Points clés Les tâches qui exigeaient auparavant l’intervention d’experts s’effectuent désormais via une simple conversation : tableaux de bord instantanés, présentations finalisées, analyses habituellement produites par un analyste…désormais, tout le monde peut les réaliser dans Slack, il suffit de demander.

tableaux de bord instantanés, présentations finalisées, analyses habituellement produites par un analyste…désormais, tout le monde peut les réaliser dans Slack, il suffit de demander. Slackbot ne se contente pas de répondre, il construit : demandez un tableau de bord, un rapport, et Slackbot génère une Surface en direct, épinglée et connectée à de vraies données. Commentez un rapport. Triez et explorez un tableau de bord. Associez-le à une compétence et il se met à jour tout seul.

demandez un tableau de bord, un rapport, et Slackbot génère une Surface en direct, épinglée et connectée à de vraies données. Commentez un rapport. Triez et explorez un tableau de bord. Associez-le à une compétence et il se met à jour tout seul. La production de Slackbot est générée dans votre espace de travail : l’exécution de code, la création de diaporama et la génération d’image sont produites là où vous avez posé la question. Toute l’équipe peut les consulter, et la conversation s’articule autour du travail.

Nos fonctionnalités évoluent plusieurs fois par an. Ce que vous faites dans Slack aujourd’hui n’était pas possible il y a trois mois.

En avril, Slackbot a appris à agir. En mai, il a appris à voir. En juin, il a appris à vous connaître, vous et vos outils. Et il écoute.

En juillet, Slackbot fait avancer le travail, directement dans la conversation.

Davantage d'utilisateurs du quotidien peuvent devenir des experts de l'IA

Ceux qui savaient rédiger un prompt, connecter des outils, construire des flux de travail en ont tiré une vraie valeur dès le départ. Les autres, en revanche, ont ouvert un chatbot deux fois et l’ont vite oublié. Et dans la plupart des entreprises, il s’agit de la majorité des collaborateurs.

Le problème vient de la conception des outils d’IA. En effet, la plupart d’entre eux ont été conçus autour de documents et de portails. Vous les utilisez, puis vous rapatriez la production de ces outils dans l’espace de travail de votre équipe. Pourtant, c’est dans les conversations que les connaissances sont partagées. C’est là que les décisions se prennent, que le contexte se construit et que les équipes se coordonnent. Créer un outil d’IA ailleurs et demander aux utilisateurs de rapatrier manuellement sa production n’a pas de sens.

Les utilisateurs ayant d’emblée compris ce principe ont été avantagés dans la mesure où une exploitation efficace de l’IA demandait de l’expertise. Construire un flux de travail, connecter ses outils, déployer un tableau de bord était l’affaire des spécialistes. Slackbot, en revanche, propose une autre conception de l’IA. Une approche où une seule personne trouve la solution et où tout le monde en profite, grâce à des compétences partageables au sein de l’équipe. Une approche où le résultat est généré là où l’équipe travaille déjà. Une IA qui agit avant même que vous pensiez à le lui demander.

Un commercial demande une synthèse concurrentielle et reçoit une présentation finalisée. Un chef d’équipe demande un résumé client et obtient un tableau de bord en direct, épinglé dans le canal. Un nouveau collaborateur demande ce qui s’est passé sur un projet et reçoit un compte rendu complet basé sur plusieurs mois d’informations contextuelles. Tout cela sans ingénieur de prompts, sans analyste de données, sans ticket informatique. En juillet, cela change.

Le travail se passe ici, maintenant

La plupart des outils d’IA vous font quitter la conversation pour accomplir une tâche, puis vous demandent de réintégrer celle-ci dans la discussion. En juillet, cela change. La production de l’IA est générée au cœur du travail, guidée par votre contexte. Voici comment cela se traduit à travers quatre nouvelles fonctionnalités disponibles en juillet.

L’exécution de code fait tourner de vrais scripts Python dans un environnement sécurisé et vous remet le fichier directement. Slackbot écrit et exécute le code à votre place : vous n’avez pas à quitter Slack, à ouvrir un autre outil, à nettoyer les données vous-même, ni à savoir coder. Un commercial charge un fichier brut de suivi de pipeline et récupère un fichier propre, un graphique par étape et une liste des contrats à risque. Un membre de l’équipe marketing importe un grand jeu de données NPS remplies de verbatim client et obtient une analyse des thèmes classés par mot-clé. Un responsable financier envoie une feuille de calcul des effectifs truffée d’incohérences et récupère la version corrigée avec un résumé. Tout cela sans outil de Business Intelligence, sans autre onglet, sans ticket informatique.

Demandez à Slackbot un tableau de bord, un rapport, une étude comparative et il crée une Surface en direct, épinglée et connectée à de vraies données. Commentez un rapport. Triez et explorez un tableau de bord. Votez sur un sondage. Réagissez à tous ces documents, là où ils sont. Associez-la à une compétence et elle met les données à jour toute seule. Toute l’équipe travaille dessus, ensemble, dans le canal.

Interrompre l’animation Animation de lecture

Avec la création de diaporama, la présentation qui prenait autrefois une après-midi entière et mobilisait un designer est désormais générée là où le brief a été effectué. Une compétence de design intégrée applique structure et charte visuelle automatiquement, si bien que la première version est déjà présentable en l’état. Partagez vos sources, ajoutez un modèle, et dites à Slackbot ce que vous présentez et à qui. Il puise dans vos modèles et vous livre un fichier PowerPoint ou Google Slides prêt à partager. Et les fonctionnalités de génération d’image permettent de maquetter et visualiser bien plus facilement ce qui nécessitait auparavant une demande créative, un brief design ou un abonnement séparé.

Interrompre l’animation Animation de lecture

Voyez par vous-même

La présentation qui prenait autrefois une après-midi entière se crée désormais en une seule demande. Partagez vos sources, ajoutez un modèle, et indiquez à Slackbot ce que vous présentez et à qui. Découvrez ce que vous obtenez.

Nouveautés du 29 juillet

Surfaces : des objets épinglés en direct, connectés à des données réelles. Rapports, tableaux de bord, sondages, calculateurs, et bien plus. Commentez-les, associez-les à une compétence, et ils se mettent à jour d’eux-mêmes.

des objets épinglés en direct, connectés à des données réelles. Rapports, tableaux de bord, sondages, calculateurs, et bien plus. Commentez-les, associez-les à une compétence, et ils se mettent à jour d’eux-mêmes. Exécution de code : répondez aux questions qui nécessitent de vrais calculs, pas des approximations. Slackbot exécute du code Python dans un environnement sécurisé et vous remet le fichier.

répondez aux questions qui nécessitent de vrais calculs, pas des approximations. Slackbot exécute du code Python dans un environnement sécurisé et vous remet le fichier. Création de diaporama : la présentation qui prenait autrefois une après-midi entière est créée en une seule conversation. Slackbot la génère directement dans Slack.

la présentation qui prenait autrefois une après-midi entière est créée en une seule conversation. Slackbot la génère directement dans Slack. Génération d’image : décrivez ce dont vous avez besoin et obtenez l’image. Sans changer d’onglet, sans outil séparé.

décrivez ce dont vous avez besoin et obtenez l’image. Sans changer d’onglet, sans outil séparé. Vue détaillée des compétences : une description claire de ce que fait chaque compétence, qui l’a créée, et un prompt suggéré pour l’essayer tout de suite.

Disponibilité des fonctionnalités avancées

Ces fonctionnalités de juillet marquent une avancée majeure. Il s’agit des premières fonctionnalités avancées de Slackbot : des capacités qui font plus et nécessitent davantage de puissance de calcul. Les fonctionnalités avancées continueront d’apparaître partout où Slackbot est présent.

Note sur la disponibilité : au lancement, les fonctionnalités avancées sont sans limites pour les clients Enterprise+. À terme, nous pourrions introduire des limites compte tenu de leurs coûts de calcul plus élevés, mais nous préviendrons les clients par écrit 30 jours avant que cela ne prenne effet. L’utilisation standard de la messagerie Slackbot en dehors de ces nouvelles fonctionnalités avancées reste illimitée pour les clients Enterprise+.

Pour en savoir plus sur la disponibilité de Slackbot, consultez notre centre d’aide.