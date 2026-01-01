適用於客戶服務的 Slack

集結各相關團隊的心力，加速解決問題
- 透過 Service Cloud for Slack 應用程式輕鬆召集公司內的專家齊力合作，繼而即時解決事件
- 透過 Slack 微型會議暢所欲言，合作解決問題
- 搜尋檔案、訊息和頻道，輕鬆快速地找出答案
「透過在 Slack 中匯聚各種問題，我們可以在合適的時間找來合適的專家一起合作，打破階層的隔閡並免除向上呈報的麻煩，最終找到最適合的人選，協助快速排解問題。」
使客服專員有能力快速解決問題
- 以無程式碼工作流程提高客服專員的生產力，並簡化客戶和專家之間的協作
- 建立知識匯集中心，如此客服專員可減少搜尋時間，轉而將更多時間投注在協助客戶上
- 透過自動化的互動式就職體驗，讓新進的團隊成員快速進入狀況
36%
客戶支援案件解決速度提升幅度
12%
客戶滿意度提高比率
以優先支援服務提升客戶滿意度
- 透過 Slack Connect 將客戶直接帶進工作空間，並以無微不至的服務提升客戶滿意度
- 運用集中在一處的工具將工作化繁為簡，並偕同合作夥伴和專家解決問題
- 共享最新即時資訊，強化客戶忠誠度
「聽客戶說，我們就像他們團隊的延伸，顯然客戶會有這種感覺多半是因為我們使用了 Slack。」
生產力始於你喜愛的工具
更快解決客戶問題，並使用 Salesforce 等平台直接在 Slack 中展開協作。
常見問題
這是個好問題。Slack 是讓整個組織進行內外部通訊的一種方式。你的所有通訊都會整理到容易建立、加入及搜尋的頻道之中，而非一次性的電子郵件鏈。若有一個頻道可以處理所有工作，所有人就能明確知道該到哪裡完成工作，而當要面對客戶時，如果客服專員可以輕鬆取得所有需要的工具和資訊，會讓專員更容易提供流暢的服務。如果想閱讀更多與此主題相關的內容，建議你查看我們的資源庫。
不是，但 Slack 的確能整合你偏好使用的客戶服務軟體解決方案，包括 Salesforce、Freshdesk 等。只要將 Slack 和你主要使用的服務解決方案搭配使用，客服專員就能即時與專家合作而不必切換不同工具，進而能在更短的時間內解決客戶的問題，並提供流暢的客戶體驗。
可以。你可以使用 Slack Connect 來加快工作速度，並鞏固整個零售生態系統中的關係。Slack Connect 可讓你的團隊與廠商、供應商和第三方物流業者等外部合作夥伴安全交流。所有付費訂閱者均可使用 Slack Connect。
是的！與電子郵件不同，Slack 不易受到垃圾郵件或網路釣魚的影響，而這些是 90% 資料外洩的起因。你的 Slack 控制代碼無法販售給廣告商，也不能放在郵寄清單中。你只會收到組織內部的其他人員或使用 Slack Connect 的受信任合作夥伴所傳送的 Slack 訊息。你可能會從已整合到工作空間的應用程式 (例如 Asana、Google 文件或 Jira) 收到通知。
Slack 提供企業級資料保護和隱私權。精細的控管機制讓管理員可為每位使用者自訂安全性設定，因此可確保不會有人看到不應查看的內容。深入瞭解 Slack 如何以安全的方式取代貴公司內部的電子郵件。