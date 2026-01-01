Il blog di Slack

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Il tuo team ha bisogno della giusta combinazione di strumenti di comunicazione e gestione del lavoro. Ecco come valutare Slack e Asana per il tuo flusso di lavoro.