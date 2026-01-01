追蹤專案從開始到結束的進度
團隊可以在清單中建立、追蹤和管理專案，全程無需離開 Slack。再也不必大費周章地切換使用不同應用程式。
一起完成任務與待辦事項
Slack 中的清單是協作最佳利器。無論人員是獲派任務，還是想追蹤專案或瞭解工作進度，都能取得需要的背景資訊，輕鬆採取動作並保持同調。
收集、自動化和分類請求
工作流程也可以在清單中使用。你可以將例行任務自動化、連結應用程式，讓清單化身為 Slack 中的全新管理管理中心。
「現在我的團隊可以追蹤並協作處理任務，還可以整理好資訊，分享給其他團隊，所有動作都在同一處即可完成。」
清單可供各式各樣組織中所有類型的團隊使用
建立清單來追蹤所有需要完成的事項，確保毫無疏漏，還全程都不用離開 Slack。
銷售
透過規劃交易策略及準備客戶電話會議，確保客戶團隊保持一致
客戶服務
透過標準化回應流程，迅速匯集並解決事件
行銷
在規劃和啟動行銷活動的同時，追蹤交付項目及指派負責人
IT
透過收集、排定優先順序並管理收到的請求，縮短回應時間
常見問題
在清單中管理專案輕而易舉。你和團隊可以一起追蹤交付項目、指派負責人，並隨時掌握到期日和協作處理任務。管理客戶部署時程表及行動項目、員工就職、產品發布等事項。
清單很適合用來管理各類型任務清單，包括個人待辦事項、小團隊的行動項目，或跨職能專案團隊的所有交付項目。
所有 Slack 付費方案都有提供清單功能。前往此處深入瞭解。
可以！透過 Slack Connect 與合作夥伴、客戶和顧客分享清單，是跨外部團隊協作管理工作的絕佳方式。
有，你可以將清單嵌入畫板中。例如，將清單內的專案計畫直接嵌入畫板的專案簡介中。