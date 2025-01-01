智能
利用公司的集体知识和 CRM 数据，以更智能、更简单的方式开展工作。
常见问题
好问题。Slack 是整个公司工作的全新方式。与电子邮件相比，Slack 是一个更快、更有条理、更安全的平台，你可以在这里将所有沟通整理为便于建立、加入和搜索的频道。当你的公司有一个频道可用于处理所有事情时，所有人员都会清楚地知道前往何处完成工作。Slack 还将 AI 引入工作流程，在整个工作日为你提供帮助，让你更快、更轻松地找到所需的信息并采取行动。并且与电子邮件不同，Slack 可与你的技术堆栈中的所有其他系统集成，成为你所有工作的单一操作系统。Slack 将完成工作所需的所有事物和人员都集中在一个平台，因此再也不会出现上下文切换、数据孤岛或信息丢失的情况。 如需阅读更多有关主题的信息，建议你查看我们的资源库。
Slack 中的工作始于频道。为项目、团队、办公室和部门等所有与工作相关的要素建立频道，让每次对话都有属于自己的空间。因为加入频道和建立频道都非常简单，Slack 可以适应不断变化的需求。如果有新人员加入项目，只需将他们添加到频道中，他们便可向上滚动屏幕，阅读以往的对话。当需要开始新任务时，可以建立一个新频道并邀请相应的人员加入。 如需了解更多，请阅读如何在频道中有效协作。
Slack AI 在 Slack 受信任的基础架构上运行，并坚持客户对 Slack 本身所期望的安全实践和合规标准。Slack 不会与大型语言模型 (LLM) 提供商共享客户数据，也不会使用客户数据来训练 LLM。 我们的 LLM 直接托管在 Slack 的 AWS 虚拟私有云中，这可确保你的数据始终保持在内部。单击此处了解更多信息。
是的，你可以在 Slack 中放心讨论机密信息。Slack 提供了多重保障措施，确保你的信息、对话和文件安全无忧。Slack 向每一层级提供企业级安全保护，并遵循多项合规认证，包括 SOC 2、SOC 3 和 ISO/IEC 27001 等。Slack 遵守 GDPR 规定，并可通过配置使其遵守 HIPAA 和 FINRA 规定。Slack 已获得 FedRAMP Moderate 的授权。 此外，Slack 还提供高级安全功能（例如企业密钥管理），可让管理员对数据加密进行细粒度控制。你还可将自己的安全工具与 Slack 集成，以便在检测到威胁时立即获得通知。单击此处了解有关 Slack 全面安全计划的更多信息。
是的！与电子邮件不同，Slack 不易受垃圾邮件或网络钓鱼的影响，而 90% 的数据泄露都是由于垃圾邮件或网络钓鱼所致。你的 Slack 帐户信息不会被出售给广告商或列入邮件列表，并且你将只会收到组织内部的其他人员或使用 Slack Connect 的受信任合作伙伴发给你的 Slack 消息。工作区中集成的应用（如 Asana、Google Docs 或 Jira）可能会向你发送通知。 Slack 提供企业级数据保护和隐私防护。通过细粒度控制，管理员可为每位用户自定义安全设置，因此无人能查看本不该查看的任何信息。了解有关 Slack 如何在公司内部安全替代电子邮件的更多信息。
Slack Connect 是一种更安全、更高效的组织沟通方式。通过它，你能够将与外部合作伙伴、客户、供应商和其他人员的所有对话都转移到 Slack 中，从而取代电子邮件，并促进彼此的协作。Slack 的企业级安全功能和合规标准（如企业密钥管理）都同样适用于 Slack Connect。单击此处了解有关 Slack Connect 的更多信息。