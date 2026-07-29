Principais destaques O trabalho que antes exigia um especialista agora é só uma conversa: painéis instantâneos, apresentações prontas e análises que normalmente precisariam de um analista. Antes, era preciso ser um usuário avançado para chegar lá. Agora qualquer pessoa consegue fazer isso no Slack: é só pedir.

painéis instantâneos, apresentações prontas e análises que normalmente precisariam de um analista. Antes, era preciso ser um usuário avançado para chegar lá. Agora qualquer pessoa consegue fazer isso no Slack: é só pedir. Não só responde, mas também cria: peça um painel ou um relatório, e o Slackbot cria uma Visualização dinâmica: ao vivo, fixada e conectada a dados reais. Comente em um relatório. Ordene e explore um painel. Combine-a com uma habilidade e ela se atualiza sozinha.

peça um painel ou um relatório, e o Slackbot cria uma Visualização dinâmica: ao vivo, fixada e conectada a dados reais. Comente em um relatório. Ordene e explore um painel. Combine-a com uma habilidade e ela se atualiza sozinha. O resultado fica onde o trabalho acontece: Execução de código, Criação de slides e Geração de imagens ficam exatamente onde você pediu. Toda a equipe pode ver, e a conversa acontece junto com o trabalho.

A cada poucos meses, algo muda. O que você faz no Slack hoje não era possível há três meses.

Em abril, o Slackbot aprendeu a agir. Em maio, aprendeu a enxergar. Em junho, aprendeu sobre você e seus sistemas. E ele escuta.

Em julho, o Slackbot faz o trabalho avançar, na conversa.

Mais pessoas comuns podem se tornar usuários avançados de IA.

Quem sabia como escrever um prompt, conectar ferramentas e criar fluxos de trabalho obteve valor de verdade. Todos os outros ficaram com um chatbot que abriram duas vezes e esqueceram. Na maioria das organizações, essa é a maior parte da força de trabalho.

É um problema de design. A maioria das IAs foi criada em torno de documentos e portais. Você vai até lá, faz alguma coisa e traz o resultado de volta para onde sua equipe trabalha. Mas a conversa é onde o conhecimento realmente está. É onde as decisões são tomadas, o contexto é construído e o alinhamento acontece. Criar uma IA em outro lugar e pedir às pessoas que tragam os resultados de volta não é para onde o trabalho está caminhando.

Quem descobriu o caminho levou vantagem, porque fazer a IA realizar ações úteis exigia expertise. Criar um fluxo de trabalho, conectar suas ferramentas, montar um painel do zero — isso é território de especialista. A resposta do Slackbot é um tipo diferente de IA. Um em que uma pessoa descobre algo e todos se beneficiam, por meio de habilidades que podem ser compartilhadas com a equipe. Um em que o resultado fica onde a equipe já trabalha. Um que age antes mesmo de você pensar em pedir.

Um representante de vendas pede um briefing competitivo e recebe uma apresentação pronta. Um líder de equipe pede um resumo de clientes e recebe um painel ao vivo fixado no canal. Um novo contratado pergunta o que aconteceu em um projeto e recebe um briefing completo com meses de contexto. Nada disso exigiu um engenheiro de prompt, um analista de dados ou um chamado de TI. Julho é quando isso muda.

O trabalho acontece aqui agora

A maioria das IAs tira você da conversa para fazer algo e depois pede que você traga o resultado de volta. Julho inverte isso. O resultado fica onde o trabalho já acontece, com seu contexto como guia. Veja como isso funciona em quatro recursos que chegam em julho.

A Execução de código roda Python de verdade em um sandbox seguro e entrega o arquivo para você. O Slackbot escreve e executa o código, então você não precisa sair, abrir outra ferramenta, limpar os dados você mesmo ou saber programar. Um representante de vendas faz upload de um rastreador de pipeline bagunçado e recebe de volta um arquivo limpo, um gráfico por etapa e uma lista de negócios em risco. Um profissional de marketing joga um conjunto de dados maior cheio de texto literal de NPS e recebe um ranking de temas detalhado por palavra-chave. Um líder de finanças envia uma planilha de funcionários cheia de inconsistências e recebe de volta a versão corrigida com um resumo. Nada disso exigiu uma ferramenta de BI, uma guia separada ou um chamado de TI.

Peça ao Slackbot um painel, um relatório ou uma comparação, e ele cria uma Visualização dinâmica: ao vivo, fixada e conectada a dados reais. Comente em um relatório. Ordene e explore um painel. Vote em uma enquete. Comente em qualquer um deles, bem onde ele está. Combine-a com uma habilidade, e ela atualiza os dados por conta própria. Toda a equipe trabalha com base nela, em conjunto, no canal.

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A Criação de slides significa que a apresentação que costumava tomar uma tarde inteira e exigia um designer agora fica onde o briefing foi dado. Uma habilidade integrada de Design de apresentação aplica estrutura e diretrizes visuais automaticamente. Assim, o primeiro rascunho já está apresentável. Compartilhe seu material de referência, adicione um modelo e diga ao Slackbot o que você vai apresentar e para quem. Ele se baseia em seus modelos e entrega um PowerPoint ou Google Slides pronto para compartilhar. E os recursos de Geração de imagens tornam mais fácil criar modelos e visualizar o que antes exigia uma solicitação ao design, um briefing criativo ou uma assinatura separada.

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Veja você mesmo

A apresentação que antes levava uma tarde inteira agora fica pronta com um único pedido. Compartilhe seu material de referência, adicione um modelo e diga ao Slackbot o que você vai apresentar e para quem. Veja o que volta.

O que foi lançado em 29 de julho

Visualizações dinâmicas: objetos fixados e ao vivo, conectados a dados reais. Relatórios, painéis, enquetes, calculadoras e muito mais. Comente nelas, combine-as com uma habilidade e elas se atualizam sozinhas.

objetos fixados e ao vivo, conectados a dados reais. Relatórios, painéis, enquetes, calculadoras e muito mais. Comente nelas, combine-as com uma habilidade e elas se atualizam sozinhas. Execução de código: responda a perguntas que precisam de computação real, e não de um chute. O Slackbot executa Python de verdade em um sandbox seguro e entrega o arquivo para você.

responda a perguntas que precisam de computação real, e não de um chute. O Slackbot executa Python de verdade em um sandbox seguro e entrega o arquivo para você. Criação de slides: a apresentação que antes levava uma tarde inteira fica pronta com uma única conversa. O Slackbot monta tudo, direto no Slack.

a apresentação que antes levava uma tarde inteira fica pronta com uma única conversa. O Slackbot monta tudo, direto no Slack. Geração de imagens: descreva o que você precisa e receba a imagem. Sem alternar entre guias, sem usar uma ferramenta separada.

descreva o que você precisa e receba a imagem. Sem alternar entre guias, sem usar uma ferramenta separada. Visualização detalhada de habilidades: uma descrição clara do que cada habilidade faz, quem a criou e um prompt sugerido para experimentar na hora.

Disponibilidade dos recursos avançados

Esses recursos de julho são um grande avanço. Eles fazem parte do primeiro conjunto do que chamamos de “Recursos avançados” do Slackbot: capacidades que fazem mais e exigem mais processamento para funcionar. Os Recursos avançados continuarão aparecendo em todos os lugares onde o Slackbot estiver.

Uma nota rápida sobre disponibilidade: não há limites para os Recursos avançados no lançamento para clientes Enterprise+. No futuro, poderemos implementar limites devido aos custos de processamento mais elevados, mas avisaremos os clientes 30 dias antes de isso acontecer. O uso padrão de mensagens do Slackbot fora desses novos Recursos avançados continua ilimitado para clientes Enterprise+.

Para saber mais sobre a disponibilidade do Slackbot, confira nossa Central de Ajuda.