  • 利用代理、应用和 AI 式工作流程加快工作进度
  • 通过生成式 AI 搜索立即获得答案
  • 与内部团队和外部合作伙伴实时协作
  • 将 CRM 数据直接显示在你的对话中

将你的人员、应用和数据集中在一起。

将你所需的每个人和每件事都集中在由 AI 驱动的安全频道中，让工作不再繁重。

利用由 AI 驱动的搜索更快地找到答案。

在组织的所有对话、共享文件和数据中进行搜索，即时准确地找到所需内容。

跨应用和代理协调工作

将第三方代理、自定义应用和 AI 工作流程集成，从而节省时间并减少背景切换。

与 Salesforce 集成

让客户成为你工作的中心。

将 CRM、Salesforce 记录和 Agentforce 集中到已经开展对话的 Slack 中，让你的团队能够采取行动并做出以客户为中心的决策。

工作效率就是证明。

Slack 是我们公司协作的核心工具，它不仅能提升工作效率，更是与客户共同构建成果的关键纽带。我们每天都会使用 Slack。”

OpenAI 首席运营官
Brad Lightcap

“如果你不在业务中使用 Slack，就会错失成为全胜赢家的机会。Slack 是用于 Spotify 广告销售的工作效率管理平台。”