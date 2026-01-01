Slack 新功能发布：多项功能蓄势待发

四月雨生五月花——今年四月，Slack 团队为你降下一场“甘霖”，让新功能助力你的生产效率全年如花绽放。

工作从未如此复杂。你在四处追索答案，穿梭于不同工具之间，应对各方需求，还要努力掌控全局，不错失任何信息。应用层出不穷，标签页层层堆积。上下文切换永无休止。

今年四月，我们发布了一些更新功能，帮助改变这一现状。Slackbot 不再只是回答问题，它还能采取行动、运行自动化流程、为你起草电子邮件、安排会议，全程无需离开 Slack。而全新的“活动”标签，让你能够一站式查看所有需要你关注的事项。

Slackbot 亲力亲为：操作、自动化与上下文感知

本月最重大的变化，是 Slackbot 从一位智能助手成长为真正的 AI 队友。它不仅会回答问题，更能实际完成工作。而且，Slackbot 不只会做事，它还知道该做哪些事、何时去做，并拥有正确的上下文把事做对。你无需重复叮嘱，无需提醒它你之前在忙什么，也不用来来回回重复，由 Slackbot 全权接手。而你，终于可以停下来，闻一闻花香。

一次构建，随时运行：Slackbot 技能

本月，我们推出了 Slackbot 技能，这是一种将团队最佳工作流程转化为可重复、可共享、即用即执行的全新方式。借助技能，无需每次向 Slackbot 重新解释同样的任务，只需编写一次，即可在需要时反复使用，从会议准备、销售管道审核，到目标设定等，它无所不能。

你可以从不断扩充的预构建技能库入手，其中的技能专为团队日常工作而设计；也可以建立自己的技能，并在团队内分享。Slackbot 拥有 Slack、Salesforce、已关联应用和日历中的完整上下文，因此这些不是泛泛的模板，而是能够理解你的工作、每次都能一致执行的工作流程。

每日优先事项 ——每天早晨，Slackbot 会审阅你的 Slack 活动、日历和 Salesforce 数据，为你呈上一份优先级行动计划。无需再纠结从何开始。

——每天早晨，Slackbot 会审阅你的 Slack 活动、日历和 Salesforce 数据，为你呈上一份优先级行动计划。无需再纠结从何开始。 会议准备 ——开会之前，Slackbot 会从你的日历中提取背景信息，并在 Slack 中搜索相关对话、文件和决策，让你从容就位。

——开会之前，Slackbot 会从你的日历中提取背景信息，并在 Slack 中搜索相关对话、文件和决策，让你从容就位。 研究汇总 ——将一个主题、一个频道或一组文件交给 Slackbot，它会提取出全部的关键中心要点、模式和缺口，在几秒钟内，把零散的信息转化为清晰、结构化的简报。

——将一个主题、一个频道或一组文件交给 Slackbot，它会提取出全部的关键中心要点、模式和缺口，在几秒钟内，把零散的信息转化为清晰、结构化的简报。 事故管理 ——当问题出现时，Slackbot 会读取事故频道的历史记录，自动生成一份结构化的复盘报告，包含时间线、根本原因和行动项目。

——当问题出现时，Slackbot 会读取事故频道的历史记录，自动生成一份结构化的复盘报告，包含时间线、根本原因和行动项目。 每周更新 ——Slackbot 会回顾你一周内在 Slack 和日历中的足迹，生成一份清晰、可分享的状态更新。你的领导会以为你一直在默默记笔记。

——Slackbot 会回顾你一周内在 Slack 和日历中的足迹，生成一份清晰、可分享的状态更新。你的领导会以为你一直在默默记笔记。 项目启动——放入一份简报或一个参考频道，Slackbot 便会搭建出一个配置完整的项目：频道、画板、里程碑追踪器，以及推荐的自动化流程。数分钟内从无到有，井然有序。

未来几周，这项功能将陆续面向企业增强 V2、企业增强 V1（AI 附加组件）、Enterprise+ V2、企业优选（AI 附加组件）和 Enterprise Grid（AI 附加组件）套餐中的工作区推出。

Slackbot 定时任务

Slackbot 的能力还不止于此，它甚至无需等你开口，便会主动采取行动。你现在可以直接通过 Slackbot 安排重复性任务和自动化流程。每周摘要、定期检查，但凡需要重复操作的事项，都能自动、准时执行，无需你任何提醒。

未来几周，这项功能将陆续面向企业增强 V2、企业增强 V1（AI 附加组件）、Enterprise+ V2、企业优选（AI 附加组件）和 Enterprise Grid（AI 附加组件）套餐中的工作区推出。

Slackbot Slack 操作

需要发送私信、创建频道或邀请同事？Slackbot 现在可以代表你在 Slack 内部直接采取行动，创建频道、发送消息、邀请成员，甚至启动工作流程。你只需描述需求，然后继续手头的事项，Slackbot 会帮你完成闭环。

未来几周，这项功能将陆续面向企业增强 V2、企业增强 V1（AI 附加组件）、Enterprise+ V2、企业优选（AI 附加组件）和 Enterprise Grid（AI 附加组件）套餐中的工作区推出。

减少离开 Slack 的次数：Slackbot 电子邮件和日历操作

Slackbot 的功能已延伸至 Slack 之外。你可以让 Slackbot 起草电子邮件或安排日历事件，它会直接在 Google 或 Microsoft Office 中处理，无需你切换标签页。撰写跟进邮件、预留时间、确认会议。全程不用离开 Slack。

这项功能现已面向 Enterprise+ V2、企业优选（AI 附加组件）和 Enterprise Grid（AI 附加组件）套餐中的 Google Workspace 和 Microsoft 365 推出。

Slackbot Slack 内上下文感知功能

这一功能，让上述所有功能如虎添翼：Slackbot 现在能够识别你在 Slack 中打开的内容（无论是 Salesforce 记录、列表，还是频道），然后自动调用相应上下文，做出贴合场景的回应。无需从头再来，也不必反复解释你当前的工作进展，Slackbot 已实时同步，随时准备投入工作。未来几周，这项功能将陆续面向企业增强 V2、企业增强 V1（AI 附加组件）、Enterprise+ V2、企业优选（AI 附加组件）和 Enterprise Grid（AI 附加组件）套餐中的工作区推出。

此外，还有几项针对这位终极 AI 队友的优化调整：

Slackbot 移动端升级： 真正的工作不是非得坐在桌前才能进行；现在，Slackbot 也不会受限于桌面了。导航更顺畅、近期对话回溯更便捷、一键分享 Slackbot 的回复，让移动办公的每一步都更加行云流水。

这一升级现已面向企业增强 V2、企业增强 V1（AI 附加组件）、Enterprise+ V2、企业优选（AI 附加组件）和 Enterprise Grid（AI 附加组件）套餐中的工作区推出。

真正的工作不是非得坐在桌前才能进行；现在，Slackbot 也不会受限于桌面了。导航更顺畅、近期对话回溯更便捷、一键分享 Slackbot 的回复，让移动办公的每一步都更加行云流水。 这一升级现已面向企业增强 V2、企业增强 V1（AI 附加组件）、Enterprise+ V2、企业优选（AI 附加组件）和 Enterprise Grid（AI 附加组件）套餐中的工作区推出。 Slackbot PDF 阅读器： 无论文件大小、格式如何，都能从中提取你需要的答案。现在，Slackbot 已能处理庞大而复杂的 PDF 文件，包括图像密集型文档、中日韩语言文件以及表格，同时还能将你需要的答案、摘要与背景信息一并奉上。

未来几周，这项功能将陆续面向企业增强 V2、企业增强 V1（AI 附加组件）、Enterprise+ V2、企业优选（AI 附加组件）和 Enterprise Grid（AI 附加组件）套餐中的工作区推出。

无论文件大小、格式如何，都能从中提取你需要的答案。现在，Slackbot 已能处理庞大而复杂的 PDF 文件，包括图像密集型文档、中日韩语言文件以及表格，同时还能将你需要的答案、摘要与背景信息一并奉上。 未来几周，这项功能将陆续面向企业增强 V2、企业增强 V1（AI 附加组件）、Enterprise+ V2、企业优选（AI 附加组件）和 Enterprise Grid（AI 附加组件）套餐中的工作区推出。 全新设计的思考步骤： 现在，Slackbot 的推理过程一览无余。全新的实时时间线可带你逐帧回溯 Slackbot 得出答案的每一步，该时间线可展开、全透明，让你始终清楚它的发现，以及背后的原因。

未来几周，这项功能将陆续面向企业增强 V2、企业增强 V1（AI 附加组件）、Enterprise+ V2、企业优选（AI 附加组件）和 Enterprise Grid（AI 附加组件）套餐中的工作区推出。

现在，Slackbot 的推理过程一览无余。全新的实时时间线可带你逐帧回溯 Slackbot 得出答案的每一步，该时间线可展开、全透明，让你始终清楚它的发现，以及背后的原因。 未来几周，这项功能将陆续面向企业增强 V2、企业增强 V1（AI 附加组件）、Enterprise+ V2、企业优选（AI 附加组件）和 Enterprise Grid（AI 附加组件）套餐中的工作区推出。 输入框焕新：向 Slackbot 提问这件事变得前所未有的清爽。经过重新设计的输入框去掉了繁杂元素，只把核心功能摆在眼前，让你与答案之间再无阻碍。未来几周，这项功能将陆续面向企业增强 V2、企业增强 V1（AI 附加组件）、Enterprise+ V2、企业优选（AI 附加组件）和 Enterprise Grid（AI 附加组件）套餐中的工作区推出。

更智能的工作流程与更开放的平台

工作流程构建器中的“生成 AI 回复”步骤

AI 如今已以原生方式融入你在 Slack 中构建的每一个工作流程。在任何自动化流程中添加一个全新的“生成 AI 回复”步骤，编写提示词，告诉它从哪些知识来源（频道、画板、列表）获取信息，然后让大型语言模型 (LLM) 代劳。总结消息列、翻译消息、起草回复。你的工作流程已然脱胎换骨。这项功能将于 4 月 21 日至 30 日陆续面向企业增强 v2 和 Enterprise+ 套餐中的工作区推出。

Slack 代理开发人员工具包

为 Slack 构建 AI 代理，从未如此迅捷。一系列全新的开发人员工具（包括一条 slack create agent 命令、增强的 Bolt 框架支持，以及接入自选 LLM 的灵活性），让开发人员只需几分钟就能从零开始，打造出一个生产就绪的代理。两个开源示例应用（入门代理和支持代理）为团队提供了先发优势，并且支持 Claude SDK、OpenAI SDK 和 Pydantic AI。全面升级的文档体验和全新的代理快速入门指南，让这项功能更加完善。

现已推出

要事尽览

待办事项归于一处：全新“活动”标签

提及、消息列、私信、频道通知，所有这些内容转瞬之间便能堆积如山。全新的“活动”标签将它们全部汇集到一个整齐有序的视图中，让你一目了然地看清哪些正在进行、哪些需要你格外关注。筛选出真正重要的事项，清除掉无关紧要的事项，最终，一切尽在掌握。

这项功能将于 4 月 21 日至 30 日陆续面向专业套餐、企业增强套餐和 Enterprise 套餐中的工作区推出。

四月更新，就此收官！请前往我们的新功能页面，查看此前发布的更新内容。

路线图抢先预览：Slackbot 即将解锁的新功能

三月，我们分享了 Slackbot 的未来愿景，展示了这位最强 AI 队友如何以令人振奋的方式助你轻松完成工作。除了本月已发布的上述功能外，以下是我们今年针对 Slackbot 计划推出的前 30 项功能中，其余即将陆续上线的增强功能：

将于 2026 年 5 月及 6 月起陆续全面推出 通过 Slackbot 建立和更新 Salesforce 记录 ——用户可以直接在 Slackbot 对话中建立和更新 Salesforce 记录，无需离开 Slack。 利用 Slackbot MCP 客户端跨应用执行操作 ——Slackbot 能够借助模型上下文协议 (MCP) 跨第三方应用执行操作。 面向免费套餐团队和专业套餐团队的 Slackbot 尝鲜配额 ——引入按量采样机制，让使用免费套餐和专业套餐的团队也能体验 Slackbot 的 AI 功能（功能持续上线中）。 事件触发的自动化操作 ——当 Slack 或已关联应用中发生特定事件时，自动运行 Slackbot 操作。 文档、表格与幻灯片生成 ——让用户直接通过 Slackbot 生成文档、电子表格和演示文稿。 语音指令 ——用户能够以语音输入的方式与 Slackbot 互动，无需打字。 网页搜索 ——Slackbot 能够搜索网页并在对话中返回实时信息。 深度研究 ——整合来自多个来源的信息，让 Slackbot 对一个主题进行综合性的多步骤研究。 嵌入式 AI 转接 ——在对话中，Slackbot 与其他 AI 代理或人工客服之间实现无缝转接。 原生图表 ——让 Slackbot 直接在 Slack 中生成并展示数据可视化效果，例如图表与图形。 记忆能力 ——Slackbot 能够在多次对话中记住上下文和偏好，历久不忘。 AI 解释联动 Slackbot ——用户可以将 AI 生成的解释链接到 Slackbot 消息列中，以便进行更深入的后续追问。 文件摘要联动 Slackbot ——将文件摘要结果关联到 Slackbot 对话，以便进一步探索和问答。

将于第三季度和第四季度全面推出 Slackbot 桌面版 ——为桌面应用带来专属的 Slackbot 体验，实现更丰富、更便捷的 AI 交互。 会议智能 ——提供 AI 驱动的会议见解、摘要与行动项目。 图像生成 ——Slackbot 能够在对话中直接根据文本提示词创建图像。 多代理协同配合 ——Slackbot 能够协调多个 AI 代理协同工作，合力完成复杂任务。 Slackbot 自定义编辑器 ——用户或管理员可以自定义 Slackbot 生成的回复及其格式。



请注意，根据功能推出时间表、你的 Slack 许可套餐类型或额外的许可要求，部分功能可能无法立即在你的工作区中提供。如需了解更多功能提供信息，请联系你的工作区管理员，确认相关许可套餐。

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