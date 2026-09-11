Points clés E lles sont développées à partir d’une simple demande, sans ticket : décrivez ce dont vous avez besoin en langage naturel, et Slackbot crée lui-même le tableau de bord, la présentation, la calculatrice ou le rapport demandé. Sans analyste, sans designer, sans file d’attente à la BI.

décrivez ce dont vous avez besoin en langage naturel, et Slackbot crée lui-même le tableau de bord, la présentation, la calculatrice ou le rapport demandé. Sans analyste, sans designer, sans file d’attente à la BI. Elles sont toujours à jour : une Surface Slackforce reste actualisée. Elle est connectée à la source : ainsi, lorsque votre pipeline évolue ou qu’un dossier se clôture, elle se met à jour automatiquement au lieu de devenir inactive le lendemain de sa création.

une Surface Slackforce reste actualisée. Elle est connectée à la source : ainsi, lorsque votre pipeline évolue ou qu’un dossier se clôture, elle se met à jour automatiquement au lieu de devenir inactive le lendemain de sa création. Votre équipe travaille dessus ensemble : épinglez-la Surface dans un canal et elle devient un espace où chacun peut filtrer, commenter et agir, plutôt qu’un fichier qui disparaît dans le fil de discussion.

Pourquoi les rapports traditionnels ne suffisent plus pour une équipe

Les utilisateurs chevronnés exploitent au mieux l’IA car ils savent rédiger des prompts, affiner leurs résultats et les assembler. Pour les autres, l’outil produit des résultats médiocres, et ils passent à autre chose. Les fonctionnalités IA n’ont tout simplement pas été conçues pour tout le monde.

C’est la difficulté que Slackforce combat, avec Slack et Salesforce fonctionnant comme un tout, pour que vous n’ayez pas besoin d’être un utilisateur avancé pour obtenir un vrai résultat. Les Surfaces Slackforce permettent à n’importe qui de créer facilement. Demandez à Slackbot un tableau de bord, un rapport, une présentation, un sondage, une calculatrice, voire un microsite, et il détermine le bon format pour ce que vous souhaitez créer, puis le génère immédiatement.

Fonctionnalités clés des Surfaces Slackforce

Chacune de ces fonctionnalités illustre Slackforce en action : des données Salesforce mises au service de votre travail directement dans Slack, sans avoir à quitter l’application pour avancer. Et ce n’est pas limité à Salesforce : vous pouvez vous appuyer sur les données de n’importe quel système connecté à Slack.

Elles sont basées sur des données réelles. Une Surface puise dans vos conversations et dans les systèmes connectés à Slack. Elle indique également ses sources, ce qui évite tout débat sur l’origine d’un chiffre.

Elles restent à jour (bientôt disponible). La plupart des éléments créés manuellement sont exacts au moment où vous les terminez, puis obsolètes dès le lendemain. Une Surface Slackforce reste connectée à ses sources et se met à jour automatiquement, sans nécessiter de multiples reconstructions.

Elles sont accessibles à tous. Créer une présentation ou un tableau de bord prêt à l’emploi pour la direction impliquait parfois de soumettre une demande et d’attendre son tour. Ici, pas d’analyste, pas de designer, pas d’attente.

Elles profitent à toute l’équipe. Épinglez une Surface Slackforce à un canal : elle devient un objet de travail partagé que toute l’équipe peut filtrer, commenter et utiliser simultanément, plutôt qu’un fichier transmis de main en main.

Nous traitons des millions de demandes clients chaque année, et il est essentiel de fournir rapidement le bon contexte à nos équipes. Les Surfaces Slack permettent à chaque membre de l’équipe de décrire ce dont il a besoin et d’obtenir en retour une interface fonctionnelle, construite à partir des données dont nous disposons déjà. Elia Wallen Cofondateur et PDG, Engine

Cas d’usage concrets : comment les équipes utilisent les Surfaces Slackforce

Quelle que soit l’équipe, le service ou la demande, les Surfaces Slackforce permettent aux équipes de construire facilement à partir d’un simple prompt dans Slackbot.

Transformer un pipeline commercial en une vue quotidienne qu’un commercial consulte vraiment

Un commercial transforme son pipeline en une vue quotidienne et priorisée, personnalisée avec son design spatial favori. Chaque contrat apparaît comme un objet distinct, se déplaçant à une vitesse qui reflète sa progression réelle, de sorte que les négociations bloquées ou à risque ressortent immédiatement plutôt que de se noyer dans une feuille de calcul.

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Transformer un document GTM en une présentation prête pour la direction

Un professionnel du marketing transforme son planning de mise sur le marché en une présentation à la direction, afin de lui donner une vision claire et de la visibilité sur le produit. En amont d’un lancement, il a fourni le document GTM à Slackbot, qui a renvoyé dans le canal une interface complète intégrant les preuves du pilote, les objectifs et les validations spécifiques attendues par la direction, prête pour approbation.



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Les Surfaces redéfinissent ce que créer dans Slack signifie. J’ai découvert les Surfaces par hasard, et en l’espace d’une semaine, elles ont transformé la façon dont 21b partage ses métriques en interne. Fini les présentations ou les exports : place à des vues interactives en direct, directement dans le canal où la conversation se déroule. Matt Roy Fondateur, 21b

Anticiper les dépenses liées à l’IA avant qu’elles ne deviennent une mauvaise surprise

Une équipe informatique souhaitait surveiller l’adoption de l’IA et l’utilisation des tokens sans que les coûts ne s’accumulent dans un coin. Grâce à une Surface Slackforce qui suit les dépenses et le retour sur investissement, une version actualisée arrive automatiquement dans Slack, permettant de détecter toute dérive dès le départ plutôt que de se retrouver face à une facture surprenante.

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Transformer une file de tickets d’assistance en tableau de triage en direct

Un responsable service transforme sa file de tickets d’assistance en tableau de triage en direct, faisant remonter les violations de SLA, la sévérité des dossiers et le niveau client au moment important. Le tableau remplace ainsi les mises à jour de statut que quelqu’un devait autrefois aller réclamer.

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Les Surfaces Slack font partie de ces fonctionnalités dont vous vous dites : « Oh, on peut développer ça dans Slack ? » Transformer des données en une interface interactive et élégante, sur laquelle toute l’équipe peut agir, c’est une véritable révolution. Piyusha Pilania Architecte de solutions, Implementology

Rendre un rapport de prévisions financières lisible en quelques secondes

Un responsable financier souhaite transformer un rapport de prévisions financières en un document que la direction peut lire en quelques secondes. Dans cet exemple, il crée une Surface Slackforce sur le thème de la météo, mettant en regard vents favorables et vents contraires, afin de présenter côte à côte les points positifs et les risques. Construite à partir des données budgétaires et des écarts, elle est prête à être soumise à la direction sans aucune retouche.

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Les listes Slack déployées dans toute l’entreprise, associées à des Surfaces pour les visualiser : c’est l’avenir de la gestion du travail. Nos clients le prouvent en éliminant complètement d’autres outils, sans équipe BI nécessaire. Daniel Sanchez VP, Livraison & Technologie, govSlackers

Faites-en l’expérience par vous-même

Choisissez une information que vous devez expliquer à quelqu’un cette semaine – une mise à jour du pipeline de vente, un rapport d’avancement, une ébauche de planning – et demandez à Slackbot de la transformer en Surface Slackforce. Ouvrez Slackbot et dites simplement : « Crée un rapport de Surface pour… »