administradores de Slack pueden decidir qué aplicaciones de agentes pueden añadirse a sus espacios de trabajo.
La capa de confianza de Einstein de Salesforce se ha diseñado para que puedas desplegar la IA de manera segura en toda la empresa. La capa de confianza de Einstein trabaja en segundo plano en cada interacción de Agentforce para proteger la privacidad y la seguridad de tus datos y para favorecer la seguridad y corrección de cada respuesta.
- Datos del cliente: en primer lugar, nunca usamos los datos de los clientes para entrenar LLM.
- Límites de los agentes: los clientes controlan los datos a los que los agentes acceden en Slack y crean límites que mantienen a los agentes centrados en sus tareas y evitan cualquier comportamiento no deseado.
- Acceso seguro a los LLM: usa LLM básicos de manera segura evitando que los LLM de terceros retengan o hagan un seguimiento de los datos de tus clientes y de tu empresa.
- Sin retención de datos: después de que el LLM genere una respuesta y la envíe a Agentforce, olvida todos los datos gracias a nuestros acuerdos sin retención de datos, porque tus datos no son nuestro producto. Nuestras técnicas de enmascaramiento de datos evitan que el LLM vea o procese datos confidenciales, como nombres de empresas o personas.
- Supervisión por parte de la IA: Agentforce hace un seguimiento, analiza y detecta cualquier tipo de lenguaje perjudicial que esté incluido en las respuestas. Ejecutamos en segundo plano modelos de clasificación de la toxicidad para identificar cualquier tipo de contenido que pueda ser tóxico o perjudicial.
2 Fuente: Informe “Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality” de Harvard Business School, 2024
3 Fuente: Informe “El potencial económico de la IA generativa: la próxima frontera de la productividad”, de Deloitte LaborWise, 2023