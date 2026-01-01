適用於客戶服務的 Slack

是的！與電子郵件不同，Slack 不易受到垃圾郵件或網路釣魚的影響，而這些是 90% 資料外洩的起因。你的 Slack 控制代碼無法販售給廣告商，也不能放在郵寄清單中。你只會收到組織內部的其他人員或使用 Slack Connect 的受信任合作夥伴所傳送的 Slack 訊息。你可能會從已整合到工作空間的應用程式 (例如 Asana、Google 文件或 Jira) 收到通知。



Slack 提供企業級資料保護和隱私權。精細的控管機制讓管理員可為每位使用者自訂安全性設定，因此可確保不會有人看到不應查看的內容。深入瞭解 Slack 如何以安全的方式取代貴公司內部的電子郵件。