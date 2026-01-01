隨著 Wayfair 在全球擴張規模，我們希望能快速地找到資訊，讓人員花更少時間即可瞭解最新狀況，而有更多時間投入重要工作。Slack 引人注目的 AI 功能能幫助我們達成這項目標。
重塑整個企業的工作方式。
工作形態變化的速度超越以往，要想保持領先，你需要一個與你一同成長的企業平台。Slack 正以卓越生產力重塑工作方式，讓員工與 AI 攜手合作，為企業帶來成長動力。
更聰明的 AI 始於善用情境資訊。
為什麼我們的 AI 與眾不同？它是以貴公司的資料與對話為基礎。Slack 的 AI 能掌握相關聯的情境資料，透過內嵌於工作中的個人化即時見解，所提供的資訊更可靠、更有效。深入瞭解 Slack 的 AI
讓每個代理發揮功能的最佳舞台。
代理不只是極為好用的工具，也是團隊的成員。一旦由代理承擔工作、提出見解，並在工作流程中與同事互動，團隊協作的成效就會提升。每個代理都有即時的公司情境資訊與資料支援，並有 Salesforce 的信任與安全性機制作後盾。深入瞭解 Slack 的代理功能
在工作流程內嵌代理功能將會徹底改變員工生產力。將 Slack 的對話資料與結構化的企業資料結合，可以提供情境資訊，這讓代理更加聰明，也更善於完成動作。
搜尋功能精準搜尋。
在四散的系統中找尋所需內容會大幅降低生產力。Slack 的搜尋功能只在一處就能搜尋整個企業的所有資訊，包括每一個對話、已連線應用程式、頻道、檔案等等；如此一來，你的團隊就能將組織的知識轉化為行動。深入瞭解企業搜尋功能
我們需要一個單一的平台，協助我們從不同系統的所有資料來源尋找答案，Slack 企業搜尋正是我們需要的。在 AI 的協助下，我們可以直接為使用者呈現所有符合需要的資訊。
安全可靠。可擴充。不會資訊孤立。
Slack 是唯一一個開放平台，專門設計用於託管、連接及協調企業所依賴的每一款應用程式與 AI 智慧代理的工作。它不僅安全、有彈性，還具備了 IT 與安全團隊維護控制與合規性所需的基礎架構。深入瞭解我們的開放式企業平台
Perplexity 正在徹底改變搜尋方式，提供公開透明的對話式探索體驗。在實現這一切的過程中，Slack 一直是出色的合作夥伴，我們共同專注於安全性與合規性，並贏得使用者信任。
證據就在工作中 (也在銷售佳績中)。
資料來源：2026 會計年度 Slack 客戶成功指標，n=1,754 名 Slack 客戶
全球最具創新力的企業都在運用 Slack 來工作。
「我們很高興讓 ChatGPT 更貼近 Slack 工作環境，幫助團隊成員輕鬆運用先進 AI 技術，就像和夥伴聊天一樣自然。隨著 Slack 版 ChatGPT 應用程式流暢整合至對話、檔案和工作流程，知識和見解隨時觸手可及，讓團隊攜手推動工作進展更加輕鬆。」
「『單一平台』一直是資訊長的終極目標，這樣就能減少切換頻率與阻礙，更專注於重要事務上。如果人員在 Slack 中就能完成 75-80% 的工作量，那整個企業的生產力都能大幅提升。」
「Slack 是我們企業成長的重要推手，將我們的人員、流程與資料整合到工作的流程中。」
「讓 AI 智慧代理直接在 Slack 與我們的員工一起工作，真的超級厲害。它們不只變成我們的團隊成員，利用我們在 Slack 中累積的大量資料與情境資訊，這些代理還變成超級聰明的團隊成員，能在工作進行的過程中主動執行各項動作。」
「在 IBM，我們每天都使用 Slack。我能在 Slack 中連結 Salesforce 機會，直接參考單一可靠來源的資訊掌握確切情況，實在是為我帶來莫大助益。」
「Slack 讓我們的人員在工作中展現真實自我、建立社群。從自動化到機器人再到整合，它也是真正的開發人員平台。我們真的超愛 Slack。」
快來體驗 Salesforce 的 CRM、資料與代理如何在 Slack 中發揮功能。
將 CRM 見解帶入 Slack，再將 Slack 討論內容帶入 Salesforce。現在開始，無論你在哪裡工作，你的 CRM 資料與交談式資料都可以並存，幫助你更快做出更明智的決策。深入瞭解
讓團隊合作更有生產力。
