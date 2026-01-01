Slack 新功能上线：盛夏酷暑，拒绝频繁切换

夏日总能让人分清什么才是真正重要的事。你更想出门享受阳光，而非反复切换各类应用，耗费大量时间处理工作。

这个六月，我们对 Slack 的每一个层面都进行了升级。Slackbot 能够记住你、连接你的整个工具栈、用你熟悉的方式沟通，并将你的数据转化为直观可见的内容。私信和侧栏的导航也变得更加便捷。同时，平台进一步开放，团队日常使用的各类应用可直接嵌入对话窗口——不只是发送通知，而是真正在这里完成工作。

核心理念是什么？减少切换、减少搜索。不用每天早上都从零开始重新交代背景信息。

以下是本月的全部更新内容。

Slack 连接你的整个工具栈

在应用间来回切换带来的烦恼即将大幅减少。这个月，Slack 成为你所有工具真正互联互通的地方，而不只是接收通知的地方。

Slackbot MCP 客户端利用模型上下文协议 (MCP)，将你的 AI 助理与团队日常使用的工具连接起来——包括 Google、Atlassian、Box、Notion、DocuSign 等。现在，一次对话就能调用你整个工具栈中的信息。你无需离开 Slack 就能获得答案。Slackbot 会直达业务数据所在之处。

不只是 Slackbot 主动调取外部工具。通过合作伙伴 MCP 应用，团队喜爱的工具现在也能直接进入 Slack。Box、Figma、DocuSign、Linear 等应用不再只是发一条通知就了事，它们可以在对话中直接呈现实时数据、交互式表单、仪表板和操作面板。签署文件、更新工单、查看设计稿，全程无需离开 Slack。

Slackbot 了解你，让你专注于工作

AI 助理普遍存在短期记忆的问题。你介绍了自己的职责、团队和偏好，但下一次对话又得从头再来。现在这个问题得到了解决。

Slackbot 记忆功能让 Slackbot 真正了解你的工作，不只是你告诉它的内容，而是实际的工作轨迹：你加入的频道、团队做出的决策、相关项目的背景。第一周它记住你的名字，第八周它就能了解你的利益相关方、你的沟通风格，以及你定义的“紧急事项”标准。用得越久，它就越好用，无需手动训练。

无论你以何种方式工作，Slackbot 都在不断变得更易上手：

语音操作 ：如果你曾经因为觉得打字太麻烦而从未打开过 Slackbot，现在直接说出需求就行了。

：如果你曾经因为觉得打字太麻烦而从未打开过 Slackbot，现在直接说出需求就行了。 原生图表：Slackbot 现在可以直接在对话中将原始数据转化为可视化图表。无需数据透视表，无需第三方工具。提出问题，即刻获得洞察信息——决策环节一步到位。

更适合每个人的工作区

Slackbot 的升级备受关注，但本月的更新也改进了所有人日常频繁使用的基础功能。

群聊命名功能终于上线了！群聊自 2015 年推出以来一直没有名称，整整十一年都是只显示“你、Sarah、Mike 和其他 3 人”。现在只需将鼠标悬停在上方，点击铅笔图标，即可为群聊添加名称或表情，再也不用担心把消息发错群了。

侧栏筛选让你无需上下滚动即可快速找到所需内容。只需输入关键词，即可实时筛选侧栏。支持模糊匹配和按最近使用排序，并能识别群聊——这些适用于“主页”和“私信”标签页。无匹配的结果时则自动跳转至搜索。

想要体验全部新功能吗？

查看我们的创新功能专页，了解往期发布内容。

请注意，根据功能推出时间表、你的 Slack 许可套餐类型或额外的许可要求，部分功能可能无法立即在你的工作区中提供。如需了解更多功能提供信息，请联系你的工作区管理员，确认相关许可套餐。

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