De acrobacias en acantilados a cañones humanos: cómo Beast Industries consigue cada toma con un millón de visitas gracias a Slack

Acerca de Beast Industries

Un gigante de la producción global que convierte ideas inverosímiles en realidad

Jimmy Donaldson, más conocido como “MrBeast”, está considerado el creador más influyente del mundo, con más de mil millones de seguidores muy entusiastas en todas sus plataformas.

Lo que comenzó como un audaz contenido viral en YouTube se convirtió en Beast Industries, una empresa multifacética dedicada al entretenimiento, productos de consumo y bienes de consumo envasados que abarca producciones de vídeo a gran escala, Feastables, Beast Games en Prime Video y grandes iniciativas filantrópicas.

Beast Industries opera a gran escala y lleva a cabo producciones con plazos estrictos que coordinan a cientos de personas, presupuestos multimillonarios y equipos distribuidos por todos los continentes. Basada en la ambición creativa de Jimmy y en una cultura de trabajo en equipo, rapidez y mentalidad “sin ego”, la empresa lleva a cabo producciones que desafían constantemente los límites de escala, logística y creatividad.

“Slack nos ayuda a lograr lo imposible”. Brady Productora supervisora, Beast Games, MrBeast

El desafío

Organizar el caos sin limitar la creatividad

Antes de que Slack se convirtiera en una herramienta esencial para el funcionamiento de Beast Industries, la rapidez y la ambición de la empresa chocaban habitualmente con una comunicación fragmentada, pérdidas de contexto y tensión operativa. “Las decisiones creativas cambian en cuestión de minutos”, comenta el jefe de Producción Brady. “No tenemos tiempo para enviar correos electrónicos”.

Esa velocidad exponía un riesgo real. Las producciones individuales generan regularmente decenas de miles de mensajes y miles de transacciones financieras, repartidas entre mensajes de texto, correos electrónicos y conversaciones específicas. “No había una fuente fiable de información”, comenta Sinan, director de Marketing de Beast Games. “Todo se desorganizaba rápidamente”.

A medida que la empresa pasó de tener 13 empleados a más de 600, aumentó el coste derivado de la pérdida de información. “Recordabas que había sucedido algo, pero no dónde”, añade Josh, director de Posproducción. “Y podías tardar horas en encontrarlo, por cada tema”.

Las producciones también se volvieron cada vez más globales. Los equipos coordinaban rodajes en distintos continentes, zonas horarias y entornos de seguridad, a menudo con plazos muy ajustados. Los proyectos solían salirse del presupuesto o requerían soluciones de última hora para cumplir con los plazos.

“Slack elimina las distracciones para que podamos centrarnos en el trabajo”. Josh Director de Posproducción, MrBeast

Cómo Beast Industries ha mejorado su funcionamiento gracias a Slack

Slack sabe mantener el ritmo con las ideas desde el mismo momento en que se materializan

En Beast Industries el trabajo sigue la cadencia de la imaginación. Para mantenerse al día, los equipos necesitan un sistema que les permita moverse con la misma rapidez, y por eso Slack ocupa un lugar central en ese trabajo.

Desde la concepción inicial hasta la posproducción y la distribución global, todas las producciones pasan por los canales de Slack: debates creativos, aprobaciones presupuestarias, autorizaciones legales, logística, coordinación de proveedores y decisiones en tiempo real en el plató. “Slack es la única herramienta que nos permite seguir el ritmo”, afirma Brady.

Esa alineación es importante porque el trabajo en sí mismo es cualquier cosa menos ordinario. “En MrBeast, un error del 5 % puede suponer la diferencia entre 250 millones y 60 millones de visitas”, añade Sinan. “Slack está diseñado para cubrir esos detalles, y eso se percibe en el día a día en lo rápido y bien que trabajamos”.

Cuando los planes cambian cada hora y no tomar una decisión puede significar perder la toma, Slack se encarga de que todos los detalles sigan su curso.

Aprobar lo imposible en tiempo real

Esta base de Slack cobra mayor importancia una vez que todo está en marcha y no hay botón de pausa.

Por ejemplo, mientras buscaba una localización de última hora en Perú, el director de Producción creativa Chris hacía rappel en una cascada de 180 metros mientras publicaba fotos y vídeos en directo en Slack durante el descenso. De esta manera, los equipos jurídicos, de seguridad y creativos podían revisar y aprobarla en tiempo real. “Todo el mundo tenía que verla en ese momento”, añade Chris. “No había tiempo para reunirse. Hicimos la llamada con Slack”.

El trabajo rara vez se ralentiza lo suficiente como para que los equipos puedan detenerse y organizarlo. Las decisiones se toman durante la conversación, las prioridades cambian cada hora y los detalles críticos salen a la luz cuando ya se está pasando al siguiente problema.

“La gente nos dice constantemente que las cosas son imposibles”, comenta Chris. “Conseguir un Lamborghini. Dormir en las pirámides. Coordinar 1000 personas a la vez. Hemos hecho todas estas cosas y Slack es lo que nos permite llevar el seguimiento de esta locura”.

“Las producciones individuales generan cerca de 10 000 mensajes y unas 2000 transacciones. Sin Slack, nada de esto podría hacerse a tiempo ni dentro del presupuesto”. Chris Director de Producción creativa , MrBeast

Ahorra tiempo, salud mental y programaciones con Slackbot

Cuando las decisiones se acumulan más rápido de lo que cualquiera puede leerlas, alejarse unos minutos puede significar perder un contexto fundamental. Slackbot permite que los equipos se pongan al día instantáneamente. “Dejo el teléfono de lado 10 minutos y, cuando vuelvo a mirarlo, tengo 30 o 40 mensajes”, comenta el supervisor creativo Spencer. “Solo tengo que preguntarle a Slackbot y me dice lo que hemos decidido, por qué y qué tengo que hacer. Es como un asistente que está atento cuando yo no lo estoy”.

Como agente personal dentro de Slack, Slackbot puede resumir conversaciones y conservar el razonamiento que hay detrás de ellas. Los equipos lo utilizan para recordar decisiones que se han tomado en el pasado, obtener contexto y convertir debates dispersos en pasos claros a seguir. “Puedo preguntarle a Slackbot algo muy específico de lo que hablamos hace meses y lo encuentra al instante”, añade Spencer.

Slackbot desempeña también un papel crucial para que Sinan mantenga la velocidad sin perder el control. Anota ideas, recordatorios y decisiones directamente en Slack a medida que surgen. Cuando llega el momento de preparar una reunión, Slackbot convierte ese contexto sin procesar en un plan claro. “Gracias a Slackbot, ahorro 90 minutos al día como mínimo”, añade. “Le pido que cree un canvas para la reunión de mañana y en 17 segundos obtengo un resultado mejor del que yo podría hacer jamás. Me indica los próximos pasos y me permite ahorrar tiempo y dinero”.

“Slackbot es una de las herramientas de IA más potentes que utilizamos”. Sinan Responsable de Marketing de Beast Games, Beast Industries

Aprovechar la experiencia colectiva de Beast Industries

Los canales de Slack de toda la empresa funcionan como una red de resolución de problemas basada en la colaboración colectiva. Cuando una producción de última hora necesita animales, vehículos o conocimientos especializados, un solo mensaje proporciona respuestas al instante. “El mejor mensaje de Slack que he visto nunca fue: 'Sabemos dónde encontrar un chimpancé'”, comenta Spencer. “Lo que habría podido suponer una cadena de correos electrónicos inmensa se convirtió en algo divertido y fácil de resolver en cuestión de minutos gracias a Slack”.

Con más personas y factores involucrados en cada producción, los equipos necesitan un lugar compartido que pueda adaptarse a los cambios en los planes. Los canvas de Slack sirven como documentos vivos, que se actualizan en tiempo real a medida que se toman decisiones y avanza el trabajo. “Los canvas son mis documentos principales”, añade Brady. “Títulos, miniaturas, documentos, vídeos: todo está en canvas para que nadie se confunda”.

Slack también optimiza las realidades inesperadas derivadas de gestionar producciones a esta escala. Los mensajes para toda la empresa abarcan desde la adquisición de equipos poco comunes hasta alertas de seguridad, como notificar a cientos de personas por qué se están lanzando fuegos artificiales en pleno martes o preguntar quién fue el último en utilizar el cañón humano. “Es caótico”, comenta Sinan. “Pero todos saben que hay que mirar en Slack, así que no se pierde nada”.

Hacer avanzar la producción en directo y la logística a la velocidad del cambio

Una de las producciones más complejas que Brady gestionó fue un vídeo grabado en el interior de las grandes pirámides de Egipto. “Desde el principio, reunimos a personas de toda la empresa en un canal específico de Slack”, comenta Brady. “Así es como mantuvimos todo alineado a medida que el plan seguía su curso”.

Antes, durante y después de la producción, Slack era el único lugar donde se realizaba la coordinación diaria. “Cuando se trata de algo tan complejo, es necesario poder comunicarse al instante”, añade Brady. “Slack nos permite estar conectados, informados y tomar decisiones minuto a minuto”.

Las juntas desempeñan un papel fundamental en esa velocidad. “Las juntas han sustituido a las llamadas telefónicas en mi caso”, afirma Brady. “Nosotros hablamos, Slack captura las notas, resume lo importante y envía automáticamente las tareas pendientes a las personas adecuadas. No se pierde nada y nosotros seguimos avanzando”.

Trabajar con socios al ritmo que marca la producción

Las producciones de Beast Industries no se limitan a las paredes de la empresa, y tampoco lo hace Slack. Mediante Slack Connect, los equipos trabajan directamente con socios externos en los mismos canales dinámicos que usan internamente, sin ralentizar ni restablecer el contexto.

Esa funcionalidad es fundamental para Beast Games, la serie de competición insignia de Beast Industries y uno de los programas de competición más vistos del mundo. “No dependemos de una plataforma y elegir Slack fue una decisión deliberada”, afirma Josh. “Es la columna vertebral de cómo gestionamos Beast Games entre cientos de contratistas y equipos internos”.

Slack Connect también mantiene las operaciones comerciales en funcionamiento a la velocidad de MrBeast. Tayler, jefa de Contenido en Feastables, utiliza Slack Connect con las agencias de TikTok Shop y Amazon durante los lanzamientos y las entregas semanales.

“Lo que antes tardaba en hacerse dos o tres días por correo electrónico, ahora se hace en unas horas con Slack Connect”. Tayler Jefa de Contenido de Feastables, MrBeast

Mantener el trabajo en marcha sin reuniones

El final del rodaje no significa que el trabajo se ralentice. La posproducción, la logística, la contratación y las operaciones continúan avanzando en paralelo, y Slack ayuda a los equipos a sacar adelante las decisiones que se toman. “Ya no tengo tantas reuniones”, añade Chris. “Con Slack consigo ahorrar entre 30 y 40 horas a la semana, ya que es nuestra fuente de información fiable”.

En un momento dado, los flujos de trabajo de Slack canalizan solicitudes de todo tipo, desde Internet Starlink en zonas remotas hasta 20 personas que se necesitan de un día para otro para construir una pirámide de dinero en efectivo valorada en 5 millones de dólares. “Alguien nos pidió literalmente hacer una pirámide de dinero para el día siguiente”, añade Kara, directora de Adquisición de talento. “Gracias a Slack, el grupo de trabajo apareció y la construyó”.

Slack también ayuda a los equipos a gestionar el volumen sin perder la señal. Tayler recibe más de 2000 mensajes directos a la semana de fans, creadores y socios. En lugar de gestionarlos manualmente, su equipo utiliza las listas de Slack para extraer los mensajes que verdaderamente requieren su atención. “Es imposible leerlo todo”, comenta Tayler. “Las listas me permiten ver exactamente lo que tengo que solucionar, sin perder de vista a las personas que más importan”.

La contratación sigue un patrón similar de alta eficiencia y sin reuniones. Kara incrusta clips de entrevistas breves en canvas, lo que permite a los responsables de contratación evaluar detenidamente a los candidatos y votar de forma asíncrona sin necesidad de reuniones. Slackbot ayuda a los empleados nuevos y existentes a ponerse al día rápidamente respondiendo preguntas basadas en discusiones anteriores y conocimientos compartidos.

“Slack nos permite trabajar tal y como lo hacemos realmente. No existe un manual de instrucciones: puedes unirte a una junta, enviar un mensaje directo, reaccionar con emojis o aportar una idea. Captura la energía de MrBeast en lugar de obligarnos a seguir un proceso”. Josh Director de Posproducción, MrBeast

¿Qué nos depara el futuro?

Construir el futuro del contenido imprescindible dentro de Slack

De cara al futuro, Beast Industries está explorando la forma en que los agentes de IA en Slack podrían coordinar activamente los seguimientos, detectar riesgos y gestionar las producciones sin intervención humana. En lugar de añadir más procesos, los agentes amplían la forma en que los equipos ya trabajan, y les permiten avanzar más rápido sin perder el contexto. También están explorando otros productos y nubes de Salesforce para sustentar el crecimiento en el comercio, la creación de contenidos y los flujos de trabajo operativos.

A medida que las producciones se vuelven más complejas y globales, Beast Industries seguirá usando Slack para convertir ideas ambiciosas en vídeos finales sin perder esa creatividad de “todo es posible” que define a MrBeast. “A este ritmo, solo sabes si algo funciona cuando lo pones en práctica”, añade Chris. “Slack nos permite tomar esas decisiones sin dudar”.