Punti chiave N asce da una richiesta, non da un ticket: descrivi quello di cui hai bisogno in linguaggio semplice e Slackbot costruisce da solo la dashboard, la presentazione, il report o lo strumento di calcolo. Nessun analista, nessun designer, nessuna coda BI.

descrivi quello di cui hai bisogno in linguaggio semplice e Slackbot costruisce da solo la dashboard, la presentazione, il report o lo strumento di calcolo. Nessun analista, nessun designer, nessuna coda BI. Rimane sempre aggiornata: una vista interattiva di Slackforce resta sempre attuale. Essendo connessa alla fonte, si aggiorna automaticamente man mano che la pipeline avanza o un caso viene chiuso, evitando di diventare obsoleta già il giorno dopo la sua creazione.

una vista interattiva di Slackforce resta sempre attuale. Essendo connessa alla fonte, si aggiorna automaticamente man mano che la pipeline avanza o un caso viene chiuso, evitando di diventare obsoleta già il giorno dopo la sua creazione. Il tuo team ci lavora insieme: fissala in un canale e diventerà qualcosa su cui tutti possono applicare filtri, inserire commenti e intervenire collettivamente, anziché un semplice file destinato a perdersi nel flusso delle conversazioni.

Perché la reportistica tradizionale non è all'altezza delle esigenze del team

Gli utenti esperti ottengono i risultati migliori dall’IA perché sanno come formulare i prompt, iterare e combinare i risultati. Tutti gli altri si limitano ad aprire lo strumento, ottenere qualcosa di mediocre e passare oltre. Questi strumenti, semplicemente, non sono stati progettati pensando a tutti.

È proprio questa la sfida che Slackforce aiuta a risolvere: Slack e Salesforce operano in perfetta sinergia permettendo a chiunque, non solo agli utenti esperti, di ottenere risultati concreti. Grazie alle viste interattive di Slackforce, creare diventa semplice per tutti: basta chiedere a Slackbot una dashboard, un report, una presentazione, un sondaggio, un calcolatore o persino un microsito, e lui individua il formato più adatto a ciò che vuoi realizzare e lo crea all'istante.

Funzioni principali delle viste interattive di Slackforce

Ognuna di queste funzioni rappresenta Slackforce in azione: i dati di Salesforce vengono utilizzati direttamente all'interno di Slack, eliminando la necessità di passare a un altro sistema per svolgere le attività. E non si limita a Salesforce: è possibile creare soluzioni basate sui dati provenienti da qualsiasi sistema connesso a Slack.

Si basa su dati reali. Una vista interattiva attinge informazioni dalle conversazioni effettive e dai sistemi connessi a Slack. Indica anche le fonti, evitando così inutili discussioni sulla provenienza di un determinato dato.

Rimane sempre aggiornata (disponibile a breve). Spesso, le soluzioni create manualmente sono valide solo al momento della realizzazione e diventano obsolete già il giorno successivo. Una vista interattiva di Slackforce rimane collegata alle sue fonti, quindi si aggiorna automaticamente invece di richiedere continui interventi manuali.

Tutti possono creare. In passato, per realizzare una dashboard o una presentazione per la dirigenza, era spesso necessario inoltrare una richiesta e attendere il proprio turno. Qui non servono analisti o designer, né bisogna aspettare.

È utile per tutto il team. Fissando una vista interattiva di Slackforce a un canale, questa diventa uno strumento su cui tutto il team può lavorare simultaneamente, applicando filtri e inserendo commenti, superando così la logica del file trasmesso da una persona all'altra.

Gestiamo milioni di richieste da parte dei clienti ogni anno, quindi è fondamentale fornire al nostro personale il contesto corretto in tempi rapidi. Le viste interattive di Slack permettono a chiunque nel team di descrivere ciò di cui ha bisogno e ottenere un’interfaccia reale e funzionale, basata su dati già in nostro possesso. Elia Wallen Fondatore e CEO, Engine

Esempi concreti: come i team utilizzano le viste interattive di Slackforce

Indipendentemente dal team, dal dipartimento o dalla specifica esigenza, le viste interattive di Slackforce permettono ai team di creare partendo da un semplice prompt in Slackbot.

Trasformare la pipeline in una vista quotidiana che il venditore consulta davvero

Un rappresentante commerciale trasforma la propria pipeline in una vista giornaliera con priorità definite, personalizzata con il suo tema spaziale preferito. Ogni trattativa appare come oggetto autonomo che avanza a una velocità che riflette il suo andamento reale. In questo modo, le trattative in stallo o a rischio saltano subito all'occhio, anziché finire sepolte in un foglio di calcolo.

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Trasformare un documento GTM in una presentazione pronta per la dirigenza

Un addetto al marketing trasforma il proprio piano go-to-market in una presentazione esecutiva per offrire al management la narrazione e la visibilità adeguate. In vista di un lancio, ha condiviso il documento GTM con Slackbot, che ha risposto direttamente nel canale includendo dati a supporto della fase pilota, obiettivi e le specifiche richieste di approvazione necessarie alla dirigenza, il tutto integrato in un'unica interfaccia e pronto per il via libera.



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Le viste interattive trasformano il modo di creare in Slack. Le ho scoperte per caso e, nel giro di una settimana, hanno cambiato il modo in cui 21b condivide le metriche internamente. Niente più presentazioni o esportazioni: solo viste interattive aggiornate in tempo reale, direttamente nel canale dove avviene la conversazione. Matt Roy Fondatore, 21b

Tenere sotto controllo i costi dell’IA prima che diventino una fattura inaspettata

Un team IT voleva monitorare l’adozione dell’IA e il consumo di token, evitando che i costi lievitassero senza che nessuno se ne accorgesse. Con una vista interattiva di Slackforce che tiene traccia di spese e ROI, una versione aggiornata viene inviata automaticamente in Slack, in modo che il team possa individuare tempestivamente un utilizzo eccessivo, evitando di trovarsi di fronte a una fattura imprevista in un secondo momento.

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Trasformare una coda di assistenza in una bacheca di triage in tempo reale

Un responsabile del servizio trasforma la coda di assistenza in una bacheca di triage aggiornata in tempo reale, mettendo in evidenza le violazioni degli SLA, la gravità dei casi e la fascia del cliente proprio quando queste informazioni sono cruciali. In questo modo, la bacheca sostituisce gli aggiornamenti di stato che in precedenza dovevano essere oggetto di ricerche.

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Le viste interattive di Slack sono una di quelle funzioni che ti fanno pensare: “Ah, si può creare QUESTO in Slack?”. Trasformare i dati in un’interfaccia interattiva e accattivante, su cui l'intero team può agire concretamente, è una vera svolta. Piyusha Pilania Solutions Architect, Implementology

Rendere le previsioni finanziarie leggibili in pochi secondi

Un responsabile finanziario vuole trasformare un report di previsioni finanziarie in qualcosa che la dirigenza possa leggere in pochi secondi. In questo esempio, viene creata una vista interattiva di Slackforce a tema meteorologico che illustra venti favorevoli e contrari, mostrando i punti di forza e i rischi fianco a fianco. Poiché si basa su dati relativi a budget e scostamenti, è pronta per essere presentata alla dirigenza senza bisogno di ulteriori revisioni.

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Elenchi di Slack su larga scala, più le viste interattive per visualizzarli: questo è il futuro della gestione del lavoro. I nostri clienti lo dimostrano eliminando completamente altri strumenti, senza bisogno di un team BI. Daniel Sanchez Vicepresidente, Delivery & Technology, govSlackers

Scoprilo di persona

Scegli qualcosa che devi già spiegare a qualcun altro questa settimana, come un aggiornamento della pipeline, un report sullo stato di avanzamento, una bozza di piano, e chiedi a Slackbot di trasformarlo in una vista interattiva di Slackforce. Apri Slackbot e digli semplicemente: “Crea un report di vista interattiva per…”