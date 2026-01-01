Gestire i progetti negli elenchi è davvero facile. Insieme, tu e il tuo team potete tenere traccia dei deliverable, assegnare i responsabili, rispettare le scadenze e collaborare sulle attività. Gestisci tempistiche e azioni da intraprendere per le implementazioni dei clienti, l’onboarding dei dipendenti, i rilasci dei prodotti e molto altro ancora.