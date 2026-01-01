Del desarrollo de productos a las asociaciones: Zenni Optical y Slack

Acerca de Zenni Optical

Fabricación de gafas innovadoras y asequibles durante más de dos décadas

Zenni Optical es la marca pionera que revolucionó la venta de gafas online, impulsando durante más de 22 años un modelo de gafas asequibles y de alta calidad. Con operaciones globales en Estados Unidos, China, India y Filipinas, la compañía combina estrictos estándares de calidad y cumplimiento normativo con innovación centrada en el consumidor para producir gafas accesibles a gran escala, y ya ha entregado más de 70 millones de monturas.

“Desde las primeras ideas hasta la ejecución por fases, Slack es el eje que mantiene alineados a nuestros equipos globales mientras construimos el futuro de las gafas”. Nick LaManna Vicepresidente adjunto de Productos Ópticos, Zenni

El reto

El crecimiento global no ayuda a unificar los procesos de productos, marketing y RR. HH.

Cuando Zenni Optical pasó a contar con una plantilla completamente en remoto durante la pandemia, la empresa no dio marcha atrás. Hoy, cerca de 500 empleados trabajan en husos horarios que van de Dallas a San Francisco y hasta Shanghái, y el día a día del diseño, las pruebas, el marketing y la distribución de gafas es cada vez más complejo.

Para el desarrollo de producto, es fundamental remar en la misma dirección. “La innovación en Zenni es como montar un puzle con personas repartidas por todo el mundo”, explica Nick LaManna, vicepresidente adjunto de Productos Ópticos. Su equipo, formado por ópticos, químicos y responsables de atención al cliente, trabaja mano a mano con laboratorios en China y Ohio, lo que exige controles y aprobaciones rigurosos, cumplimiento de la normativa de dispositivos médicos y una documentación precisa entre múltiples partes implicadas.

Para el área de marketing, el nivel de exigencia es igual de alto. Veronica Alcaro, vicepresidenta de Marca, explica que el lanzamiento de la lente EyeQLenz™ con Zenni ID Guard™, un producto pionero que protege los ojos tanto en interiores como en exteriores, fue la prueba de fuego definitiva. “Es nuestra lente más innovadora hasta la fecha, y el objetivo, de arriba abajo, era lanzarla con rapidez”, señala.

Para Recursos Humanos, el reto es tanto cultural como operativo. “Somos una organización muy remota, así que ¿cómo nos mantenemos conectados? ¿Cómo ayudamos a que las personas se sientan incluidas?”, plantea Rebecca Friese, directora de Personas.

Además de las revisiones legales, los estándares de cumplimiento normativo y la gestión de operaciones globales, los líderes también deben mantener a una plantilla remota conectada con la misión de Zenni. El correo electrónico, los sistemas aislados y las reuniones interminables sencillamente no daban abasto.

“Prácticamente todos los equipos de Zenni participaron en el lanzamiento de Zenni ID Guard de una forma u otra, y Slack fue clave para asegurarse de que todo el mundo estuviera al día”. Veronica Alcaro Vicepresidenta de Marca, Zenni

Slack y Zenni Optical: la combinación ideal

Slack reúne a equipos, herramientas, socios y triunfos en un solo lugar

Hoy, todas las funciones (desde la I+D de producto hasta la atención al cliente o las aprobaciones de marketing) pasan por Slack, lo que ofrece a los equipos un único centro de trabajo, centralizado y con buscador, donde las decisiones se toman en tiempo real. “Nuestra conexión diaria está en Slack”, explica Friese. “Es lo que hace que las personas se sientan incluidas y parte de una comunidad”.

El lanzamiento de EyeQLenz™ con Zenni ID Guard™ dejó totalmente claro el impacto de Slack. Lo que podría haber sido una carrera caótica de seis meses entre distintos equipos se convirtió en un esfuerzo coordinado gracias a canales de Slack dedicados. Los equipos de desarrollo de producto compartieron formulaciones químicas, resultados de pruebas de laboratorio y fichas técnicas directamente en los canales para su revisión global. Marketing creó los materiales de campaña, hizo el seguimiento de la logística y obtuvo las aprobaciones creativas mediante flujos de trabajo. El equipo de Finanzas y Legal aportaron su visión sobre presupuestos, cumplimiento normativo y contratos (todo en tiempo real) para mantener el lanzamiento en el buen camino.

Incluso los socios de agencias externas se incorporaron directamente a los canales a través de Slack Connect, lo que acabó con la fricción del correo electrónico y permitió que todos compartieran la misma información desde el primer momento.

Más allá de los lanzamientos de producto, los equipos de atención al cliente de Zenni escalan incidencias desde su CSM a canales de Slack, donde los especialistas pueden evaluarlas y priorizarlas rápidamente. El equipo de TI utiliza Slack junto con Jira para hacer el seguimiento de incidencias y proyectos de los ingenieros. Los equipos de RR. HH. y Personas replican cada iniciativa importante (ciclos de desempeño, encuestas de compromiso, sesiones AMA, aplicaciones como CultureAmp) a través de canales de Slack específicos, de modo que los empleados cuentan con un único espacio para recibir actualizaciones y plantear preguntas. El equipo de marketing también coordina directamente en Slack eventos de alto perfil con organizaciones como WWE, los San Francisco 49ers o el Maratón de San Francisco, lo que permite mantener las campañas alineadas y avanzar con rapidez.

El espíritu de equipo también reside en los canales. Es raro que los empleados se encuentren en la misma oficina, así que Slack les ayuda a sentirse conectados, ya sea en el canal #zenni-pets (#mascotas-zenni), a celebrar los logros de los compañeros en Assembly, o para disfrazarse en días especiales, en los que los equipos de EE. UU., China, India y Filipinas publican sus disfraces y festejan desde la distancia, pero más unidos que nunca.

“Integrar nuestras agencias externas en Slack Connect ha sido toda una revolución, ya que podemos contar con ellas en tiempo real con toda la información necesaria a mano”. Veronica Alcaro Vicepresidenta de Marca, Zenni

¿Qué nos aguarda el futuro?

Perfeccionar el uso de Slack e integrar la IA para adaptarse

Con Slack totalmente integrado en la cultura y las operaciones de la empresa, Zenni va a centrarse en mejorar sus procesos y su inteligencia de negocios.

Friese y su equipo están preparando una guía de uso de Slack para Zenni, con directrices para nomenclaturas, reglas de emojis y las diferencias entre canales e hilos. El objetivo es que Slack sea todavía más intuitivo.

Zenni ha habilitado recientemente IA de Slack y está empezando a descubrir cómo automatizar las síntesis e integrar la inteligencia de negocios en los flujos de trabajo. También están dando sus primeros pasos con la Búsqueda empresarial con IA en Slack para buscar en aplicaciones como Jira, Google Drive, CultureAmp, Salesforce y muchas más. “Uso Slack mucho más que el resto de nuestras herramientas”, afirma Alcaro. “Busco conversaciones para recordar los comentarios de otras personas y estoy deseando descubrir más capacidades de IA”.

De cara al futuro, Zenni quiere integrar Slack con Salesforce Sales Cloud y Salesforce Service Cloud. El equipo concibe Slack como los cimientos para adaptar su innovación, para mantener su cultura en diferentes ubicaciones geográficas y, en definitiva, para conseguir su objetivo: fabricar gafas asequibles y de calidad para todo el mundo. “No puedo vivir sin Slack”, afirma Alcaro. “Es esencial para que todos rememos en la misma dirección”.