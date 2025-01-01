正在查看图表的金融服务从业人员
适用于金融服务领域的 Slack

安全运营，提高协作效率

了解为什么大多数对市场反应迅速的银行、保险和财富管理公司选择使用 Slack 将其人员、自动化和应用联系起来。

转变业务运营方式

实现运营现代化，提高工作效率

  • 将来自 Salesforce 金融服务云等工具的相关通知、批准和数据直接整合进 Slack，更便捷地执行重要操作
  • 采用无代码工作流程，自动执行推荐管理、客户入门和服务相关任务，从而腾出时间，让你能够专注于建立客户关系
  • 跨工作区频道可将前台、中台和后台的相关团队成员联系起来，从而加快决策速度
  • 利用 AI 驱动的全组织搜索工具，更快地为新进银行职员、代理和顾问提供机构相关知识

26%

决策速度加快1

25%

个案解决速度加快1

1资料来源：Salesforce，“2023 财年客户成功指标”，2022 年 7 月；受访者为金融服务领域的 Slack 用户。
提升客户体验

为客户提供更好、更快的服务

  • 通过将合适的人员、信息和工具无缝整合，快速解决问题并提供个性化体验，确保客户终身受益
  • 你可以在 Slack 频道中实时全面地浏览客户数据和相关的背景信息，与客户建立更深层次的关系
  • 组建团队时，客户、客户的家庭成员及其与 Slack 和 Salesforce Customer 360 的关系一目了然

“我们坚信，要成为首屈一指的银行，先要打造一支顶尖的技术团队。为实现客户期望，我们需要为员工提供最高效的工具，Slack 就是其中之一。”

RBC
RBC 创新和技术执行副总裁 Martin Wildberger

Slack 热门安全功能

对传输和静态数据加密

企业密钥管理 (EKM)

数据丢失防护系统 (DLP) 支持

全球留存政策

eDiscovery 支持

信息屏障

审核日志

确保安全开展全球协作

为你的公司和合作伙伴提供值得信赖的企业级安全保障

  • 开展协作的同时遵守行业和国际合规标准，例如 FINRA、FedRAMP、ISO/IEC 和 GDPR
  • Slack Connect 将安全保障的范围扩大到外部合作伙伴
  • Slack 提供的身份和设备管理功能能够控制对信息的访问，有助于管理全球各地的人员和设备
  • 通过 Slack 企业密钥管理 (Slack EKM)、审核日志以及与顶级数据丢失防护系统 (DLP) 提供程序的集成等工具来保护数据。
  • 利用 Slack 的治理和风险管理能力，降低财务、法律和声誉风险
了解有关 Slack 安全方案的更多信息

在你开展工作的平台通过应用完成更多工作

Slack 可与你爱用的所有工具关联，例如 Salesforce、Smarsh、Global Relay 等。

查看所有集成

常见问题

是的。你可以在 Slack 中放心讨论机密信息。Slack 提供多种方式来确保你的信息、对话和文件安全无虞。Slack 向每一层级提供企业级安全保护，并遵循多项合规认证，包括 SOC 2、SOC 3 和 ISO/IEC 27001 等。Slack 遵守 GDPR 规定，并可通过配置使其遵守 FINRA 规定。Slack 已获得 FedRAMP Moderate 的授权。

此外，Slack 提供各式安全功能（例如企业密钥管理），可让管理员对数据加密进行细粒度控制。你还可将自己的安全工具与 Slack 集成，在检测到威胁时立即获得通知。了解更多有关 Slack 全面安全计划的信息。

是的！与电子邮件不同，Slack 不易受垃圾邮件或网络钓鱼的影响，而 90% 的数据泄露源自垃圾邮件和网络钓鱼。你的 Slack 用户名不能出售给广告商或放在邮件群发列表中。你永远只会收到组织内部的其他人员或使用 Slack Connect 的受信任合作伙伴发给你的 Slack 消息。工作区中集成的应用（如 Financial Services Cloud for Slack 或 DocuSign）可能会向你发送通知。

Slack 提供企业级数据保护和隐私。细粒度控制允许管理员为每位用户自定义安全性，因此无人能查看不该查看的信息。了解有关 Slack 如何在公司内部安全替代电子邮件的更多信息。

可以。Slack Connect 让你可以安全地与客户、代理商和供应商等外部合作伙伴协作。Slack Connect 是一种更安全、更高效的方式，可以让组织间实现顺畅交流。通过它，你能够将与外部合作伙伴、客户、供应商和其他人员的所有对话都转移到 Slack 中，从而取代电子邮件，并促进彼此的协作。Slack 的企业级安全功能和合规标准（如企业密钥管理）都同样适用于 Slack Connect

欢迎来到未来的工作场所

