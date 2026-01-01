Gestisci progetti e attività direttamente da Slack con gli elenchi
Dalle attività da fare alle scadenze e alle risorse, gli elenchi catturano e strutturano le parti più importanti delle conversazioni in modo che i team possano fare di più, più velocemente.
Monitora i progetti dall'inizio alla fine
Gli elenchi consentono ai team di creare, monitorare e gestire progetti senza mai uscire da Slack. Non è più necessario fare i salti mortali e passare continuamente da un’app all’altra.
Affronta le attività e le cose da fare, insieme
Un elenco in Slack è collaborazione allo stato pure. Chiunque sia assegnato a un'attività, stia seguendo un progetto o voglia semplicemente aggiornarsi può trovare il contesto necessario per agire e restare allineato.
Raccogli, automatizza e gestisci le richieste
Anche i workflow funzionano negli elenchi. Puoi automatizzare le attività di routine, connettere le app e usare gli elenchi come punto di riferimento per gestire tutto il lavoro in Slack.
“Ora il nostro team può monitorare le attività, collaborare e organizzare le informazioni da condividere tra i vari team, tutto in un unico spazio.”
Gli elenchi sono utili per ogni tipo di team, in qualsiasi tipo di organizzazione
Crea elenchi per tenere traccia di tutto ciò che deve essere fatto e assicurarti che nulla venga trascurato, senza mai uscire da Slack.
Vendite
Allinea i team di account delineando le strategie per le trattative e preparando le chiamate con i clienti
Assistenza clienti
Intervieni e risolvi rapidamente gli incidenti con un processo di risposta standardizzato
Marketing
Tieni traccia dei deliverable e assegna proprietari mentre pianifichi e lanci le campagne
IT
Migliora i tempi di risposta raccogliendo, classificando e gestendo le richieste in entrata
Domande frequenti
Gestire i progetti negli elenchi è davvero facile. Insieme, tu e il tuo team potete tenere traccia dei deliverable, assegnare i responsabili, rispettare le scadenze e collaborare sulle attività. Gestisci tempistiche e azioni da intraprendere per le implementazioni dei clienti, l’onboarding dei dipendenti, i rilasci dei prodotti e molto altro ancora.
Gli elenchi sono perfetti per gestire qualsiasi tipo di elenco di attività: dalle cose personali da fare ai compiti operativi di un piccolo team, fino a tutti i deliverable di un team di progetto interfunzionale.
Gli elenchi sono inclusi in tutti i piani a pagamento di Slack. Scopri di più qui.
Sì! Condividere gli elenchi con partner, clienti e collaboratori tramite Slack Connect è un ottimo modo per coordinare il lavoro con team esterni.
Sì, puoi incorporare un elenco in un canvas. Ad esempio, puoi incorporare un piano di progetto presente in un elenco direttamente all’interno di un brief di progetto in un canvas.