Mantén a todo el mundo en sintonía con un canvas
Busca, gestiona y comparte conocimientos con facilidad, todo ello en una nueva superficie de Slack.
Organízalo a tu manera
Captura detalles esenciales para cualquier cosa en la que estés trabajando.
Integra tu canvas con archivos, imágenes, vídeos y mucho más.
Coedita con las partes interesadas en comentarios e hilos de conversaciones, todo ello sin salir de Slack.
Flujos de trabajo que agilizan las tareas
Crea tus propias automatizaciones para lo que te haga falta, sin necesidad de codificación.
Añádelos a un canvas para que todo el mundo pueda usarlos.
Visualiza los flujos de trabajo y el contexto relacionado al mismo tiempo.
Donde la información lleva a la acción
Añade enlaces desplegados para las aplicaciones que utilizas a diario.
Mantén los datos y la información de las aplicaciones a la vista para evitar el cambio de un contexto a otro.
Actúa sobre elementos de Salesforce, Jira y Figma, entre otros, sin salir del canvas.
Con IA de Slack, las conversaciones se convierten en contenido
Plasmar tus ideas es ahora más fácil que nunca. IA de Slack te ayuda a crear borradores de planes de proyectos o ideas sacadas de puestas en común, o a resumir las conclusiones principales directamente en un canvas, partiendo de una conversación, una solicitud o una página en blanco.Más información sobre la IA en los canvas
Tres formas de crear canvas a tu manera
Ponte manos a la obra en un espacio lo suficientemente flexible para usuarios individuales, pequeños equipos o toda tu organización.
Empieza desde cualquier lugar
Crea un canvas desde un canal para colaborar en tareas pendientes o para organizar un canal de preguntas frecuentes. También puedes mantenerlo privado en un mensaje directo para realizar un seguimiento de los temas de debate y las sugerencias, entre otras cosas.
Un canvas para cualquier cosa
Empieza un canvas desde cero (o utiliza una plantilla) para crear un espacio de trabajo colaborativo y registrar datos fundamentales de cualquier cosa en la que estés trabajando.
Información impulsada por la automatización
Crea o actualiza un canvas desde un flujo de trabajo, incorpora datos en tiempo real y sistematiza los procesos empresariales en toda la organización gracias a la automatización.
Preguntas frecuentes
Canvas es un nuevo espacio en el que los equipos pueden crear, organizar y compartir información, todo ello sin salir de Slack. Los canvas pueden albergar una amplia variedad de contenido, desde texto y archivos hasta medios enriquecidos y desplegables de enlaces. Puedes incluso incrustar flujos de trabajo dentro de un canvas, lo que aumenta la visibilidad de las automatizaciones y proporciona más contexto sobre su utilización.
Cada canal y mensaje directo incluirá automáticamente un canvas. En tu ordenador, abre una conversación y haz clic en el icono de canvas en la esquina superior derecha de la conversación para ver el espacio de trabajo del canvas.
Para crear un canvas independiente, selecciona el botón Crear nuevo en la barra lateral y, a continuación, haz clic en Canvas.
Echa un vistazo a nuestro Centro de Ayuda para obtener más ideas sobre cómo empezar.
Los equipos del plan Gratuito pueden acceder a los canvas en los canales. Los equipos de pago pueden crear canvas ilimitados, además de acceder a los de los canales y mensajes directos. Para obtener más información sobre los planes de Slack, consulta nuestra página de precios.
Los canvas se rigen por las prácticas de seguridad de Slack. Los canvas funcionan con otras herramientas de cumplimiento normativo de Slack, como EKM, IDR, DLP, retención de datos, retención legal, etc.
La IA se comunicará contigo en el idioma que hayas configurado en tus preferencias de idioma individuales. Si quieres que te responda en otro idioma, ajusta las preferencias de idioma de Slack. La IA también puede traducir los mensajes de Slack al idioma que configures.
Cuando se inicia un resumen, una síntesis o una búsqueda, la IA de Slack envía solo los mensajes más relevantes al LLM para crear un resumen. Para ello, los mensajes de Slack se filtran a través de diferentes modelos específicos de cada idioma para encontrar y clasificar la información más relevante. La compatibilidad con un idioma implica que ese idioma tiene sus propios modelos de filtrado y que hemos realizado pruebas de calidad de los resultados.
Actualmente, los idiomas admitidos son chino (simplificado o tradicional), inglés, francés, alemán, japonés, coreano, portugués y español. Si utilizas Slack en un idioma que no esté disponible en tus preferencias, la IA de Slack te proporcionará resultados, pero es posible que la calidad sea diferente.