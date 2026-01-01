Slack 新功能发布：多项功能蓄势待发

四月雨生五月花——今年四月，Slack 团队为你降下一场“甘霖”，让新功能助力你的生产效率全年如花绽放。
工作从未如此复杂。你在四处追索答案，穿梭于不同工具之间，应对各方需求，还要努力掌控全局，不错失任何信息。应用层出不穷，标签页层层堆积。上下文切换永无休止。
今年四月，我们发布了一些更新功能，帮助改变这一现状。Slackbot 不再只是回答问题，它还能采取行动、运行自动化流程、为你起草电子邮件、安排会议，全程无需离开 Slack。而全新的“活动”标签，让你能够一站式查看所有需要你关注的事项。
Slackbot 亲力亲为：操作、自动化与上下文感知
本月最重大的变化，是 Slackbot 从一位智能助手成长为真正的 AI 队友。它不仅会回答问题，更能实际完成工作。而且，Slackbot 不只会做事，它还知道该做哪些事、何时去做，并拥有正确的上下文把事做对。你无需重复叮嘱，无需提醒它你之前在忙什么，也不用来来回回重复，由 Slackbot 全权接手。而你，终于可以停下来，闻一闻花香。
一次构建，随时运行：Slackbot 技能
本月，我们推出了 Slackbot 技能，这是一种将团队最佳工作流程转化为可重复、可共享、即用即执行的全新方式。借助技能，无需每次向 Slackbot 重新解释同样的任务，只需编写一次，即可在需要时反复使用，从会议准备、销售管道审核，到目标设定等，它无所不能。
你可以从不断扩充的预构建技能库入手，其中的技能专为团队日常工作而设计；也可以建立自己的技能，并在团队内分享。Slackbot 拥有 Slack、Salesforce、已关联应用和日历中的完整上下文，因此这些不是泛泛的模板，而是能够理解你的工作、每次都能一致执行的工作流程。
- 每日优先事项——每天早晨，Slackbot 会审阅你的 Slack 活动、日历和 Salesforce 数据，为你呈上一份优先级行动计划。无需再纠结从何开始。
- 会议准备——开会之前，Slackbot 会从你的日历中提取背景信息，并在 Slack 中搜索相关对话、文件和决策，让你从容就位。
- 研究汇总——将一个主题、一个频道或一组文件交给 Slackbot，它会提取出全部的关键中心要点、模式和缺口，在几秒钟内，把零散的信息转化为清晰、结构化的简报。
- 事故管理——当问题出现时，Slackbot 会读取事故频道的历史记录，自动生成一份结构化的复盘报告，包含时间线、根本原因和行动项目。
- 每周更新——Slackbot 会回顾你一周内在 Slack 和日历中的足迹，生成一份清晰、可分享的状态更新。你的领导会以为你一直在默默记笔记。
- 项目启动——放入一份简报或一个参考频道，Slackbot 便会搭建出一个配置完整的项目：频道、画板、里程碑追踪器，以及推荐的自动化流程。数分钟内从无到有，井然有序。
未来几周，这项功能将陆续面向企业增强 V2、企业增强 V1（AI 附加组件）、Enterprise+ V2、企业优选（AI 附加组件）和 Enterprise Grid（AI 附加组件）套餐中的工作区推出。
Slackbot 定时任务
Slackbot 的能力还不止于此，它甚至无需等你开口，便会主动采取行动。你现在可以直接通过 Slackbot 安排重复性任务和自动化流程。每周摘要、定期检查，但凡需要重复操作的事项，都能自动、准时执行，无需你任何提醒。
未来几周，这项功能将陆续面向企业增强 V2、企业增强 V1（AI 附加组件）、Enterprise+ V2、企业优选（AI 附加组件）和 Enterprise Grid（AI 附加组件）套餐中的工作区推出。
Slackbot Slack 操作
需要发送私信、创建频道或邀请同事？Slackbot 现在可以代表你在 Slack 内部直接采取行动，创建频道、发送消息、邀请成员，甚至启动工作流程。你只需描述需求，然后继续手头的事项，Slackbot 会帮你完成闭环。
未来几周，这项功能将陆续面向企业增强 V2、企业增强 V1（AI 附加组件）、Enterprise+ V2、企业优选（AI 附加组件）和 Enterprise Grid（AI 附加组件）套餐中的工作区推出。
减少离开 Slack 的次数：Slackbot 电子邮件和日历操作
Slackbot 的功能已延伸至 Slack 之外。你可以让 Slackbot 起草电子邮件或安排日历事件，它会直接在 Google 或 Microsoft Office 中处理，无需你切换标签页。撰写跟进邮件、预留时间、确认会议。全程不用离开 Slack。
这项功能现已面向 Enterprise+ V2、企业优选（AI 附加组件）和 Enterprise Grid（AI 附加组件）套餐中的 Google Workspace 和 Microsoft 365 推出。
Slackbot Slack 内上下文感知功能
这一功能，让上述所有功能如虎添翼：Slackbot 现在能够识别你在 Slack 中打开的内容（无论是 Salesforce 记录、列表，还是频道），然后自动调用相应上下文，做出贴合场景的回应。无需从头再来，也不必反复解释你当前的工作进展，Slackbot 已实时同步，随时准备投入工作。未来几周，这项功能将陆续面向企业增强 V2、企业增强 V1（AI 附加组件）、Enterprise+ V2、企业优选（AI 附加组件）和 Enterprise Grid（AI 附加组件）套餐中的工作区推出。
此外，还有几项针对这位终极 AI 队友的优化调整：
- Slackbot 移动端升级：真正的工作不是非得坐在桌前才能进行；现在，Slackbot 也不会受限于桌面了。导航更顺畅、近期对话回溯更便捷、一键分享 Slackbot 的回复，让移动办公的每一步都更加行云流水。
这一升级现已面向企业增强 V2、企业增强 V1（AI 附加组件）、Enterprise+ V2、企业优选（AI 附加组件）和 Enterprise Grid（AI 附加组件）套餐中的工作区推出。
- Slackbot PDF 阅读器：无论文件大小、格式如何，都能从中提取你需要的答案。现在，Slackbot 已能处理庞大而复杂的 PDF 文件，包括图像密集型文档、中日韩语言文件以及表格，同时还能将你需要的答案、摘要与背景信息一并奉上。
未来几周，这项功能将陆续面向企业增强 V2、企业增强 V1（AI 附加组件）、Enterprise+ V2、企业优选（AI 附加组件）和 Enterprise Grid（AI 附加组件）套餐中的工作区推出。
- 全新设计的思考步骤：现在，Slackbot 的推理过程一览无余。全新的实时时间线可带你逐帧回溯 Slackbot 得出答案的每一步，该时间线可展开、全透明，让你始终清楚它的发现，以及背后的原因。
未来几周，这项功能将陆续面向企业增强 V2、企业增强 V1（AI 附加组件）、Enterprise+ V2、企业优选（AI 附加组件）和 Enterprise Grid（AI 附加组件）套餐中的工作区推出。
- 输入框焕新：向 Slackbot 提问这件事变得前所未有的清爽。经过重新设计的输入框去掉了繁杂元素，只把核心功能摆在眼前，让你与答案之间再无阻碍。未来几周，这项功能将陆续面向企业增强 V2、企业增强 V1（AI 附加组件）、Enterprise+ V2、企业优选（AI 附加组件）和 Enterprise Grid（AI 附加组件）套餐中的工作区推出。
更智能的工作流程与更开放的平台
工作流程构建器中的“生成 AI 回复”步骤
AI 如今已以原生方式融入你在 Slack 中构建的每一个工作流程。在任何自动化流程中添加一个全新的“生成 AI 回复”步骤，编写提示词，告诉它从哪些知识来源（频道、画板、列表）获取信息，然后让大型语言模型 (LLM) 代劳。总结消息列、翻译消息、起草回复。你的工作流程已然脱胎换骨。这项功能将于 4 月 21 日至 30 日陆续面向企业增强 v2 和 Enterprise+ 套餐中的工作区推出。
Slack 代理开发人员工具包
为 Slack 构建 AI 代理，从未如此迅捷。一系列全新的开发人员工具（包括一条
slack create agent 命令、增强的 Bolt 框架支持，以及接入自选 LLM 的灵活性），让开发人员只需几分钟就能从零开始，打造出一个生产就绪的代理。两个开源示例应用（入门代理和支持代理）为团队提供了先发优势，并且支持 Claude SDK、OpenAI SDK 和 Pydantic AI。全面升级的文档体验和全新的代理快速入门指南，让这项功能更加完善。
现已推出
要事尽览
待办事项归于一处：全新“活动”标签
提及、消息列、私信、频道通知，所有这些内容转瞬之间便能堆积如山。全新的“活动”标签将它们全部汇集到一个整齐有序的视图中，让你一目了然地看清哪些正在进行、哪些需要你格外关注。筛选出真正重要的事项，清除掉无关紧要的事项，最终，一切尽在掌握。
这项功能将于 4 月 21 日至 30 日陆续面向专业套餐、企业增强套餐和 Enterprise 套餐中的工作区推出。
四月更新，就此收官！请前往我们的新功能页面，查看此前发布的更新内容。
路线图抢先预览：Slackbot 即将解锁的新功能
三月，我们分享了 Slackbot 的未来愿景，展示了这位最强 AI 队友如何以令人振奋的方式助你轻松完成工作。除了本月已发布的上述功能外，以下是我们今年针对 Slackbot 计划推出的前 30 项功能中，其余即将陆续上线的增强功能：
- 将于 2026 年 5 月及 6 月起陆续全面推出
- 通过 Slackbot 建立和更新 Salesforce 记录——用户可以直接在 Slackbot 对话中建立和更新 Salesforce 记录，无需离开 Slack。
- 利用 Slackbot MCP 客户端跨应用执行操作——Slackbot 能够借助模型上下文协议 (MCP) 跨第三方应用执行操作。
- 面向免费套餐团队和专业套餐团队的 Slackbot 尝鲜配额——引入按量采样机制，让使用免费套餐和专业套餐的团队也能体验 Slackbot 的 AI 功能（功能持续上线中）。
- 事件触发的自动化操作——当 Slack 或已关联应用中发生特定事件时，自动运行 Slackbot 操作。
- 文档、表格与幻灯片生成——让用户直接通过 Slackbot 生成文档、电子表格和演示文稿。
- 语音指令——用户能够以语音输入的方式与 Slackbot 互动，无需打字。
- 网页搜索——Slackbot 能够搜索网页并在对话中返回实时信息。
- 深度研究——整合来自多个来源的信息，让 Slackbot 对一个主题进行综合性的多步骤研究。
- 嵌入式 AI 转接——在对话中，Slackbot 与其他 AI 代理或人工客服之间实现无缝转接。
- 原生图表——让 Slackbot 直接在 Slack 中生成并展示数据可视化效果，例如图表与图形。
- 记忆能力——Slackbot 能够在多次对话中记住上下文和偏好，历久不忘。
- AI 解释联动 Slackbot——用户可以将 AI 生成的解释链接到 Slackbot 消息列中，以便进行更深入的后续追问。
- 文件摘要联动 Slackbot——将文件摘要结果关联到 Slackbot 对话，以便进一步探索和问答。
- 将于第三季度和第四季度全面推出
- Slackbot 桌面版——为桌面应用带来专属的 Slackbot 体验，实现更丰富、更便捷的 AI 交互。
- 会议智能——提供 AI 驱动的会议见解、摘要与行动项目。
- 图像生成——Slackbot 能够在对话中直接根据文本提示词创建图像。
- 多代理协同配合——Slackbot 能够协调多个 AI 代理协同工作，合力完成复杂任务。
- Slackbot 自定义编辑器——用户或管理员可以自定义 Slackbot 生成的回复及其格式。
请注意，根据功能推出时间表、你的 Slack 许可套餐类型或额外的许可要求，部分功能可能无法立即在你的工作区中提供。如需了解更多功能提供信息，请联系你的工作区管理员，确认相关许可套餐。
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