好问题。Slack 是整个公司工作的全新方式。与电子邮件相比，Slack 是一个更快、更有条理、更安全的平台，你可以在这里将所有沟通整理为便于建立、加入和搜索的频道。当你的公司有一个频道可用于处理所有事情时，所有人员都会清楚地知道前往何处完成工作。Slack 还将 AI 引入工作流程，在整个工作日为你提供帮助，让你更快、更轻松地找到所需的信息并采取行动。并且与电子邮件不同，Slack 可与你的技术堆栈中的所有其他系统集成，成为你所有工作的单一操作系统。Slack 将完成工作所需的所有事物和人员都集中在一个平台，因此再也不会出现上下文切换、数据孤岛或信息丢失的情况。 如需阅读更多有关主题的信息，建议你查看我们的资源库。