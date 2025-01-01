capital-one-spotlight-hero

Capital One 深入推进技术创新，坚持走在银行业的发展前沿

“在 Slack 的帮助下，Capital One 继续转变其运营方式，通过构建个性化体验来保持敏捷性和创新力，每天为数百万客户提供支持。”

Capital One统一通信总监Fred Love

近 30 年来，Capital One 因将人性化和简单性带入银行业而为大家称道。该公司荣获 Slack 的 Slack 创新奖的获奖理由是：在各个部门中使用 Slack 来积极推进数字化转型，坚持重塑行业格局。

Capital One 于 2016 年开始使用 Slack，当时 IT 部门实施了基于频道的消息传递平台，旨在更快地扩展关键软件开发、协作和共享代码。Slack 简单有效的消息不胫而走，现在每周有超过 50,000 名员工使用 Slack 来推动自动化，在各个部门促进创新文化生根发芽，其中包括技术、人力资源、企业和全球金融、风险管理、网络、法律等部门。

作为第一家淘汰数据中心并全面采用云服务的美国银行，Capital One 在致力于利用 Slack 推动金融领域的独创性方面，对技术并不陌生。例如，整个公司都在使用由机器学习和 NLP 推动的 Slack 机器人来实现流程的自动化和整合，以及回答常见问题等多种任务。

除了精简内部工作流程外，Capital One 还实施了 150 多个 Slack Connect 频道，这使他们能够在与内部用户相同的协作环境中与 Capital One 外部的供应商和合作伙伴开展协作。这样，内部员工和外部合作伙伴都能够更有效地完成工作并减少语境的转换。

Slack 的帮助下，Capital One 继续转变其运营方式，通过构建个性化体验来保持敏捷性和创新力，每天为数百万客户提供支持。

客户摘要

行业

金融服务

公司规模

企业

部门

运营, 服务

特色 Slack 集成

