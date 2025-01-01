工作效率与协作

消息和文件历史记录 通过搜索人员、频道和文件，获取背景信息，帮助新团队成员快速熟悉情况。 限时 90 天 包括 包括 包括

频道 频道可以让工作变得井然有序、条理清晰。建议你为每个项目、主题或团队建立专属频道。 包括 包括 包括 包括

搜索 你可以搜索组织内的消息，快速查询你所需的答案。 包括 包括 包括 包括

音频和视频剪辑 借助剪辑功能来分享音频创意或屏幕录制内容，所有这些操作都无需离开 Slack。 包括 包括 包括 包括

Slack Connect 使用 Slack Connect 与供应商、客户和合作伙伴进行安全协作。 仅限一对一 包括 包括 包括

抱团 使用 Slack 抱团，通过音频和视频会议（包括屏幕共享）实时开展协作。 仅限一对一 包括 包括 包括

画板 可直接在 Slack 画板中创建文本、文件、图片和视频等内容。 包括 包括 包括

列表 在 Slack 列表中协同管理项目并整理任务。 包括 包括 包括

自定义分区 让项目和团队保持有序。将频道和对话分组到自定义侧栏分区。 包括 包括 包括

模板 使用具有自动化功能的即用型模板。使用 Enterprise+ 套餐时，你可以为公司发布自定义模板。 由用户创建 由用户创建 由管理员创建

AI 驱动型工作

消息列和频道汇总 一键了解频道和消息列的最新信息。 包括 包括 包括

抱团笔记 获取包含转录、关键要点和行动项目的会议摘要。 包括 包括 包括

AI 助理应用 在 Slack 中嵌入第三方代理和现代 AI 应用，实现协同工作。 包括 包括 包括

每日要点回顾 获取所有团队及项目动态的每日摘要。 包括 包括

文件摘要 借助 AI 生成的共享文件摘要快速了解文档内容。 包括 包括

AI 语言翻译 采用你的首选语言翻译消息并获取 Slack AI 结果。 包括 包括

AI 工作流程生成 借助 Slack AI 和工作流程构建器的强大功能，只需一个提示即可构建工作流程。 包括 包括

工作流程构建器中的 AI 步骤 通过 AI 驱动的步骤来优化工作流程，例如生成频道摘要，以进行每日或每周要点回顾。 包括 包括

AI 消息解释 利用从团队对话中提取的清晰解释，即时理解缩写表达、项目或行话。 包括 包括

画板中的 AI 写作辅助 AI 可帮助创建、编排和润饰你的内容。 包括 包括

AI 搜索 只需在搜索栏中键入问题，即可从对话和共享文件中获得明确的答案。AI 会自动完成后续工作。 包括 包括

企业搜索 使用企业搜索功能在已连接应用、数据库和系统中进行搜索。 包括

自动化工具

与其他应用的集成 Slack 应用目录中有超过 2,600 款应用供你选择，包括 Salesforce、Jira、Google 云端硬盘、ChatGPT 等。 10 包括 包括 包括

将应用部署到 Slack 基础架构 在 Slack 的安全基础设施上部署自定义功能，无需额外付费。 包括 包括 包括

工作流程构建器 在 Slack 中将常规任务和流程自动化，无需编写任何代码。 包括 包括 包括

自定义工作流程步骤 自定义工作流程步骤让开发人员能够使用 Slack API 将组织专属系统集成到工作流程中。 包括 包括 包括

工作流程构建器中的条件分支功能 在 Slack 中使用条件逻辑创建工作流程，无需编写代码。 包括 包括

安全

对静态和传输中的数据加密 默认情况下，Slack 会对静态数据和传输中的数据进行加密，这是我们安全控制流程的重要组成部分。 包括 包括 包括 包括

双重认证 增加额外安全措施，让你永远不必担心自己的密码会遭到泄露。 包括 包括 包括 包括

会话持续时间 要求成员在关闭 Slack 后或经过设定的时间后重新登录。 包括 包括 包括 包括

本地设备管理 强制执行多项策略，例如阻止越狱设备接入或禁止在移动端和桌面端下载文件。 包括 包括 包括 包括

访问日志 访问日志会记录登录信息、日期、设备和 IP，以检测可疑活动。 包括 包括 包括

单点登录 (SSO) 使用你选择的 IDP 登录。支持包括 Okta、Google、Azure 在内的 12 种 SSO 选项。 与 Google 关联的 OAuth 基于 SAML 支持多 SAML

Slack 企业密钥管理 Slack EKM 使用你自己的加密密钥和 AWS KMS 活动日志来保护敏感数据。 附加组件

与企业移动管理集成 使用企业移动管理（如 VMware AirWatch 或 Ivanti MobileIron）来控制移动数据。 包括

异常事件响应 在出现异常事件时，系统会自动结束用户会话来防范风险。 包括

合规性

数据留存政策 免费版 Slack 会在 1 年后删除数据。付费套餐默认永久保留数据，用户还可以根据需要调整设置。 最多 1 年 包括 包括 包括

数据驻留 对于全球团队，可以选择特定类型静态数据的存储区域。 包括 包括

所有消息的数据导出 工作区拥有者和管理员可以导出所有工作区数据，包括私人频道和私信。 包括 包括

从单个用户的所有消息导出数据 工作区拥有者和管理员可以导出某个用户参与过的所有对话中的数据。 包括

本地数据丢失防护系统 扫描外部消息和文件以防止数据丢失或泄露。 包括

信息屏障 在 IDP 分组之间建立信息屏障，以屏蔽特定私信或抱团，从而避免利益冲突。 包括

法定保留 对成员实施法律保留措施，以保留其在 Slack 上的数据，不受编辑、删除或保留策略的影响。 包括

Discovery API 使用已批准的第三方应用，从 Slack 中导出消息和文件，或对它们进行相关操作。 包括

审核日志 审计日志会记录更改和使用情况。可在 Slack 中查看、导出 CSV，或使用审计日志 API。 包括

HIPAA 合规支持 可将 Slack 配置为支持在文件和消息内容中处理受保护的健康信息 (PHI)。 包括

管理

工作区 工作区就像虚拟办公室，是开展工作的空间。你的所有频道、私信和工具都在工作区中。 1 1 1 无限制

管理频道的发布权限 控制谁可以在频道中发布内容或@提及所有人。这样可以确保大型公告频道不受干扰。 仅限于 #全体频道 仅限于 #全体频道 在任何频道中的发布权限 在任何频道中的发布权限

管理员分析控制中心 分析仪表板显示你的组织使用 Slack 的情况。对数据进行分类，以深入了解消息、频道和成员动态。 包括 包括 包括

SCIM 用户管理 Slack 支持使用跨域身份管理系统进行成员配置。使用连接器应用和受支持的身份提供程序。 包括 支持访客

管理员分析 API 将给定日期的分析数据提取为压缩的 JSON 文件。 包括 包括

消息活动分析 拥有者、管理员或成员可以查看消息活动，以衡量沟通效果。 包括 包括

自定义用户组 通过将多人添加到一个用户组并使用@提及功能，简化整个团队内的沟通。 包括 包括 包括

域申领 Slack 可以帮助公司申请多个网络域名。 包括

自定义服务条款 组织拥有者和管理员可以针对加入和使用其 Slack 组织设置自定义规则。 包括

细分角色 向成员或 IDP 分组分配系统角色。可选择让他们在整个组织范围内或按工作区执行管理任务。 包括

导出已标记内容 Enterprise+ 成员可以标记消息以供审查。拥有者和管理员可以对标记的消息进行处理并查看标记历史记录。 包括

支持