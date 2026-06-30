Rilascio di funzioni Slack: troppo caldo per cambiare contesto

L’estate ha un modo tutto suo di chiarire ciò che conta davvero. Vuoi goderti il sole, non sprecare tempo passando da un’app all’altra per portare avanti il lavoro.

Questo giugno abbiamo rilasciato aggiornamenti in ogni livello di Slack. Slackbot ha imparato a riconoscerti, accedere all’intero stack di strumenti, parlare la tua lingua e trasformare i dati in informazioni visive chiare. La navigazione tra i messaggi diretti e nella barra laterale è diventata più semplice. E la piattaforma si è aperta, così le app su cui il tuo team già fa affidamento possono comparire direttamente nelle conversazioni, non solo come notifiche ma come spazi in cui il lavoro prende forma.

Il filo conduttore? Meno cambi di contesto. Meno ricerche. Meno spiegazioni da zero ogni mattina.

Ecco tutto quello che è arrivato questo mese.

Slack connette tutto il tuo stack

Il problema dei cambi di contesto si riduce drasticamente. Da questo mese, Slack diventa il luogo in cui i tuoi strumenti comunicano davvero tra loro, non si limitano a inviarti notifiche.

Il client MCP di Slackbot utilizza il protocollo di contesto del modello per connettere il tuo assistente IA agli strumenti su cui il tuo team già lavora: Google, Atlassian, Box, Notion, DocuSign e molti altri. Una singola conversazione può ora attingere dall’intero stack. Non devi uscire da Slack per ottenere la risposta. Slackbot arriva direttamente dove si svolge il lavoro.

E non è solo Slackbot a fare il primo passo. Con le app MCP partner, gli strumenti che il tuo team ama possono ora integrarsi direttamente in Slack. Box, Figma, DocuSign, Linear: invece di inviare una notifica e sparire, queste app possono mostrare dati in tempo reale, moduli interattivi, dashboard e pannelli di azione direttamente nella conversazione. Firma un documento. Aggiorna un ticket. Recupera un design. Senza mai uscire da Slack.

Slackbot impara a conoscerti e si fa da parte

Gli assistenti IA hanno un problema di memoria a breve termine. Spieghi il tuo ruolo, il tuo team, le tue preferenze, ma alla conversazione successiva devi ricominciare da capo. Ora non più.

La memoria di Slackbot fa sì che Slackbot impari davvero come lavori, non solo quello che gli hai detto, ma quello che è effettivamente successo. I canali a cui partecipi, le decisioni prese dal tuo team, i progetti che hanno definito il tuo contesto. Alla prima settimana conosce il tuo nome. All’ottava conosce i tuoi stakeholder, il tuo tono di voce e cosa significa “urgente” per te. Più lo usi, più diventa utile. Senza bisogno di alcun addestramento manuale.

Inoltre, Slackbot diventa sempre più semplice da usare, qualunque sia il tuo modo di lavorare:

Comandi vocali: se non hai mai aperto Slackbot perché digitare ti sembrava un'attività in più, ora puoi semplicemente dirglielo a voce.

se non hai mai aperto Slackbot perché digitare ti sembrava un'attività in più, ora puoi semplicemente dirglielo a voce. Grafici nativi: Slackbot ora può trasformare i dati grezzi in grafici visivi direttamente nella conversazione. Niente tabelle pivot. Nessuno strumento di terze parti. Fai una domanda e ottieni informazioni utili, proprio dove vengono prese le decisioni.

Un’area di lavoro migliore per tutti

Gli aggiornamenti di Slackbot attirano molta attenzione, ma il rilascio di questo mese migliora anche le funzionalità di base, quelle che tutti usano ogni giorno.

Gli MD di gruppo con nome sono (finalmente!) arrivati. Gli MD di gruppo non hanno mai avuto un nome da quando sono stati introdotti nel 2015. Undici anni di “tu, Sara, Marco e altri 3”. Ora basta passare il mouse, cliccare sulla matita e assegnare un nome o un emoji. Niente più messaggi inviati alle persone sbagliate.

Il filtro della barra laterale ti aiuta a trovare quello che cerchi senza dover scorrere all’infinito. Ti basta digitare per filtrare la barra laterale in tempo reale. Corrispondenza approssimativa, ordinamento in base all’attività recente, e riconoscimento degli MD di gruppo, funziona nelle schede Home e MD, con un passaggio automatico alla ricerca quando non ci sono risultati.

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Tieni presente che alcune funzioni potrebbero non essere subito disponibili nella tua area di lavoro a seconda delle tempistiche di implementazione, del piano di licenza Slack o di requisiti di licenza aggiuntivi. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità delle funzioni, contatta l’amministratore per i piani di licenza per la tua area di lavoro.

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