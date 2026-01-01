Operaciones seguras y una colaboración más eficiente
Descubre por qué las empresas de banca, seguros y gestión del patrimonio más ágiles conectan a sus empleados, automatizaciones y aplicaciones en Slack.
Moderniza las operaciones y aumenta la productividad
- Accede a acciones importantes llevando las notificaciones, aprobaciones y datos relevantes de herramientas como Salesforce Financial Services Cloud directamente a Slack
- Automatiza las tareas de gestión de referencias, incorporación de clientes y servicio con flujos de trabajo sin código para liberar tiempo y centrarte en la creación de relaciones con los clientes
- Acelera la toma de decisiones conectando a los miembros pertinentes de toda la oficina con canales de varios espacios de trabajo
- Incorpora a los banqueros, agentes y asesores más rápidamente con herramientas de búsqueda impulsadas por la IA en toda la organización para destacar el conocimiento institucional
Un 26 %
de toma de decisiones más rápida1
Un 25 %
de resolución de casos más rápida1
Ofrece a los clientes un servicio mejor y más rápido
- Mantén a los clientes contigo para siempre reuniendo a las personas, la información y las herramientas adecuadas para resolver rápidamente los problemas y ofrecer experiencias personalizadas
- Construye relaciones más profundas con los clientes con una visión holística y en tiempo real de los datos de los clientes y el contexto relevante en los canales de Slack
- Une los equipos en torno a una única visión de tus clientes, sus hogares y sus relaciones con Slack y Salesforce Customer 360
“Creemos que, para llegar a ser el banco número uno, tenemos que ser el equipo de tecnología número uno. Para cumplir con las expectativas de nuestros clientes, nuestros empleados deben tener acceso a las mejores herramientas y Slack es una de ellas".
Las mejores funciones de seguridad de Slack
Cifrado de datos en tránsito y en reposo
Administración de claves de cifrado (EKM)
Asistencia para la prevención de pérdida de datos (DLP)
Políticas de retención de datos globales
Compatibilidad con eDiscovery
Barreras de información
Registros de auditoría
Confía en la seguridad de nivel empresarial para tu empresa y tus socios
- Colabora respetando las normas de cumplimiento de la industria e internacionales como FINRA, FedRAMP, ISO/IEC y GDPR
- Amplía la seguridad de los socios externos con Slack Connect
- Controla el acceso a la información en Slack con la gestión de identidades y dispositivos que te ayuda a gestionar personas y dispositivos en todo el mundo
- Protege tus datos con herramientas como Administración de claves de cifrado de Slack (EKM de Slack), registros de auditoría e integraciones con los mejores proveedores en Prevención de pérdida de datos (PPD)
- Aprovecha las capacidades de gobernanza y gestión de riesgos de Slack para reducir el riesgo financiero, legal y de reputación
Aumenta la producción con las aplicaciones desde donde trabajes
Slack se conecta con tus herramientas favoritas, como Salesforce, Smarsh, Global Relay y muchas más.
Experiencias exitosas por todo el mundo
Los equipos de tecnología de RBC descubren nuevos métodos de trabajo con Slack
Modernizando el modo en que se comunican los equipos
Cómo Up utilizó Slack para desarrollar el primer banco digital de Australia y logró atraer a más de 340 000 clientes.
Los representantes de ventas de Stripe consiguen crear relaciones valiosas con sus clientes mediante Slack Connect
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Preguntas frecuentes
Sí. Puedes hablar de temas confidenciales de forma segura dentro de Slack. Slack cuenta con diferentes métodos para proteger tu información, tus conversaciones y tus archivos. Slack ofrece seguridad para la empresa en cada capa de su software, para cumplir los requisitos de diferentes certificaciones de seguridad, como SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 y más. Slack cumple con los requisitos del RGPD y se puede configurar de forma que cumpla los requisitos de FINRA. Cuenta con la autorización de FedRAMP Moderate.
Además, Slack te ofrece muchas funciones de seguridad, como la Administración de claves de cifrado, que permite a los administradores controlar al detalle el cifrado de los datos. También puedes integrar tus propias herramientas de seguridad con Slack para recibir una notificación cuando se detecte una amenaza. Obtén más información detallada acerca del programa de seguridad de Slack.
¡Sí! A diferencia del correo electrónico, Slack no sufre ataques de spam ni de suplantación de identidad (phishing), que causan el 90 % de las filtraciones de datos. Tu cuenta de Slack no se puede vender a empresas de publicidad ni se puede incluir en listas de divulgación de correos electrónicos. Solo recibirás mensajes de Slack que vengan de otras personas de tu organización o de socios de confianza que usen Slack Connect. Es posible que recibas notificaciones de aplicaciones integradas dentro de tu espacio de trabajo, como Financial Services Cloud para Slack o DocuSign
Slack ofrece privacidad y protección de datos para empresas. Los controles granulares permiten que los administradores personalicen el nivel de seguridad para cada usuario, de forma que no vean lo que no tengan permiso para ver. Obtén más información acerca de cómo Slack puede reemplazar de forma segura el correo electrónico dentro de tu empresa.
Sí. Slack Connect te permite trabajar de forma segura con socios externos como clientes, agentes y proveedores. Slack Connect es una forma más segura y productiva para que las organizaciones colaboren. Te permite mover conversaciones con socios externos, clientes, proveedores y muchos otros a Slack, lo que elimina las tradicionales cadenas de correos electrónicos y mejora la colaboración entre empresas. Las funciones de seguridad para la empresa de Slack y sus estándares de cumplimiento, como la Administración de claves de cifrado, también se aplican en Slack Connect.