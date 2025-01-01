Slack 功能

协作

将人员、项目、知识和文化都放在同一平台中。

频道通过公开对话实时协作。围绕团队、项目或其他任何内容建立频道。Slack Connect通过在 Slack 中安全协作，将合作伙伴转变为团队成员，打破界限。抱团剪辑消息传递企业专用 Slack

项目管理

通过在 Slack 中调整优先级和管理待办事项，更快地推进工作。

画板列表文件共享模板

集成

通过跨应用和数字代理连接的单一操作系统协调工作。

应用和集成通过将 Slack 与其他服务（例如 Google 云端硬盘、Office 365 和 2,600 多种其他服务）连接而简化工作。工作流程构建器 在不编写代码的情况下实现日常任务和流程的自动化，重新专注于高价值的工作。Slack Sales Elevate在 Slack 中更好地管理你的业务拓展情况，在任何设备上都能完整查看 Salesforce 账户。Salesforce 和 Slack 集成无需离开对话，即可将 Salesforce 的洞察力整合到 Slack 中，从而使团队保持步调一致并加快工作速度。

智能

利用公司的集体知识和 CRM 数据，以更智能、更简单的方式开展工作。

Slack AI即时整理未读的频道和消息列摘要，安排每日频道要点回顾，并自动记下抱团笔记。Agentforce让代理分析客户数据、草拟电子邮件、提供销售机会建议，等等。企业搜索借助由 AI 驱动的搜索栏，即可在整个企业范围内搜索所有第三方应用、数据源和对话。
Deliveroo

“让我们保持联系最多的是 Slack。这是种非常简易且直接的沟通方式，实际上也是人们更喜欢、更享受的唯一沟通频道。”

Will Sprunt，Deliveroo 首席信息官

Slack 中的一条消息在询问“Slack 是什么？”
博客

Slack 是什么？了解工作的操作系统

电子书
电子书

为什么处于行业领先地位的公司都使用 Slack

一个顶部散布着彩色图标的 Slack 频道。
博客

各种规模的企业都可以利用 Slack AI 更快速、更聪明地工作

Slack 界面显示了抱团、应用、表情等信息。
产品导览

了解一下 Slack

常见问题

好问题。Slack 是整个公司工作的全新方式。与电子邮件相比，Slack 是一个更快、更有条理、更安全的平台，你可以在这里将所有沟通整理为便于建立、加入和搜索的频道。当你的公司有一个频道可用于处理所有事情时，所有人员都会清楚地知道前往何处完成工作。Slack 还将 AI 引入工作流程，在整个工作日为你提供帮助，让你更快、更轻松地找到所需的信息并采取行动。并且与电子邮件不同，Slack 可与你的技术堆栈中的所有其他系统集成，成为你所有工作的单一操作系统。Slack 将完成工作所需的所有事物和人员都集中在一个平台，因此再也不会出现上下文切换、数据孤岛或信息丢失的情况。

如需阅读更多有关主题的信息，建议你查看我们的资源库

Slack 中的工作始于频道。为项目、团队、办公室和部门等所有与工作相关的要素建立频道，让每次对话都有属于自己的空间。因为加入频道和建立频道都非常简单，Slack 可以适应不断变化的需求。如果有新人员加入项目，只需将他们添加到频道中，他们便可向上滚动屏幕，阅读以往的对话。当需要开始新任务时，可以建立一个新频道并邀请相应的人员加入。

如需了解更多，请阅读如何在频道中有效协作

Slack AI 在 Slack 受信任的基础架构上运行，并坚持客户对 Slack 本身所期望的安全实践和合规标准。Slack 不会与大型语言模型 (LLM) 提供商共享客户数据，也不会使用客户数据来训练 LLM。

我们的 LLM 直接托管在 Slack 的 AWS 虚拟私有云中，这可确保你的数据始终保持在内部。单击此处了解更多信息。

是的，你可以在 Slack 中放心讨论机密信息。Slack 提供了多重保障措施，确保你的信息、对话和文件安全无忧。Slack 向每一层级提供企业级安全保护，并遵循多项合规认证，包括 SOC 2、SOC 3 和 ISO/IEC 27001 等。Slack 遵守 GDPR 规定，并可通过配置使其遵守 HIPAA 和 FINRA 规定。Slack 已获得 FedRAMP Moderate 的授权。

此外，Slack 还提供高级安全功能（例如企业密钥管理），可让管理员对数据加密进行细粒度控制。你还可将自己的安全工具与 Slack 集成，以便在检测到威胁时立即获得通知。单击此处了解有关 Slack 全面安全计划的更多信息。

是的！与电子邮件不同，Slack 不易受垃圾邮件或网络钓鱼的影响，而 90% 的数据泄露都是由于垃圾邮件或网络钓鱼所致。你的 Slack 帐户信息不会被出售给广告商或列入邮件列表，并且你将只会收到组织内部的其他人员或使用 Slack Connect 的受信任合作伙伴发给你的 Slack 消息。工作区中集成的应用（如 Asana、Google Docs 或 Jira）可能会向你发送通知。

Slack 提供企业级数据保护和隐私防护。通过细粒度控制，管理员可为每位用户自定义安全设置，因此无人能查看本不该查看的任何信息。了解有关 Slack 如何在公司内部安全替代电子邮件的更多信息。

Slack Connect 是一种更安全、更高效的组织沟通方式。通过它，你能够将与外部合作伙伴、客户、供应商和其他人员的所有对话都转移到 Slack 中，从而取代电子邮件，并促进彼此的协作。Slack 的企业级安全功能和合规标准（如企业密钥管理）都同样适用于 Slack Connect。单击此处了解有关 Slack Connect 的更多信息。