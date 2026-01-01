从悬崖特技到人体炮弹：Beast Industries 如何利用 Slack 完成每帧绝艳镜头，收获百万观看量

关于 Beast Industries

一个将天马行空的创意变为现实的全球制作引擎

Jimmy“MrBeast”Donaldson 被誉为全球最具影响力的创作者，在各个平台上的粉丝总数已突破十亿，且粉丝活跃度与忠诚度极高。

起初只是颇具创意、在 YouTube 上广为传播的内容，如今已发展成为 Beast Industries，一家多元化的娱乐、消费品和快消品公司，其业务版图包括大型视频制作、Feastables、Prime Video 上的《Beast Games》，以及广泛的慈善项目。

Beast Industries 的运营规模庞大，负责时间紧迫的制作项目，这类项目往往需要协调数百名人员、数百万美元的预算以及分布在世界各地的团队。公司植根于 Jimmy 无限的创意追求，并打造了以团队协作、高效执行和摒弃个人主义为核心的文化。正因如此，他们才能持续突破内容制作在规模、执行调度与创意上的极限。

“Slack 帮助我们完成了许多看似不可能的任务。” MrBeast 《Beast Games》监制， Brady

面临的挑战

在混乱中保持秩序，又不扼杀创意火花

在 Slack 成为 Beast Industries 运作不可或缺的工具之前，公司引以为傲的执行速度与宏大的创意野心，常常因沟通渠道分散、信息缺失和运营压力过大而受阻。“创意决策可能每分钟都在变化。”制作经理 Brady 坦言，“在这种节奏下，我们根本不可能靠发邮件来沟通。”

这种极端的工作节奏带来了切实的风险。每一个制作项目动辄产生数万条沟通信息和数千笔资金往来，而这些重要信息却散落在短信、邮件和各种临时会话中，难以统一追踪。“当时我们根本没有一个统一、可信的信息来源。”Beast Games 营销负责人 Sinan 回忆道，“局面很快就失控了。”

随着公司从最初的 13 人迅速扩张到超过 600 人，知识流失的代价也水涨船高。“你或许还记得某件事发生过，但就是想不起具体细节记录在哪儿了。”后期制作负责人 Josh 说，“光是找一条信息，就可能耗费好几个小时。”

同时，制作项目的全球化程度也越来越高。团队需要在紧迫的时限内，协调横跨不同大洲、时区以及安全环境的拍摄工作。项目经常超支，或者得靠最后一刻的紧急补救才能勉强赶上进度。

“Slack 帮我们过滤了干扰信息，让我们能真正专心工作。” MrBeast 后期制作负责人， Josh

Beast Industries 如何借助 Slack 实现更高效的运作

Slack 与创意同步，实现从构想到成形的无缝衔接

在 Beast Industries，工作的节奏快如思绪。为了跟上这种节奏，团队需要一套同样高速运转的系统，这正是 Slack 成为其工作核心的原因。

从最初的创意构思，到后期制作乃至全球发行，每一个制作项目都通过 Slack 的频道推进：创意讨论、预算审批、法务确认、执行调度、供应商协调，以及拍摄现场的实时决策。“Slack 是我们唯一能跟上自己节奏的方式。”Brady 说。

这种信息同步至关重要，因为团队的工作本身绝非寻常。“在 MrBeast，哪怕错过 5% 的细节，就能导致视频观看量从 2.5 亿跌到 6,000 万。”Sinan 说，“Slack 专为管理这些细节而生，而我们工作的速度与质量，每天都在印证这一点。”

当计划以小时为单位变化，错过一个决定就可能意味着错过一个关键镜头，而 Slack 确保了每一个细节都能持续推进。

实时审批“不可能的任务”

当所有工作都已全面展开且无法暂停时，Slack 构建的这一基础就至关重要。

例如，在秘鲁临时勘景时，创意制作负责人 Chris 需要沿着一座 600 英尺高的瀑布速降，同时在下降过程中，将实时拍摄的照片和视频直接发布到 Slack。这样一来，法务、安全和创意团队就能同步查看内容并完成审批。“所有相关的人都必须立刻看到这些内容。”Chris 说，“根本没时间开会。我们直接在 Slack 上拍板决定了。”

工作节奏几乎不会慢下来，让团队有空停下来整理信息。决策就在对话中瞬间敲定，工作优先级每小时都在变化，而关键细节往往在人们已着手处理下一个问题时才浮现出来。

“总有人告诉我们，有些事是不可能办到的。”Chris 说，“比如接住一辆兰博基尼、在金字塔里过夜，或者同时协调 1,000 人。但这些我们都做到了，而 Slack 就是我们掌控这一切‘疯狂’的方法。”

“单个制作项目就会产生近万条消息和约两千笔交易。如果没有 Slack，这一切都不可能按时、也不可能在预算内完成。” MrBeast 创意制作负责人， Chris

用 Slackbot 节省时间、保持清醒、确保进度

当决策产生的速度快到没人来得及逐条阅读时，哪怕短暂离开几分钟，都可能丢失关键背景信息。Slackbot 能帮助团队瞬间跟上进度。“哪怕我把手机放下 10 分钟，再打开时也会有 30 到 40 条新消息。”创意总监 Spencer 说，“我只需要问一下 Slackbot，它就会告诉我我们做了什么决定、为什么这么决定，以及我接下来需要做什么。它就像一个在我分心时一直专注聆听的助理。”

作为 Slack 内部的私人代理，Slackbot 不仅能总结对话内容，还能保留决策背后的思考过程。团队用它来回溯过往决策、调取相关背景信息，并将零散的讨论转化为清晰的后续行动。“哪怕是几个月前讨论过的、非常具体的问题，我也可以直接问 Slackbot，它能立刻找到答案。”Spencer 说。

Slackbot 对 Sinan 来说也至关重要，让他能在保持高速推进的同时不失控。他将随时浮现的想法、提醒和决定直接记录在 Slack 中。当需要准备会议时，Slackbot 便能将这些零散的原始信息整合成一份清晰的计划。“Slackbot 每天至少能帮我节省 90 分钟。”他说，我让它为明天的会议建立一个画板，只用了 17 秒，效果就已经比我自己做得还好。它会直接告诉我下一步该怎么做，既节省时间又节约成本。”

“Slackbot 是我们用过的功能最强大的 AI 工具之一。” Beast Industries Beast Games 营销负责人， Sinan

汇聚 Beast Industries 的集体智慧

Slack 公司内部的各个频道构成了一个众包式的问题解决网络。当某个制作项目在最后关头需要动物、车辆或非常小众的专业资源时，只需发送一条消息，就能立即获得解决方案。“我见过的最棒的一条 Slack 消息是：‘我们找到了一只黑猩猩的线索。’”Spencer 说，“如果用邮件，这绝对会变成一场噩梦式的来回沟通，但在 Slack 中，几分钟就可以解决，而且趣味无穷。”

随着每个制作项目涉及的人越来越多、环节越来越复杂，团队需要一个能够随计划变化而同步更新的共享空间。Slack 画板就像是动态的文档，随着决策的制定和工作的推进而实时更新。“画板就是我的核心资料库。”Brady 说，“标题、缩略图、文档、视频等等，所有内容都在画板里，这样就不会有人搞不清楚状况。”

Slack 还能帮助团队高效应对在这种规模下开展制作项目所面临的各种突发状况。全公司的消息五花八门，从采购稀有设备到发布安全警报，比如告诉上百人为什么周二中午突然放烟花，或者询问上一次是谁使用了人体炮弹。“情况确实很混乱。”Sinan 说，“但大家都知道该去 Slack 中找答案，所以没有任何事情会被遗漏。”

以变化的速度推进现场制作与执行调度

Brady 负责过的最复杂的制作项目之一，是一段在埃及大金字塔内部拍摄的视频。“从一开始，我们就把公司各部门的人员都拉进了一个专门的 Slack 频道。”Brady 说，“正是通过这种方式，我们才能在计划不断演变的过程中，确保所有环节协调一致。”

在制作项目启动前、进行中乃至结束后，Slack 始终是我们开展日常协调工作的唯一平台。“面对如此复杂的项目，我们必须具备即时沟通的能力。”Brady 说，“Slack 让我们每分每秒都能保持连接、信息同步，并迅速做出决策。”

抱团在这种高速协作中发挥了关键作用。“对我来说，抱团已经完全取代了电话。”Brady 说，“我们进行讨论，Slack 会记录要点、总结关键信息，并自动将行动事项推送给相关人员。信息无一遗漏，工作也能持续推进。”

与合作伙伴同频协作，速度媲美制作本身

Beast Industries 的制作并不止于公司内部，Slack 的协作边界也同样不受限制。借助 Slack Connect，团队能够直接在内部使用的高速频道中与外部合作伙伴协作，而无需放慢节奏或重复交代背景信息。

这一能力对于《Beast Games》至关重要。该节目是 Beast Industries 的旗舰竞赛系列，也是全球观看量最高的竞赛节目之一。“我们对平台不挑剔，但选择 Slack 是一个深思熟虑的决定。”Josh 说，“它是我们协调数百家承包商和内部团队，运营《Beast Games》的支柱。”

Slack Connect 同样让商业运营能够以 MrBeast 的节奏持续推进。Feastables 内容负责人 Tayler 在产品发布和每周上新期间，通过 Slack Connect 与 TikTok Shop 和亚马逊广告代理商直接协作。

“过去通过邮件需要两三天才能完成的事情，现在用 Slack Connect 几个小时就能搞定。” MrBeast Feastables 内容负责人， Tayler

无需会议，让工作持续推进

拍摄结束并不意味着工作节奏放缓。后期制作、执行调度、人才招聘和运营继续并行推进，而 Slack 能帮助团队将决策持续贯彻下去。“我不再需要开那么多会了。”Chris 说，“作为我们的信息中枢，Slack 每周能为我节省大约 30 到 40 个小时。”

Slack 工作流程能够随时随地处理各种请求，从在荒野中部署星链网络，到一夜之间召集 20 人搭建一座价值 500 万美元的现金金字塔。“真的有人在昨天提出要求，今天就要一座现金金字塔。”人才招聘负责人 Kara 说，“多亏了 Slack，相关人员迅速到位，事情就真的完成了。”

Slack 还帮助团队在信息量巨大的情况下，依然不丢失关键信号。Tayler 每周要处理来自粉丝、创作者和合作伙伴的 2,000 多条私信。她的团队不需要手动逐条筛选，而是通过 Slack 列表功能，把真正需要她处理的信息优先呈现出来。“我不可能把所有内容都看一遍。”Tayler 说，“列表功能让我能清晰地看到需要采取行动的事项，同时不会漏掉最重要的人。”

招聘流程同样遵循这种高效率、无需会议的工作模式。Kara 会把简短的面试片段直接剪辑到画板中，让招聘经理无需开会，就能审慎地进行异步评估和投票。Slackbot 能够根据过往讨论和共享知识回答问题，帮助新老员工快速跟上进度。

“Slack 让我们能够按照实际的工作方式来开展工作。它没有固定的流程：你可以随时加入抱团、发一条私信、用表情符号互动，或是直接抛出一个想法。它捕捉到了 MrBeast 的那种活力，而不是强迫我们遵循某种固定的流程。” MrBeast 后期制作负责人， Josh

未来规划

在 Slack 中打造“必看内容”的未来

展望未来，Beast Industries 正在探索如何利用 Slack 中的 AI 代理，主动协调后续工作，提前暴露风险，并在无需人工干预的情况下管理制作流程。AI 代理不是增加更多流程，而是延伸团队现有的工作方式，帮助他们在加快工作速度的同时不丢失相关背景信息。与此同时，他们也在探索 Salesforce 的其他产品与云服务，以支持其在商业领域、内容创作和运营工作流程等方面的增长。

随着制作项目越来越复杂、越来越全球化，Beast Industries 将继续利用 Slack，把大胆的想法转化为完整的视频作品，同时不丢失定义 MrBeast 的那种“万事皆有可能”的创意精神。“在这样的节奏下，只有真正去做了，才知道某件事是否可行。”Chris 说，“而 Slack 让我们能够毫不犹豫地做出这些判断。”