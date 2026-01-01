影像：一個有鑰匙孔的箱子，旁邊放著一把鑰匙
企業加密金鑰管理

使用企業金鑰管理保持資料流通，同時降低風險

透過 Slack 金鑰管理解決方案，你可以全程完整掌控資料的存取權和瀏覽權限。

什麼是 Slack 企業加密金鑰管理？

自帶金鑰

Slack 企業金鑰管理讓企業使用自己的金鑰來加密訊息和檔案，並將金鑰儲存在 Amazon 的金鑰管理服務 (AWS KMS) 內。管理員能從細膩的層級撤銷金鑰存取權，將對團隊的干擾降到最低。團隊能繼續照常工作，Slack 也一樣。

自帶金鑰
使用 Slack 企業金鑰管理的訊息範例
專案-帳單
林淑珮我對新的帳單結構會如何影響營收有一些預測。這是 @袁祐君@許姍姍 兩者之間的討論。
2 則回覆最後回覆：3 分鐘 前
訊息 #專案-帳單

安心放心，不用再擔心安全性

Slack 企業金鑰管理可提升組織在 Slack 上分享敏感對話和檔案的能力，同時兼顧會議安全性需求。

「像 Slack 企業金鑰管理這樣的技術正快速成為各種規模之企業的核心需求，能滿足其強化協作環境安全性的需求。企業想保有自己加密金鑰的掌控權，變得日益重要。」

IDC社群、通訊與協作研究總監Wayne Kurtzman

安全流暢地完成工作

資料隨時受到保護，讓團隊敢於勇往直前。

保持各階段的觀看權限

詳盡掌控金鑰的存取狀況—使用金鑰在 Slack 中加密及解密訊息和檔案的相關資訊都記錄在 AWS CloudWatch 和 CloudTrail 內。

細膩地撤銷金鑰存取權

為了解除安全威脅，管理員能用非常針對性的方式撤銷存取權。能從組織、工作空間、頻道、時間範圍和檔案等層級來撤銷訊息和檔案的存取權。

Slack 協作不中斷

Slack 的使用體驗，從功能乃至效能都保持同樣流暢。即使部分資料的存取權遭到撤銷，團隊仍能繼續使用他們熟悉的所有 Slack 功能並繼續合作。

Slack 安全企業協作

全世界有數百萬人使用 Slack，徹底改變了人們的工作方式。

深入瞭解 Slack 企業版

將 Slack 企業金鑰管理加入 Enterprise+ 方案

