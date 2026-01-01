Mantén el flujo de los datos sin riesgo gracias a la EKM
Toma el control total sobre el acceso a tus datos y obtén visibilidad en cada paso con la solución de administración de claves de Slack.
¿Qué es la administración de claves de cifrado en Slack para empresas?
Usa tus propias claves
El servicio Slack EKM te permite utilizar tus propias claves —almacenadas en el servicio de administración de claves de AWS (AWS KMS)— para cifrar mensajes y archivos. Los administradores pueden revocar el acceso a las claves de forma granular para que los equipos experimenten interrupciones mínimas. Tu equipo sigue funcionando como siempre, al igual que Slack.
Tranquilidad para quienes se preocupan por la seguridad
El servicio Slack EKM está pensado para mejorar las funciones de las organizaciones a la hora de compartir conversaciones, datos y archivos confidenciales en Slack, cumpliendo al mismo tiempo los requisitos de seguridad.
"Tecnologías como la Administración de claves de cifrado en Enterprise Grid de Slack están siendo cada vez más un requisito imprescindible para empresas de todos los tamaños que necesitan mayores niveles de seguridad en su entorno de colaboración. Para las empresas es cada vez más importante tener el control de sus claves de cifrado".
Deja que tu trabajo fluya, de forma segura
Tus datos se mantienen protegidos mientras los equipos hacen su trabajo.
Visibilidad en cada etapa
Obtén información detallada sobre cómo acceder a tus claves: el uso de tus claves para cifrar y descifrar mensajes y archivos en Slack queda registrado en AWS CloudWatch y CloudTrail.
Revoca el acceso a las claves de forma granular
Para hacer frente a las amenazas de seguridad, los administradores pueden revocar el acceso de forma granular. Puede revocarse el acceso a los mensajes y a los archivos al nivel de la organización, espacio de trabajo, canal, lapso de tiempo y archivo.
Sigue colaborando en Slack
La experiencia de Slack, desde las funciones hasta su rendimiento, sigue siendo la misma. Aunque se haya revocado el acceso a determinados datos, los equipos pueden seguir colaborando como siempre, usando todas las funciones de Slack que usan normalmente.
Las grandes empresas más seguras utilizan Slack para colaborar
Millones de personas de todo el mundo utilizan Slack para transformar la forma en que colaboran.