Punti chiave Il lavoro che prima richiedeva uno specialista ora è solo una conversazione: dashboard istantanee, presentazioni pronte e analisi per cui normalmente servirebbe un analista. Prima ci voleva un utente esperto per ottenere questi risultati. Ora chiunque può farlo in Slack, basta chiedere.

dashboard istantanee, presentazioni pronte e analisi per cui normalmente servirebbe un analista. Prima ci voleva un utente esperto per ottenere questi risultati. Ora chiunque può farlo in Slack, basta chiedere. Non si limita a rispondere, costruisce: chiedi una dashboard, un report, e Slackbot crea una vista interattiva: dinamica, fissata e connessa a dati reali. Commenta un report. Ordina e approfondisci una dashboard. Abbina una skill e si aggiornerà in autonomia.

chiedi una dashboard, un report, e Slackbot crea una vista interattiva: dinamica, fissata e connessa a dati reali. Commenta un report. Ordina e approfondisci una dashboard. Abbina una skill e si aggiornerà in autonomia. Il risultato vive dove vive il lavoro: l'esecuzione di codice, la creazione di slide e la generazione di immagini avvengono esattamente dove le hai richieste. L’intero team può vederle e la conversazione si sviluppa attorno al lavoro.

Ogni pochi mesi, qualcosa cambia. Quello che oggi fai in Slack non era possibile tre mesi fa.

Ad aprile, Slackbot ha imparato ad agire. A maggio, ha imparato a vedere. A giugno, ha imparato a conoscere te e i tuoi sistemi. E ascolta.

A luglio, Slackbot porta avanti il lavoro, nella conversazione.

Più utenti comuni possono trasformarsi in utenti esperti di IA

Finora, solo chi sapeva come scrivere un prompt, come connettere gli strumenti e come costruire workflow otteneva risultati concreti. Tutti gli altri si sono ritrovati con un chatbot aperto due volte e poi dimenticato. Nella maggior parte delle organizzazioni, quest’ultima categoria rappresenta la gran parte della forza lavoro.

È un problema di progettazione. La maggior parte delle IA è stata costruita attorno a documenti e portali. Vai lì, fai qualcosa, poi riporti il risultato dove lavora il tuo team. Tuttavia, è nella conversazione che risiede la vera conoscenza: è lì che si prendono decisioni, si costruisce il contesto e si raggiunge l'allineamento. Sviluppare l'IA altrove, costringendo le persone a trasferire manualmente i risultati, non è la direzione verso cui sta andando il lavoro.

Chi aveva capito come funzionava aveva un vantaggio, perché usare l’IA in modo utile richiedeva competenze specifiche. Costruire un workflow, connettere i propri strumenti, configurare una dashboard sono attività riservate agli specialisti. La risposta di Slackbot è un tipo diverso di IA. Una in cui una persona scopre qualcosa e tutti ne traggono vantaggio, grazie a skill che si possono condividere con il team. Una in cui l’output vive dove il team già lavora. Una che agisce prima ancora che tu pensi di chiedere.

Un responsabile commerciale chiede un'analisi sulla concorrenza e riceve una presentazione completa. Un team lead chiede un riepilogo di un cliente e ottiene una dashboard dinamica fissata nel canale. Un nuovo assunto chiede informazioni sull'andamento di un progetto e riceve un resoconto completo basato su mesi di contesto. Nulla di tutto questo ha richiesto un esperto di prompt, un analista di dati o un ticket IT. A luglio, tutto questo cambia.

Il lavoro si svolge qui, ora

La maggior parte delle IA ti porta fuori dalla conversazione per fare qualcosa, poi ti chiede di riportare indietro il risultato. Luglio ribalta questo approccio. L’output vive dove il lavoro già accade, guidato dal tuo contesto. Ecco come si presenta attraverso le quattro funzionalità in arrivo a luglio.

L’esecuzione del codice esegue vero Python in un ambiente sandbox sicuro e ti consegna il file. Slackbot scrive ed esegue il codice, così non devi uscire dalla conversazione, aprire un altro strumento, sistemare i dati da solo o saper programmare. Un responsabile commerciale carica un file di tracciamento della pipeline disordinato e riceve un file pulito, un grafico per fase e un elenco di trattative a rischio. Un addetto al marketing inserisce un dataset più grande pieno di verbatim NPS e ottiene una suddivisione dei temi per rilevanza e parola chiave. Un responsabile finanziario invia un prospetto dell'organico pieno di incongruenze e riceve la versione corretta con un riepilogo. Nessuno strumento BI, nessuna scheda separata, nessun ticket IT.

Chiedi a Slackbot una dashboard, un report, un confronto, e crea una vista interattiva: dinamica, fissata e connessa a dati reali. Commenta un report. Ordina e approfondisci una dashboard. Vota in un sondaggio. Commenta qualsiasi elemento direttamente nel punto in cui si trova. Abbina una skill e aggiornerà i dati in autonomia. L’intero team ci può lavorare insieme, nel canale.

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La creazione di diapositive permette di realizzare direttamente nel punto in cui è stato ricevuto il brief quella presentazione che un tempo avrebbe richiesto un intero pomeriggio e l'intervento di un grafico. Una skill integrata di progettazione delle diapositive applica automaticamente struttura e linee guida visive, così la prima bozza è già presentabile. Condividi il tuo materiale di partenza, inserisci un modello e comunica a Slackbot l'oggetto della presentazione e il pubblico di riferimento: il sistema attinge ai tuoi modelli e ti restituisce una presentazione PowerPoint o Google Slides pronta da condividere. Inoltre, le funzionalità di generazione di immagini semplificano la creazione di bozze e la visualizzazione di elementi che, in precedenza, avrebbero richiesto una specifica richiesta al team di design, un brief creativo o un abbonamento separato.

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Scoprilo di persona

La presentazione che prima richiedeva un pomeriggio intero ora si realizza con una sola richiesta. Condividi il materiale di partenza, inserisci un modello e comunica a Slackbot cosa devi presentare e a chi è destinata la presentazione. Guarda cosa ottieni.

Cosa è stato rilasciato il 29 luglio

Viste interattive: oggetti dinamici, fissati e connessi a dati reali. Report, dashboard, sondaggi, calcolatori e altro ancora. Commenta, abbina una skill e si aggiornerà in autonomia.

oggetti dinamici, fissati e connessi a dati reali. Report, dashboard, sondaggi, calcolatori e altro ancora. Commenta, abbina una skill e si aggiornerà in autonomia. Esecuzione di codice: risposte alle domande che richiedono calcoli reali, non supposizioni. Slackbot esegue vero Python in un ambiente sandbox sicuro e ti consegna il file.

risposte alle domande che richiedono calcoli reali, non supposizioni. Slackbot esegue vero Python in un ambiente sandbox sicuro e ti consegna il file. Creazione di presentazioni: la presentazione che prima richiedeva un pomeriggio ora si realizza in una conversazione. Slackbot la crea direttamente in Slack.

la presentazione che prima richiedeva un pomeriggio ora si realizza in una conversazione. Slackbot la crea direttamente in Slack. Generazione di immagini: descrivi quello che ti serve, ottieni l’immagine. Nessun cambio di schede, nessuno strumento separato.

descrivi quello che ti serve, ottieni l’immagine. Nessun cambio di schede, nessuno strumento separato. Vista dettagliata delle skill: una descrizione chiara di cosa fa ogni skill, chi l’ha creata e un prompt suggerito per provarla subito.

Disponibilità delle funzioni avanzate

Le funzioni di luglio rappresentano un importante passo avanti. Si tratta del primo gruppo di quelle che definiamo funzioni avanzate di Slackbot: funzionalità più potenti che richiedono una maggiore capacità di calcolo. Le funzioni avanzate saranno disponibili ovunque sia presente Slackbot.

Una breve nota sulla disponibilità: al momento del lancio non sono previsti limiti all'uso delle funzioni avanzate per i clienti Enterprise+. In futuro potremmo introdurre delle limitazioni visti i costi di calcolo più elevati, ma avviseremo i clienti con un preavviso di 30 giorni. L’utilizzo standard della messaggistica di Slackbot al di fuori di queste nuove funzioni avanzate rimane illimitato per i clienti Enterprise+.

Per ulteriori informazioni sulla disponibilità di Slackbot, consulta il nostro Centro assistenza.