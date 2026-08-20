核心要点 过去 需要专家才能完成的工作，现在一次对话就能搞定： 控制中心即时生成，演示文稿直接做好，分析报告也不用专门去找分析师了。以前，这些工作只能交给经验丰富的专业人士。而现在，通过 Slack，人人都能做到，只需提出具体需求即可。

控制中心即时生成，演示文稿直接做好，分析报告也不用专门去找分析师了。以前，这些工作只能交给经验丰富的专业人士。而现在，通过 Slack，人人都能做到，只需提出具体需求即可。 不是提供答案，而是直接帮你做出来： 告诉 Slackbot 你想要控制中心或报告，它会建立一个互动视图，这个视图实时更新、钉选在频道中，并且接入真实数据。你可以对报告发表评论，或者在控制中心中排序和深入查看指标。搭配技能使用，它还能自动更新。

告诉 Slackbot 你想要控制中心或报告，它会建立一个互动视图，这个视图实时更新、钉选在频道中，并且接入真实数据。你可以对报告发表评论，或者在控制中心中排序和深入查看指标。搭配技能使用，它还能自动更新。 在工作的平台利用 AI 的产出：内置代码执行、幻灯片生成和图像生成功能，随问随出。整个团队都能看到，高效协作不废话。

每几个月，Slack 就会迎来能力跃迁。你如今在 Slack 中实现的操作，三个月前还无法做到。

四月，Slackbot 掌握了执行操作的能力；五月，它拥有了数据可视化能力；六月，它学会了读懂你以及你的系统，同时新增语音交互能力。

七月，Slackbot 可以与你流畅对话，帮你高效推进工作。

更多普通用户也能成为玩转 AI 的高手。

懂得编写提示词、懂得接入工具、懂得建立工作流程的人，确实通过 AI 受益匪浅。但其他人获得的不过是一个打开两次就再也没碰过的聊天机器人。在大多数企业中，这才是员工的普遍现状。

主要问题在于设计。大多数 AI 都是围绕文档和门户网站构建的。你需要前往相应的 AI 平台，操作一番后，再把成果搬运回团队实际协作的地方。但有用的信息藏于对话之中。无论是制定决策、收集背景信息，还是达成共识，都离不开对话。把 AI 建在别处，再让人费力地把成果搬运过来，并非我们想要的工作模式。

摸透门道的人拥有明显优势，因为让 AI 真正发挥作用需要专业积累。建立工作流程、接入各种工具、搭建控制中心，所有这些都要专家才能完成。而 Slackbot 另辟蹊径，提供了一种不同的 AI 玩法：在团队中共享技能，实现一人所得，全员所享。在团队当前工作的平台，充分利用 AI 的产出。甚至等不到你开口，AI 就会主动帮你完成工作。

销售代表请求竞品简报，就能得到一份精心制作的演示文稿。团队主管请求客户摘要，就能获得一个钉选在频道中的实时控制中心。新员工询问某个项目的来龙去脉，就能收获一份涵盖数月背景信息的完整简报。这些都不需要提示词工程师、数据分析师，也不需要提交 IT 工单。七月，你就能切实地感受到这种变化。

原地工作，无需离开

大多数 AI 会让你离开当前对话，去别处完成后，再把成果搬运回来。七月，你便不用再这么麻烦了。你可以直接在工作的平台，让 Slackbot 基于你的上下文，生成所需的内容。下文介绍了七月上线的四项功能。

代码执行功能可在安全的沙盒中运行真实的 Python 代码，并将文件直接交到你手中。Slackbot 负责编写和运行代码，你不必离开当前界面、打开其他工具、清洗数据，也不需要懂编程。销售代表上传一份杂乱的销售管道跟踪表，就能得到一份整洁的文件、一张按阶段划分的图表，以及一份高风险交易清单。营销人员导入一个包含大量 NPS 文本反馈的大型数据集，就能获得一份按关键字细分的主题分类汇总。财务主管发送一张错误百出的人员编制表，就能获得更正后的版本和一份摘要。这些都不需要使用 BI 工具，也不必打开其他标签页，更不用提交 IT 工单。

让 Slackbot 搭建控制中心、创建报告或生成对比分析，它会建立一个互动视图，这个视图实时更新、钉选在频道中，并且接入真实数据。你可以对报告发表评论、在控制中心中排序和深入查看指标，或者参与投票，无需离开当前的平台。配合技能使用，它还能自动更新数据。整个团队在特定频道中高效协作，共同推进工作。

暂停动画 播放动画

幻灯片生成功能可让你原地获得简报，不用再像过去那样，花费一下午的时间、还要设计人员参与才能做好。内置的幻灯片设计技能会自动应用结构框架，遵循视觉规范，初稿一出炉就能直接用。你只需提供素材，导入模板，然后告诉 Slackbot 演讲主题和受众对象。它会从模板中提取内容，为你生成可分享的 PPT 或 Google 幻灯片。图像生成功能可让你更轻松地生成样稿和可视化效果，不必再像之前一样，提出设计需求、撰写创意简报或订阅其他服务。

暂停动画 播放动画

亲眼见证

过去要花一下午的时间才能做好的演示文稿，现在只是一个指令的事。提供素材，导入模板，然后告诉 Slackbot 演讲主题和受众对象，看看它会为你带来什么惊喜。

7 月 29 日上线的功能

互动视图： 实时更新、钉选在频道中的对象，接入真实数据。报告、控制中心、投票、计算器等等，统统都能为你生成。可以发表评论，搭配技能使用，还能自动更新。

实时更新、钉选在频道中的对象，接入真实数据。报告、控制中心、投票、计算器等等，统统都能为你生成。可以发表评论，搭配技能使用，还能自动更新。 代码执行： 回答需要真实计算的问题，不是猜测。Slackbot 在安全的沙盒中运行实际的 Python 代码，并把文件交到你手中。

回答需要真实计算的问题，不是猜测。Slackbot 在安全的沙盒中运行实际的 Python 代码，并把文件交到你手中。 幻灯片生成： 过去要花一下午的时间才能做好的演示文稿，现在一次对话就能完成。Slackbot 直接在 Slack 中帮你做好。

过去要花一下午的时间才能做好的演示文稿，现在一次对话就能完成。Slackbot 直接在 Slack 中帮你做好。 图像生成： 描述你的具体需求，即可获得图像。无需切换标签页，也不用打开其他工具。

描述你的具体需求，即可获得图像。无需切换标签页，也不用打开其他工具。 技能详情视图：清晰说明每项技能的用途、开发者信息，以及可直接试用的建议提示词。

高级功能可用性

七月上线的这些功能是一次巨大的进步。它们是 Slackbot 的首批高级功能，能力更强，但也需要更多算力来运行。未来，我们将随着 Slackbot 的扩展，推出更多高级功能。

关于功能可用性的简要说明：上线初期，Enterprise+ 客户可以随意使用高级功能，不受任何限制。未来，考虑到这些功能的算力成本较高，我们可能会引入使用限制，但会提前 30 天通知客户。Enterprise+ 客户在这些全新高级功能之外的 Slackbot 标准消息使用仍不受限制。

如需了解有关 Slackbot 可用性的更多信息，请访问我们的帮助中心。