重塑整個企業的工作方式。

工作形態變化的速度超越以往，要想保持領先，你需要一個與你一同成長的企業平台。Slack 正以卓越生產力重塑工作方式，讓員工與 AI 攜手合作，為企業帶來成長動力。

更聰明的 AI 始於善用情境資訊。

為什麼我們的 AI 與眾不同？它是以貴公司的資料與對話為基礎。Slack 的 AI 能掌握相關聯的情境資料，透過內嵌於工作中的個人化即時見解，所提供的資訊更可靠、更有效。

深入瞭解 Slack 的 AI
撰寫草稿、製作會議記錄並即時產生對話摘要。透過 Slack 的 AI，相關聯的情境資訊自然浮現眼前，讓你工作進展更快速，不需要花太多時間即可瞭解最新狀況。
最有用的結果來自於具關聯性的資料，例如對話、共用的檔案和已連線應用程式。Slack 的 AI 能根據 Slack 進行中的工作來找出答案，並附上資料來源和引用內容。
我們已徹底改造 Slackbot，使其成為親切且具有情境感知能力的 AI 小幫手。它不僅能從你的對話和檔案中學習，還懂得辨識你的聲音和語氣，並已準備好在你需要時助你一臂之力。
A search results page displays Al answers to a direct message inquiry.
97
使用 Slack 的 AI 每週可省下的分鐘數*
*資料來源：根據 AI 功能 (頻道要點回顧、對話串摘要和 AI 搜尋答覆) 前測階段的內部分析結果
報告
運用 Slack 的 AI 翻轉工作方式的 10 大妙招
深入瞭解
Rivian 利用 Slack 帶動電動車尖端技術創新
播放影片

隨著 Wayfair 在全球擴張規模，我們希望能快速地找到資訊，讓人員花更少時間即可瞭解最新狀況，而有更多時間投入重要工作。Slack 引人注目的 AI 功能能幫助我們達成這項目標。

Asad Rahman

讓每個代理發揮功能的最佳舞台。

代理不只是極為好用的工具，也是團隊的成員。一旦由代理承擔工作、提出見解，並在工作流程中與同事互動，團隊協作的成效就會提升。每個代理都有即時的公司情境資訊與資料支援，並有 Salesforce 的信任與安全性機制作後盾。

深入瞭解 Slack 的代理功能
Slack 的 Agentforce 隨時根據 Salesforce CRM 和對話資料提供回覆，能夠支援員工、自動回應事件、完成交易並推動專案順利完成。
將最常使用的第三方代理融入 Slack，就能從單一個集中式的功能表中輕鬆存取這些代理功能。善用你的資料與對話，第三方代理將變得比以往更實用、更具情境感知能力。
隨處建置 AI 智慧代理；將它們融入 Slack，透過即時的對話情境讓它們更聰明地發揮功能，所有動作在同一處就能完成。
Box 透過 Slack 讓每位員工都能享有代理服務
播放影片
ezCater 結合 Slack 和 Agentforce 的優勢，為數百萬客戶提供順暢服務
播放影片
示範
Slack 的代理全部內容簡介
立即觀看
報告
AI 智慧代理帶來無限生產力
深入瞭解

在工作流程內嵌代理功能將會徹底改變員工生產力。將 Slack 的對話資料與結構化的企業資料結合，可以提供情境資訊，這讓代理更加聰明，也更善於完成動作。

Kevin Chung

搜尋功能精準搜尋。

在四散的系統中找尋所需內容會大幅降低生產力。Slack 的搜尋功能只在一處就能搜尋整個企業的所有資訊，包括每一個對話、已連線應用程式、頻道、檔案等等；如此一來，你的團隊就能將組織的知識轉化為行動。

深入瞭解企業搜尋功能
用你習慣的說法提出問題，就能從你的已連線應用程式和資料來源 (包括每一訊息、檔案和第三方整合) 得到可靠且可作為行動參考依據的答覆。
讓 Agentforce 代理為你執行搜尋動作，因為它們能從整個技術堆疊的資料中取得完整的情境資訊。你可以將代理指派為 Slack 動作 (包括搜尋)，讓這些代理成為更得力的助手，找出符合所需的資訊。
我們的智慧搜尋會為檔案內的實質內容編制索引，而不只是中繼資料，讓知識永不埋沒。搜尋結果會以好讀的對話形式顯示，並標註具體出處，讓你能放心根據找到的內容推動工作進度。
我們需要一個單一的平台，協助我們從不同系統的所有資料來源尋找答案，Slack 企業搜尋正是我們需要的。在 AI 的協助下，我們可以直接為使用者呈現所有符合需要的資訊。

HC Madsen
有著重疊火花的放大鏡。
電子書
從搜尋到發現：AI 強化知識的新時代
深入瞭解
一個搜尋欄位，顯示文字「搜尋頻道、檔案等來源中的資料」。
示範
徹底瞭解企業搜尋
立即觀看

安全可靠。可擴充。不會資訊孤立。

Slack 是唯一一個開放平台，專門設計用於託管、連接及協調企業所依賴的每一款應用程式與 AI 智慧代理的工作。它不僅安全、有彈性，還具備了 IT 與安全團隊維護控制與合規性所需的基礎架構。

深入瞭解我們的開放式企業平台
Slack 的建置具備了大型組織需要的安全性與合規性工具，符合 GDPR、HIPAA 和 SOC 2 等主要法規標準。
從 Google 雲端硬碟與 Salesforce 到 Anthropic 的 Claude，無需離開對話就能連接全部的技術堆疊。Slack Marketplace 裡有 2,600 個應用程式 (持續增加中)。
即時搜尋 API 和模型情境通訊協定 (MCP) 伺服器等全新的開發人員工具，簡化了 AI 智慧代理安全地探索及利用情境資訊的方式，代表使用者執行工作。
網路研討會
在 Slack 進行所有工作
立即觀看

Perplexity 正在徹底改變搜尋方式，提供公開透明的對話式探索體驗。在實現這一切的過程中，Slack 一直是出色的合作夥伴，我們共同專注於安全性與合規性，並贏得使用者信任。

Frank te Pas
網路研討會
保護你的工作作業系統：熟悉 Slack 安全性要素
深入瞭解
電子書
瞭解 Slack 如何在每一層級確保客戶資料安全無虞
深入瞭解

證據就在工作中 (也在銷售佳績中)。

Awarded Best Result - Winter 2026 by G2 market reportsAwarded Easiest Setup - Fall 2025 by G2 market reportsAwarded Highest User Adoption - Winter 2026 by G2 market reportsAwarded Grid Leader in Enterprise - Winter 2026 by G2 market reports榮獲最容易部署獎 - G2 2025 年秋季市場報告榮獲受使用者喜愛徽章 - G2 2025 年秋季市場報告榮獲企業最容易使用獎 - G2 2026 年冬季市場報告榮獲企業使用者推薦首選獎 - G2 2025 年秋季市場報告
94%Slack 客戶獲得正 ROI
33%減少會議消耗的時間
82%改善跨職務協作

資料來源：2026 會計年度 Slack 客戶成功指標，n=1,754 名 Slack 客戶

全球最具創新力的企業都在運用 Slack 來工作。

「我們很高興讓 ChatGPT 更貼近 Slack 工作環境，幫助團隊成員輕鬆運用先進 AI 技術，就像和夥伴聊天一樣自然。隨著 Slack 版 ChatGPT 應用程式流暢整合至對話、檔案和工作流程，知識和見解隨時觸手可及，讓團隊攜手推動工作進展更加輕鬆。」

OpenAI 產品負責人Hemal Shah

「『單一平台』一直是資訊長的終極目標，這樣就能減少切換頻率與阻礙，更專注於重要事務上。如果人員在 Slack 中就能完成 75-80% 的工作量，那整個企業的生產力都能大幅提升。」

Box 資深副總裁暨全球 CIORavi Malick

「Slack 是我們企業成長的重要推手，將我們的人員、流程與資料整合到工作的流程中。」

Rivian 企業科技與 IT 基礎架構部門副總裁Sridhar Thati

「讓 AI 智慧代理直接在 Slack 與我們的員工一起工作，真的超級厲害。它們不只變成我們的團隊成員，利用我們在 Slack 中累積的大量資料與情境資訊，這些代理還變成超級聰明的團隊成員，能在工作進行的過程中主動執行各項動作。」

reMarkable CTONico Cormier

「在 IBM，我們每天都使用 Slack。我能在 Slack 中連結 Salesforce 機會，直接參考單一可靠來源的資訊掌握確切情況，實在是為我帶來莫大助益。」

IBM 全球 Salesforce 合作夥伴Jenn Booth

「Slack 讓我們的人員在工作中展現真實自我、建立社群。從自動化到機器人再到整合，它也是真正的開發人員平台。我們真的超愛 Slack。」

Rocket Companies 執行長Varun Krishna

Slack 和 Salesforce

快來體驗 Salesforce 的 CRM、資料與代理如何在 Slack 中發揮功能。

將 CRM 見解帶入 Slack，再將 Slack 討論內容帶入 Salesforce。現在開始，無論你在哪裡工作，你的 CRM 資料與交談式資料都可以並存，幫助你更快做出更明智的決策。

深入瞭解

讓團隊合作更有生產力。

選擇適合貴組織的企業定價方案。

Business+
利用 AI 支援工作擴充
3 個月 5 折*
18 美元9 美元
每位使用者每月的費用 (月繳)
每位使用者每月 US$15 (年繳)
洽詢銷售團隊開始使用
訊息記錄、應用程式整合和自動化功能無限制
在 Slack 存取完整訊息記錄、連結最愛的應用程式以及自動化日常工作。
語音和視訊會議
使用 Slack 微型會議，透過語音和視訊會議 (還可使用螢幕共享功能) 與人員即時合作。
AI 對話摘要、每日要點回顧和產生工作流程
使用 Slack 的 AI 尋找答案、建立工作流程，並透過每日要點回顧快速掌握最新動態。
SAML 型單一登入
使用你選擇的 IDP 登入。支援 12 個 SSO 選項，包括 Okta、Google 和 Azure。
SCIM 使用者管理
Slack 支援透過 SCIM 佈建成員。使用連接器應用程式及支援的身分提供者。
建議
Enterprise+
利用最全方位的代理作業系統發揮最大效用
聯絡銷售團隊瞭解價格
洽詢銷售團隊
Business+ 方案的所有服務再加上：
企業搜尋
利用企業搜尋功能，搜遍已連結應用程式及各個資料庫和系統。
HIPAA 合規性
Slack 可設定為支援檔案與訊息內容中的受保護健康資訊 (PHI)。
多個 SAML 設定
使用你選擇的 IDP 登入。支援 12 個 SSO 選項，包括 Okta、Google 和 Azure。
EMM 整合支援
利用 VMware、AirWatch 或 Ivanti MobileIron 等企業行動管理工具來控管行動裝置資料。
原生防止資料遺失功能
掃描外部訊息與檔案，防止資料遺失或外洩。

聯絡我們的企業銷售團隊。

獲得所有問題的答案，瞭解關於 Slack 企業版的內容，同時看一看為何這麼多人樂於使用代理級的作業系統來工作。

  • 安排示範
  • 取得定價資訊
  • 探索團隊使用案例
