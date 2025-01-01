Slack 应用中显示一个带有聊天内容的已选频道

在 Slack 中直接管理项目

在 Slack 中管理项目，意味着你可以在平时的工作空间中，从头到尾地管理整个团队的工作。

了解团队如何在 Slack 中通过以下方式管理项目：
协作

更块地管理项目，更快地推进工作

召集合适的人员进入频道，确保每个人都能及时获得最新信息，从而轻松地管理项目。发起抱团，与团队实时交流，或者录制视频剪辑，快速分享最新动态和反馈。

    追踪

    让团队按计划开展工作

    要实现有效的项目管理，首先要使用列表来获取、整理并跟踪最重要的项目元素。在列表中，团队可以管理任务、排定工作的优先顺序、监控进度并推动问责制。

      整理

      通过项目管理让所有人达成共识

      建立一个画板来收集和管理项目信息，从关键利益相关方和资源，到项目时间表和交付成果，一应俱全。

        加快每个项目的进度。

        借助用于项目管理的现成模板，你可以让自己的团队快速投入工作。

        项目模板
        带有列表的反馈跟踪器列表
        任务的项目跟踪器列表
        每周同步模板

        项目管理入门工具包

        保持项目按计划进行的基本要素。

        反馈收集和分流

        利用内置的优先级功能简化反馈收集流程

        项目跟踪器

        以团队形式管理和监督任务。

        每周同步议程

        确保团队协调一致，推动项目进展。

        常见问题

        项目管理是指在给定的限制条件下领导团队工作以实现所有项目目标的过程。使用 Slack 进行项目管理意味着，你可以领导整个团队和公司通力完成一个项目，同时让每个人都按计划进行工作。

        你可以使用 Slack 来管理你负责的每个项目的所有环节。建立项目频道，以便进行日常的项目协作，并且使用列表来管理、跟踪和监控所有的项目交付成果。

        你可以使用列表管理任意类型的项目。营销团队可以跟踪营销活动，IT 团队可以规划软件项目，销售团队可以筹备即将到来的客户会议，人力资源部门可以组织招聘和入职流程。如需进一步了解列表在各项套餐中是否可用，请浏览我们的定价页面