Points clés Slackbot devient plus performant à mesure que vous l’utilisez. Sa Mémoire vous évite de réexpliquer votre contexte à chaque fois. Il apprend comment vous et votre équipe travaillez, et s’appuie sur chaque conversation pour progresser.

Tous vos outils, une seule conversation : Slackbot MCP connecte Google, Atlassian, Box, Notion, DocuSign et bien d’autres, pour que vous puissiez agir sur tous vos outils sans changer d’application.

Dites-le simplement : les Actions vocales vous permettent de vous exprimer naturellement, et Slackbot agit à partir de votre intention, et non uniquement des mots que vous énoncez.

Les données deviennent des diagrammes en quelques secondes : les diagrammes natifs transforment vos données brutes en visuels clairs, sans quitter Slack.

Nos fonctionnalités évoluent plusieurs fois par an. Ce que vous faites dans Slack aujourd’hui n’était pas possible il y a trois mois.

En avril, Slackbot a appris à agir. En mai, il a appris à voir. Le 24 juin, il vous décrypte – vous, votre équipe, et l’ensemble de vos outils. Et il vous écoute.

Voici l’historique de ces trois derniers mois. Et pourquoi ce dernier volet transforme ce que les deux premiers mois ont rendu possible.

Avril : Slackbot a appris à agir

L’équipe a conçu cette version parce qu’il était contre-productif de demander à Slackbot de l’aide pour ensuite faire le travail soi-même. En avril, tout a changé car Slackbot est passé à l’action, avec la capacité de créer des vues dans Salesforce, d’exécuter des tâches selon un calendrier, de créer des compétences qui accomplissent le travail directement dans les systèmes que votre équipe utilise au quotidien.

Une IA qui répond aux questions, c’est utile. Mais répondre à une question sur un contrat, ce n’est pas la même chose que de mettre à jour l’enregistrement de ce contrat, d’enregistrer l’activité et de signaler le suivi de celui-ci. L’une vous fait gagner quelques secondes de recherche. L’autre améliore vos résultats et fait avancer votre travail.

Raveesh Raina, ingénieur commercial chez Salesforce, a créé une compétence pour enregistrer son activité après ses appels clients. Il l’a partagée et, en trois semaines, 466 de ses collègues l’utilisaient. 73 % l’ont découverte par le bouche-à-oreille. Résultat : 43 minutes économisées par personne et par semaine.

Voilà ce que ça donne quand le meilleur processus d’une personne devient la capacité de tous.

Mai : Slackbot a appris à voir

L’équipe a développé cette fonctionnalité parce que la meilleure réponse du monde ne sert à rien si elle est coincée dans l’historique de navigation de quelqu’un d’autre. En avril, Slackbot a appris à agir. En mai, il a appris à voir.

En mai, Slackbot a développé la capacité d’aller chercher des informations en dehors de Slack et de les intégrer directement dans le fil de discussion. Il est devenu possible de demander à Slackbot d’effectuer une recherche sur le web, de lire un PDF, de construire un graphique natif à partir de données brutes, ou, en sélectionnant n’importe quel texte, de lui demander de l’expliquer en contexte. Le résultat ne disparaissait plus dans un outil séparé ou dans un fichier obscur ; il arrivait là où le travail était exécuté, prêt à être consulté et exploité par toute l’équipe.

C’était l’avantage pour tous les autres membres de l’équipe. La personne qui avait effectué le travail n’avait pas à le reformuler dans un livrable séparé. La conversation était le livrable.

24 juin : Slackbot apprend à vous connaître – vous, votre équipe et vos outils. Et il vous écoute.

Vous sortez d’une réunion. Une idée surgit. Vous n’avez pas les mains libres.

C’est là que Slackbot entre en jeu. Les Actions vocales vous facilitent la tâche. Ouvrez Slackbot sur votre téléphone et dites ce qui doit être fait : enregistrer l’appel, mettre à jour l’enregistrement, capturer l’idée avant qu’elle ne disparaisse. Slackbot connaît déjà votre contexte, vous n’avez donc pas à tout réexpliquer. Il vous suffit d’exprimer vos besoins à voix haute.



Cela fonctionne parce que Slackbot vous connaît déjà. Et plus vous l’utilisez, plus il en sait sur vous.

Et il n’attend pas qu’on le sollicite. Slackbot peut agir selon un calendrier, se déclencher quand un message arrive dans un canal, ou s’activer quand quelqu’un ajoute une réaction. C’est une forme d’IA très différente de celle qui n’intervient que lorsqu’on la mentionne.

L’IA qui connaît votre équipe, pas seulement vous

Avril et mai ont été consacrés aux fonctionnalités. Juin approfondit les capacités relatives au contexte. L’équipe a conçu cette version de Slackbot parce que nous voulons une IA capable de comprendre notre travail.

La plupart des IA ont désormais une mémoire. Mais il y a une différence entre une IA qui se souvient de ce que vous lui avez dit et une IA qui sait ce que sait votre entreprise. Certaines IA évaluent la situation quand vous le leur demandez. Slackbot, lui, observe les activités depuis le début. Toutes les autres IA apprennent ce que vous leur avez communiqué : votre fonction, vos préférences, le contexte que vous avez saisi dans un panneau de Préférences. Slackbot, lui, apprend ce que votre équipe a réellement effectué. La décision prise dans un canal le mois dernier. Le fil de discussion où se trouve la vraie réponse. Le contexte du contrat Salesforce issu de l’appel qui s’est tenu dans Slack. Vous n’avez pas eu à le briefer. Il était déjà là.

Plus vous travaillez dans Slack, plus Slackbot devient pertinent. Demandez-lui de rédiger un suivi sur un contrat que vous n’avez pas actualisé depuis six semaines : il connaît déjà les parties prenantes, les points de blocage et ce qui a été dit en dernier. Non pas parce que vous le lui avez indiqué. Mais parce que c’est là que le travail s’est passé. Ce contexte se renforce au fil du temps.

Cela ne s’arrête pas à vous

La Mémoire rend Slackbot plus performant à mesure que vous l’utilisez. Les Compétences servent ensuite à votre équipe.

Pensez à la dernière fois qu’un collègue a compris quelque chose qui vous aurait épargné une heure de travail, et que vous n’auriez jamais deviné ; à la façon idéale de se préparer à un appel de renouvellement de contrat ; à un prompt qui transforme une extraction de données en diagramme qu’un directeur peut comprendre en 30 secondes. Ce type de savoir se transmettait autrefois de bouche à oreille (et pas systématiquement). Avec Slackbot, il existe désormais un moyen de partager et d’exploiter ce que vos collègues ont déjà compris. Quand quelqu’un dans votre équipe crée une Compétence, tout le monde en profite.

Tous vos outils, une seule conversation

Le contexte n’est utile que s’il peut vous suivre. Avec MCP, c’est le cas. La plupart des équipes utilisent cinq applications ou plus. Avec MCP, Slackbot intègre toute votre pile technologique dans la conversation : Google, Atlassian, Box, Notion, DocuSign, et bien d’autres. Pas besoin de quitter la conversation pour obtenir une réponse. Pas besoin de réexpliquer le contexte. Slackbot va chercher l’information là où elle se trouve et vous la ramène là où la conversation se déroule.

C’est le fil conducteur général. La Mémoire rend Slackbot plus performant pour vous. Les Compétences étendent cet avantage à votre équipe. MCP intègre le reste de votre pile technologique dans la conversation. Chaque personne dispose d’une IA qui devient plus intelligente non seulement parce qu’elle l’utilise, mais aussi parce que tous les collaborateurs autour en font autant.



Et pour les collaborateurs qui n’ont jamais ouvert Slackbot parce qu’écrire un message était pour eux une contrainte de plus, vous pouvez désormais simplement exprimer vos besoins à voix haute.

Ouvrez Slackbot. Posez-lui la question : « Que sais-tu de moi ? »

C’est là que tout commence. Et ça ne fait que s’améliorer.