"Tecnologías como la Administración de claves de cifrado en Enterprise Grid de Slack están siendo cada vez más un requisito imprescindible para empresas de todos los tamaños que necesitan mayores niveles de seguridad en su entorno de colaboración. Para las empresas es cada vez más importante tener el control de sus claves de cifrado".

Wayne Kurtzman Director de investigación en asuntos sociales, de comunidad y de colaboración, IDC